Биография Джейн Биркин

Французская актриса и певица умерла 16 июля в возрасте 76 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля 2023 года стало известно о смерти французской актрисы и певицы Джейн Биркин. Ей было 76 лет.

Происхождение

Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье офицера Королевского военно-морского флота Дэвида Биркина и комедийной актрисы Джуди Кэмпбелл. В 17 лет Биркин познакомилась с композитором Джоном Барри и в 1965 году приняла участие в его мюзикле "Отель "Цветок страсти", в котором продемонстрировала не только вокальные и хореографические, но и драматические способности.

Кино

На киноэкране она впервые появилась в 1965 году в комедии Ричарда Лестера "Сноровка", а в 1966 году участвовала в драме Дэниела Питри "Идол" (в титрах обоих картин не указана). В 1966 году сыграла эпизодическую роль в криминальном фильме Джека Смайта "Калейдоскоп". Первая значимая и одновременно скандальная роль появилась у Биркин благодаря приглашению Микеланджело Антониони в фильм-притчу "Фотоувеличение" (в 1967 году он получил высшую награду Каннского кинофестиваля). Она сыграла в нем девушку, стремившуюся стать моделью (это был первый британский фильм с обнаженной натурой).

В 1969 году во Франции вышла криминальная драма Жака Дере "Бассейн" с ее участием. В том же году была выпущена романтическая драма французского режиссера Пьера Гримбла "Слоган", съемки которой начались еще в 1968 году, где ее партнером был музыкант и певец Серж Генсбур. Сначала Биркин и Генсбур не ладили, но вскоре неприязнь превратилась в интерес, у них завязались отношения. После съемок актриса переехала во Францию.

В 1970 году они сыграли главные роли в криминальном фильме Пьера Коральника "Марихуана", а в 1971 году - в приключенческой картине Абрахама Полонски "Романс вора".

В 1973 году Биркин снялась в эротической драме Роже Вадима "Если бы Дон Жуан был женщиной", в котором Дон Жуана сыграла Брижит Бардо, а Биркин - ее любовницу. Французские режиссеры считали английский акцент Биркин очаровательным, но приглашали ее на роли "миленьких глупышек", как, например, в комедиях Клода Зиди "Он начинает сердиться" и "Не упускай из виду" (1974 и 1975 годах), а также Мишеля Одиара "Как преуспеть в жизни, если ты дурак и плакса" (1974). Однако в 1975 году ее утвердили для съемок в драме Жака Руффио "Семь смертей по рецепту", в котором она сыграла жену одного из главных героев.

В 1976 году на экраны вышел эротический фильм Сержа Генсбура "Я тебя люблю… Я тебя тоже нет". Биркин исполнила в нем роль официантки Джонни. Биркин специально коротко постриглась, по ее словам, чтобы "не привлекать внимания к внешности и не заслонять музыку и слова Генсбура". Большинство критиков ругали картину за слишком откровенные сцены. Лишь немногие, включая режиссера Франсуа Трюффо, встали на его защиту.

В 1977 году вместе Жан-Полем Бельмондо актриса сыграла в комедийной мелодраме Клода Зиди "Чудовище". В 1978 и в 1982 годах появилась в экранизациях романов Агаты Кристи "Смерть на Ниле" Джона Гиллермина и "Зло под солнцем" Гая Хамильтона.

В 1980-х годах Биркин играла как в комедиях, среди которых "Проходите, здесь нет ничего интересного" Патриса Леконта (1983), так и в драматических картинах. В 1981 году она предстала в роли Анн в драме Жака Дуайона "Блудная дочь", где была затронута тема инцеста. В 1985 году за роль в драматическом фильме Жака Дуайона "Пиратка" (1984) Биркин была номинирована на премию "Сезар" как лучшая актриса. Позднее она отозвалась о работе с Дуайоном так: "Впервые обо мне подумал человек, снимающий так называемые интеллектуальные фильмы. Жак Дуайон был кинорежиссером, которому не хотелось видеть меня без одежды. С тех пор меня считали серьезной актрисой во Франции".

В 1985 году в драме Марион Хенсель "Пыль" она сыграла женщину, убившую отца-тирана и лишившуюся рассудка. В 1986 году вышла драма Режиса Варнье "Женщина моей жизни". За эту работу она вновь была номинирована на "Сезар". В 1987 году актриса снялась у Жан-Люка Годара в картине "Тренируй правую". В 1990-х и 2000-х годах Биркин участвовала в 14 фильмах. Среди них драма Жака Риветта "Очаровательная проказница" (1991), за роль натурщицы Лиз в котором она получила номинацию на "Сезар" как лучшая актриса второго плана. В 2001 году сыграла в драматической комедии Марион Верно "Королевы на один день". В 2010 годах вышла комедия Бенуа Петре "Тельма, Луиза и Шанталь" о трех подругах, которые отправились в поездку через сельскую Францию на свадьбу их бывшего возлюбленного.

Кроме того, в 1987 году Биркин написала сценарий для драмы Аньес Варды "Мастер кунг-фу" и сыграла в ней вместе со своей матерью и дочерьми. В 1992 году она выступила режиссером телевизионного фильма "Ой! Извините, вы спали...". В 2006 году она написала сценарий и сняла драму "Коробки". Его героиня перебирает воспоминания, как коробки с памятными вещами из прошлого. Картина была номинирована на Гран-при Международного кинофестиваля в Братиславе и показана в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в 2007 году. Критики оценили "тревожную, непредсказуемую и трогательную искренность" ленты.

Всего Джейн Биркин снялась в более 60 фильмах. Среди последних работ камео в драме южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Хэвон - ничья дочь" (2013), роли в комедии Бертрана Тавернье "Набережная Орсе" (2013), детективном телефильме Шарлотты Брандстрем "Синие катакомбы" (2014) и короткометражке Тимо фон Гунтена "Женщина и поезд" (2016).

Музыка

Первый альбом Биркин - Jane Birkin - Serge Gainsbourg (совместный с Сержем Генсбуром) - вышел 1969 году. В него вошла знаменитая композиция Je t'aime… moi non plus ("Я тебя люблю - я тебя тоже нет") с откровенным текстом, в финале которого Биркин недвусмысленно стонала. Газеты печатали уничижающие статьи, радиостанции отказывались ставить ее в эфир как непристойную. В результате песня вызвала всеобщий интерес, за пару месяцев было продано несколько миллионов копий, сингл попал на вершины хит-парадов - Генсбура и Биркин стали называть "самой известной и яркой парой Франции".

Диск получил признание критиков, они отмечали, что "в альбоме много проблесков экспериментов, характерных для музыки Генсбура" и в нем "сложная, вневременная поп-музыка". Ее первый сольный альбом - Di Doo Dah - был записан в 1973 году, но не имел успеха. Авторами песен стали Серж Генсбур и Жан-Клод Ваннье. В 1975 году вышла пластинка Lolita Go Home, в котором автором половины текстов был Филипп Лабро (на основе идей Генсбура, который написал музыку), остальные были каверами американских песен. Заглавная композиция отсылает к героине романа Владимира Набокова "Лолита". В 1978 году Биркин записала диск Ex-fan des sixties. Песни, автором которых был Генсбур, были разнообразными - от сексуальных до депрессивных.

В 1983 году Серж Генсбур написал для Биркин альбом Baby Alone in Babylone, впоследствии ставший золотым (продано более 50 тыс. копий), который считается самым лучшим в ее музыкальной карьере. 11 великолепных песен Генсбура, созданных уже после расставания с Биркин (в 1980 году), были пропитаны темой разлуки и переживаний, они позволили певице выразить и смятение, и боль и грусть. В 1987 году Биркин выпустила написанный Генсбуром альбом Lost Songs (продолжение Baby Alone in Babylone), в 1990 - Amours des feintes, на обложке которого портрет Джейн Биркин, нарисованный самим Генсбуром. Для продвижения альбома были выпущены три клипа, один из них поставлен Генсбуром. Альбом 1996 года Versions Jane был записан в память о Серже Генсбуре, умершем в 1991 году. Он состоит из каверов его песен (стал золотым).

В 1999 году Биркин представила диск A la Legere - первый, не связанный с Сержем Генсбуром. В 2004 году она выпустила Rendez-Vous, высоко оцененный критиками, в 2006 году - Fictions-, практически все песни которого на английском языке, в 2008 году - Enfants d'Hiver с композициями о детских воспоминаний и размышлениях о возрасте, написанными самой Биркин. В 2017 году был записан самый личный, трогательный и ностальгический альбом Birkin/Gainsbourg: Le symphonique, объединивший 21 кавер-версию песен Генсбура. 14-й, последний на данный момент, альбом Oh! Pardon tu dormais… увидел свет в 2021 году и посвящен погибшей дочери Кейт.

С 1987 году, когда состоялся ее первый сольный концерт в театре Bataclan в Париже, она совершила несколько европейских и мировых турне, выступала в России (последний раз в 2009 году в Москве). Обаятельная Биркин всегда легко находила контакт с аудиторией.

Джейн Биркин дважды была отмечена французской премией Victoires de la musique - в 1992 году она победила в номинации "Лучшая исполнительница года", а в 2021 году получила почетную награду.

Общественная деятельность и награды

В 1990-е годы Джейн Биркин посвятила себя гуманитарной работе. Она участвовала в программах против СПИДа, выступала против проявления гомофобии. В 1991 году она сняла фильм о филиппинской политзаключенной, ставший частью картины "Против забвения", созданной 33 французскими режиссерами.

В 1989 году Биркин отказалась от французского ордена Почетного легиона, заявив: "Мой отец был героем, и только герои получают этот орден", но согласилась быть возведенной в звание кавалера ордена Искусств и литературы. В 2001 году она была удостоена ордена Британской империи (офицер), в 2015 году французского ордена "За заслуги" (кавалер), в 2018 году - японского ордена Восходяшего солнца (четвертая степень).

Личные сведения

Джейн Биркин всегда демонстрировала равнодушие к своему внешнему виду, носила неброские украшения. При этом ее называли иконой стиля, ее образы были неким пособием по составлению капсульного гардероба: мини-юбки, платья-рубашки, брюки-клеш и вместительная сумка или корзинка. Кроме кино и музыки, славу Джейн Биркин принесло сотрудничество с модным домом Hermes. В 1984 году была создана названная в ее честь модель сумки, которая теперь считается культовой. Модные эксперты утверждают, что Birkin bag - это отличная инвестиция. Ее стремится иметь в своем гардеробе каждая модница в мире, однако цена на нее может достигать шестизначных цифр в евро.

В 1965-1968 годах Джейн Биркин была замужем за Джоном Барри. В 1967 году у них родилась дочь Кейт. В 1968 году у Биркин начался роман с Сержем Генсбуром. В 1971 году родилась их дочь Шарлотта, она, как родители, стала актрисой и певицей (предпочитает сниматься в независимом кино). После тяжелого разрыва с Генсбуром, Биркин связывали отношения с режиссером Жаком Дуайоном, от которого в 1982 году она родила дочь Лу. Она также стала актрисой и певицей, участвовала в рекламных компаниях модных брендов.

В 2018 году Джейн Биркин опубликовала свои личные дневники, объединив их в книгу "Дневник обезьянки". В ней она пишет о мужчинах, о радостях и печалях, о личных историях и практически избегает рассказов о своей профессиональной жизни - музыке и кино.

В 2021 году ее дочь Шарлотта Генсбур представила на Каннском кинофестивале свою документальную картину "Джейн глазами Шарлотты", ставшую неким признанием в любви дочери к матери.