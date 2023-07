Умерла Джейн Биркин

Актрисе было 76 лет

ТАСС, 16 июля. Французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

По его данным, артистка была обнаружена мертвой в своем доме.

В сентябре 2021 года она перенесла инсульт и из-за этого была вынуждена отменить несколько концертов.

Популярность пришла к Биркин в 1960-х годах благодаря союзу с французским музыкантом и режиссером Сержем Генсбуром. После 12 лет отношений пара распалась, но их творческий союз продолжился до смерти Генсбура в 1991 году. На счету артистки - более 80 фильмов, 13 студийных и шесть концертных альбомов.

Биркин получила известность благодаря пластинкам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975). Она также снялась в картинах "Фотоувеличение" (Blow-Up, 1966), "Смерть на Ниле" (Death on the Nile, 1978), "Очаровательная проказница" (La Belle Noiseuse, 1991) и других.