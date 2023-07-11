Что говорил Зеленский о перспективах вступления Украины в НАТО

Украинский президент неоднократно называл членство в НАТО "сигналом" России и "единственным шансом" для США и Европы "не потерять Украину"

ТАСС-ДОСЬЕ. 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе пройдет очередной саммит Организации Североатлантического договора (НАТО). Основной темой встречи станет оказание военной помощи Украине и разработка дальнейших шагов по интеграции страны в альянс. На протяжении последних лет Киев настаивает на предоставлении членства в НАТО, но страны - члены альянса не единодушны в вопросе сроков возможного присоединения Украины к блоку.

ТАСС подготовил материал о том, как Украина пытается получить членство в НАТО и что говорил Владимир Зеленский в связи с тем, что страны блока не одобряют заявку Киева.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО

После распада СССР и обретения независимости Украина первой из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира", позднее была создана постоянная комиссия Украина - НАТО. В 2002 году при президенте Леониде Кучме Киевом было принято решение об интеграции в альянс. Однако Украина так и не получила членства в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны блока заявили, что Украина со временем будет принята в организацию, но не предоставили Киеву возможность присоединиться к Плану действий по подготовке к членству в НАТО, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в блок.

В 2010 году, после прихода к власти Виктора Януковича, на Украине был принят закон "Об основах внутренней и внешней политики", в котором провозглашался внеблоковый статус страны. После госпереворота 2014 года, организованного сторонниками евроинтеграции, Киев отказался от внеблокового статуса. Украина вновь взяла курс на сближение с Североатлантическим альянсом на фоне объявления РФ своим военным противником. В 2017 году вступление в НАТО было провозглашено приоритетом внешней политики Украины. В феврале 2019 года были одобрены поправки в конституцию, закрепившие в ней, в т. ч. в преамбуле основного закона, стремление страны в НАТО.

Владимир Зеленский 25 декабря 2018 года, за несколько дней до объявления об участии в президентских выборах, в интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) прокомментировал многолетние попытки Украины получить членство в НАТО. Зеленский заявил: "Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. <...> У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут - хорошо, иди договорись тихо".

Однако вскоре позиция будущего президента изменилась. В своей предвыборной программе 2019 года Зеленский объявил, что "движение Украины в НАТО и другие объединения - залог безопасности" страны. По его словам, украинской армии необходимо "переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов", но решение о вступлении в альянс должно быть принято "только через всеукраинский референдум". Впоследствии Зеленский неоднократно называл членство в НАТО "сигналом" России и "единственным шансом" для США и Европы "не потерять Украину". После начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года страны альянса оказали Украине беспрецедентную финансовую и военную помощь. В сентябре 2022 года Киев подал заявку на "ускоренное присоединение" к НАТО.

Высказывания Зеленского с 2022 года