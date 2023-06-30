Как частные компании осваивают космос

Президент РФ Владимир Путин 30 июня обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний.

ТАСС подготовил материал об освоении космоса частными компаниями.

Международный опыт

До начала XXI века освоение космоса практически полностью было прерогативой государственных структур. Первая попытка коммерческой космической программы была предпринята в середине 1970-х годов западногерманским инженером Лутцом Кайзером, создавшим компанию OTRAG (Orbital Transport und Raketen AG). Одноименная модульная жидкостная ракета-носитель разрабатывалась для запусков на низкую околоземную орбиту небольших спутников. Запуски производились со стартовых площадок в Заире (ныне Демократическая Республика Конго), Ливии и Швеции. Всего в 1977-1983 годах было осуществлено 18 суборбитальных испытательных запусков на высоту до 50 км, из них 15 были успешными. Под давлением руководства СССР и Франции западногерманское правительство запретило дальнейшее развитие проекта.

В 1986 году, после катастрофы шаттла Challenger правительство США временно запретило запуски коммерческих спутников при помощи шаттлов. Поскольку другими средствами доставки на тот момент американцы не располагали, с компанией McDonnell Douglas ВВС США заключили контракт на запуски при помощи легкой ракеты-носителя Delta II. Она была создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты "Тор". Такая схема взаимодействия между частными разработчиками-производителями космической техники и государственными или военными агентствами с 1990-х годов стала типовой для космической отрасли США. Роль NASA сузилась до координации в космической области, разработки ракет-носителей для освоения "дальнего" космоса, в том числе лунной программ (SLS). После закрытия программы Space Shuttle 2011 все орбитальные запуски США осуществляются частными компаниями: Lockheed Martin, Northrop Grumman и др.

Среди новых фирм, пришедших в эту область в 2000-х годах, наиболее успешной стала компания Илона Маска SpaceX, которая не только создала частично многоразовые ракеты-носители Falcon 9, но и семейство транспортных и пилотируемых кораблей Dragon, которые используются для полетов к МКС.

Среди компаний, не привлекавших частное финансирование и сумевших запустить в космос пилотируемый космический корабль стала американская фирма Scaled Composites авиаконструктором Бертом Рутаном. В 2004 году она завоевала приз Ansari X в $10 млн как первая негосударственная организация, совершившая два пилотируемых суборбитальных космических полета на одном многоразовом космическом аппарате в течение двух недель.

В целом в 2000-х - начале 2020-х годов в США, ЕС, Японии, Китае и некоторых других странах действуют несколько десятков аэрокосмических фирм, выпускающих собственные ракеты-носители (преимущественно легкого и сверхлегкого класса), спутники и, реже, орбитальные и суборбитальные космические корабли. В частности, по состоянию на июнь 2023 года совершаются коммерческие полеты на суборбитальных кораблях SpaceShipTwo (The Spaceship Company, США) и New Shepard Crew Capsule (Blue Origin, США).

В России

Первым коммерческим международным проектом с участием российских предприятий был "Морской старт". В его рамках осуществлялся запуск космических аппаратов с мобильной плавучей платформы, которая выводилась в экваториальную зону Тихого океана. РКК "Энергия" владела 25% акций компании. В 2014 году компания прекратила запуски, в 2017 году плавучий космодром купила российская группа S7 (авиакомпания "Сибирь"). Планировалось, что вместо украинских ракет "Зенит" с него будут запускать новые "Союз-5", однако в настоящий момент этот проект заморожен.

В 2014 году на орбиту ракетой-носителем "Днепр" был выведен первый российский частный спутник: "ТаблетСат-Аврора", созданный российской компанией "Спутникс".

О разработке в России частной ракеты-носителя было объявлено в 2015 году. Фирма "Лин индастриал" (Москва) заявила о создании двух ракет-носителей: сверхлегкого "Таймыра" и легкой "Сибири". В 2016-2018 годах компания провела огневые испытания жидкостного двигателя и протестировала систему управления.

Еще одна московская компания, "Космокурс", в конце 2010-х годов разрабатывала проект суборбитальной ракеты и корабля для космического туризма. Она прекратила работу в 2021 году.

В декабре 2020 года о разработке ракеты-носителя сверхлегкого класса (ныне она носит название "Сталкер") объявила компания Success Rockets (ныне SR Space, Москва). Ее первый запуск планируется на конец 2023 года.

29 июня 2023 года на форуме "Сильные идеи для нового времени" президент РФ Владимир Путин, общаясь с Вячеславом Темкиным, представляющим инновационное предприятие "Кипр" из Сергиева Посада, заявил, что считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями.