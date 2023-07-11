Что говорил Зеленский о перспективах вступления Украины в НАТО

ТАСС-ДОСЬЕ. 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе пройдет очередной саммит Организации Североатлантического договора (НАТО). Основной темой встречи станет оказание военной помощи Украине и разработка дальнейших шагов по интеграции страны в альянс. На протяжении последних лет Киев настаивает на предоставлении членства в НАТО, но страны - члены альянса не единодушны в вопросе сроков возможного присоединения Украины к блоку.
ТАСС подготовил материал о том, как Украина пытается получить членство в НАТО и что говорил Владимир Зеленский в связи с тем, что страны блока не одобряют заявку Киева.
Вопрос о вступлении Украины в НАТО
После распада СССР и обретения независимости Украина первой из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира", позднее была создана постоянная комиссия Украина - НАТО. В 2002 году при президенте Леониде Кучме Киевом было принято решение об интеграции в альянс. Однако Украина так и не получила членства в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны блока заявили, что Украина со временем будет принята в организацию, но не предоставили Киеву возможность присоединиться к Плану действий по подготовке к членству в НАТО, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в блок.
В 2010 году, после прихода к власти Виктора Януковича, на Украине был принят закон "Об основах внутренней и внешней политики", в котором провозглашался внеблоковый статус страны. После госпереворота 2014 года, организованного сторонниками евроинтеграции, Киев отказался от внеблокового статуса. Украина вновь взяла курс на сближение с Североатлантическим альянсом на фоне объявления РФ своим военным противником. В 2017 году вступление в НАТО было провозглашено приоритетом внешней политики Украины. В феврале 2019 года были одобрены поправки в конституцию, закрепившие в ней, в т. ч. в преамбуле основного закона, стремление страны в НАТО.
Владимир Зеленский 25 декабря 2018 года, за несколько дней до объявления об участии в президентских выборах, в интервью Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) прокомментировал многолетние попытки Украины получить членство в НАТО. Зеленский заявил: "Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. <...> У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут - хорошо, иди договорись тихо".
Однако вскоре позиция будущего президента изменилась. В своей предвыборной программе 2019 года Зеленский объявил, что "движение Украины в НАТО и другие объединения - залог безопасности" страны. По его словам, украинской армии необходимо "переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов", но решение о вступлении в альянс должно быть принято "только через всеукраинский референдум". Впоследствии Зеленский неоднократно называл членство в НАТО "сигналом" России и "единственным шансом" для США и Европы "не потерять Украину". После начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года страны альянса оказали Украине беспрецедентную финансовую и военную помощь. В сентябре 2022 года Киев подал заявку на "ускоренное присоединение" к НАТО.
Высказывания Зеленского с 2022 года
- "Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают. Они отвечают, что с нами, но в альянс они брать нас не готовы" (в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале 25 февраля 2022 года).
- "Что касается НАТО, то я давно охладел к этому вопросу, потому что мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией. Мы никогда не будем умолять о чем-то на коленях, мы не будем такой страной, и я не стану таким президентом" (в интервью телеканалу ABC 8 марта 2022 года).
- "Мы благодарны за поддержку некоторых стран НАТО и в целом за поддержку альянса. Но болит-то сейчас. Нельзя говорить, что "наши двери открыты". Это словно давать доступ к искусственному дыханию. Его же дают живому человеку, а не мертвому... Куда эти двери открыты? На тот свет" (на брифинге для иностранных журналистов 12 марта 2022 года).
- "Нас не берут [в НАТО], потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что окей, [дайте] другие гарантии безопасности" (в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы на сайте украинского Общественного телевидения 21 марта 2022 года).
- "Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы]. <...> В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили" (в интервью Чешскому телевидению 22 марта 2022 года).
- "Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь, то турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен?" (в обращении к саммиту НАТО в Мадриде 29 июня 2022 года).
- "Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую евроатлантическую безопасность, чем наших воинов" (в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале 20 апреля 2023 года).
- "Украинцы не видят четкого положительного ответа о присоединении к ЕС и НАТО. А наши надежды становятся все более отдаленными" (на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня 2023 года).
- "Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно" (на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве 2 июня 2023 года).
- "Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что они не хотят принимать Украину в альянс. Если нас не отметят и не дадут нам какой-либо сигнал в Вильнюсе [на саммите НАТО], я считаю, что Украине нет смысла присутствовать на этом саммите" (в интервью газете The Wall Street Journal 3 июня 2023 года).
- "Мы говорили много раз: послушайте, не выбивайте у нас фундамент из-под ног, НАТО для нас - это мотивация" (в интервью Би-би-си, видеоверсия опубликована в Telegram-канале Зеленского 23 июня 2023 года).