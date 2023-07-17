Что известно о новом постпреде России при ОИС Турко Даудове

Президент Владимир Путин 17 июля освободил от должности постпреда РФ при Организации исламского сотрудничества Рамазана Абдулатипова

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Турко Даудова постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС). Другим указом глава государства освободил от должности постпреда РФ при ОИС Рамазана Абдулатипова, занимавшего этот пост с 2018 года.

Турко Илмадиевич Даудов в 2020 году получил степень магистра международных отношений в Пятигорском государственном университете.

В 2000-х - начале 2010-х проживал в Кувейте, работал в министерстве вакуфов и исламских дел этого государства.

С конца 2000-х - представитель Духовного управления мусульман Чеченской Республики в странах Персидского залива, затем - генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в странах Персидского залива, представитель главы Чечни в странах Персидского залива.

С июня 2014 года был заместителем муфтия Чечни по внешним связям. Одновременно занимал пост вице-президента общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова и спецпредставителя фонда в Сирии.

С июля 2019 года был советником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, представителем главы Чечни в арабских и мусульманских странах.