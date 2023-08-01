Что известно об электронной российской визе для иностранцев

Документ начали выдавать 1 августа 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. В России началась выдача электронных виз для иностранных граждан. ТАСС подготовил материал о новых российских электронных визах и их зарубежных аналогах.

Общие сведения, мировая практика

Электронные визы отличаются от обычных тем, что их можно оформлять через интернет, не посещая консульских отделений. Это значительно упрощает процедуру для въезжающих туристов и бизнесменов. Государствам такая система позволяет уменьшить нагрузку на консульские учреждения, при этом сохраняя за собой возможность заранее отказывать во въезде нежелательным персонам, что затруднительно при введении простого безвизового въезда.

При оформлении электронной визы иностранец посылает на специальный консульский сайт данные своего паспорта, а также сканированные копии других необходимых документов. При въезде в страну пограничные службы ставят только отметку о пересечении границы, данные о визе хранятся в информационной системе. Существует также вариант "предвизы" или "провизы" - когда турист подает заявление онлайн и визовый штамп ставится на границе.

Одной из первых выдавать электронные визы стала Австралия, запустившая в 1996 году систему Electronic Travel Authority. Она предназначена для выдачи виз гражданам США, Японии и некоторых других стран и территорий. Однако наиболее активно электронные визы начали внедряться в начале 2010-х годов. В настоящее время по ним можно въезжать более чем в 50 стран. Для граждан России электронные визы или "предвизы" оформляются для поездок в Сингапур (транзит через эту страну безвизовый), Египет, Шри-Ланку, Мексику, Индию, Иноднезию, Бахрейн и несколько других государств.

Практика выдачи электронных виз практически отсутствует в странах Европы, в Южной Америке.

В России

Впервые на официальном уровне о планах ввести электронные визы для въезда иностранцев в Россию было объявлено в июле 2015 года. Тогда эту меру анонсировал глава Ростуризма Олег Сафонов.

27 апреля 2016 года сенатор Игорь Чернышев внес в Госдуму РФ законопроект, предусматривавший введение электронных виз, однако он был отклонен профильным комитетом из-за отсутствия правительственного заключения.

Электронные визы для отдельных регионов

3 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что планируется ввести электронные визы для въезда на территорию Свободного порта Владивосток. Соответствующий закон он подписал 7 марта 2017 года.

Электронную визу на территорию Свободного порта Владивосток первоначально могли получить граждане 18 государств, в числе которых были Индия, Иран, КНР (включая Тайвань), КНДР, Мексика, ОАЭ, Тунис, Турция и Япония. С января 2020 г. список был расширен до 53 стран. Срок рассмотрения заявления составлял не более четырех календарных дней. Разрешенный срок пребывания - восемь суток. Электронная виза была бесплатной и давала право въезда через аэропорты Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Анадыря, Улан-Удэ и Читы, а также ряда автомобильных, морских и железнодорожных пунктов пропуска. Воспользоваться электронной визой могут иностранцы, посещающие российский Дальний Восток с целями туризма, бизнеса и гуманитарной деятельности.

Выдача электронных виз началась 8 августа 2017 года. Первым иностранцем, въехавшим по ней во Владивосток, 10 августа стал гражданин Саудовской Аравии.

По образцу визы в Свободный порт Владивосток в 2019 году была введена электронная виза в Калининградскую область. С 1 июля 2019 года ее могли оформить граждане 53 государств: 27 стран ЕС (кроме Великобритании), Андорры, Бахрейна, Ватикана, Индии, Индонезии, Ирана, Исландии, Катара, Китая (включая Тайвань), КНДР, Кувейта, Малайзии, Мексики, Монако, Норвегии, Омана, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Лихтенштейна, Сан-Марино, Сербии, Сингапура, Турции, Филиппин, Швейцарии, Японии. Въезд по электронной визе был возможен через аэропорт Храброво, а также наземные и морские пункты пропуска.

1 октября 2019 года началась выдача электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую область - также для граждан 53 государств. Они могли прибывать в Россию через аэропорт Пулково, ряд наземных и морских пунктов пропуска.

Всего к марту 2020 года было выдано около 350 тыс. электронных виз в Свободный порт Владивосток, Калининградскую и Ленинградскую области и Санкт-Петербург.

Планировалось, что в 2020 году эксперимент по выдаче электронных виз будет расширен на Карелию, Алтайский и Краснодарский край. Однако 16 марта 2020 года из-за распространения COVID-19 правительство РФ было вынуждено ввести ограничения на въезд в Россию иностранных граждан и приостановить оформление электронных виз.

Электронная виза для всей России

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Ростуризма Зарина Догузова анонсировала, что с 2021 года электронная виза заработает на территории всей России.

31 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об универсальной единой электронной однократной визе для въезда в РФ. Порядок выдачи был утвержден постановлением правительства РФ от 7 ноября 2020 года. Также был составлен перечень государств, граждане которых могли получать визы (52 страны - из прежнего списка был исключен Катар, с которым вступил в силу безвизовый режим) и перечень пунктов пропуска - 29, включая основные аэропорты.

Электронную визу было решено выдавать для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Срок ее действия был увеличен до 16 дней. Вместе с тем, в отличие от пилотных проектов, универсальную электронную визу было решено сделать платной (первоначально консульский сбор планировался в размере $40).

На фоне пандемии COVID-19 в условленный срок (закон вступал в силу 1 января 2021 года) универсальную электронную визу запустить не удалось.

К вопросу о выдаче электронных виз вернулись в 2022 году. По итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября 2022 года глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ рассмотреть возможность возобновления действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.

11 июня 2022 года министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с бизнесом в рамках российского туристического форума "Путешествуй!" сообщил, что все вопросы по универсальной электронной визы уже отработаны.

19 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина с правительством попросила главу государства одобрить запуск в стране с 1 августа электронных виз. Президент это предложение поддержал. При этом было решено оставить прежним список государств, граждане которых смогут получать электронные визы, не исключать оттуда недружественные страны и добавить в него в ближайшее время Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.

С 1 августа 2023 года электронная виза станет доступна гражданам 52 государств (как и предусматривалось постановлением правительства от 6 октября 2020 года).

При этом утвержденный правительством перечень пунктов пропуска в 2021-2023 годах был расширен до 100. В частности, в него добавлены автомобильные переходы в Верхнем Ларсе на границе с Грузией и Вяртсиля на границе с Финляндией, аэропорты Сочи, Омска, Калуги, Минеральных Вод, порт Сочи и др.

Подавать заявления можно будет на специальном сайте МИД РФ (electronic-visa.kdmid.ru). Для оформления электронной визы потребуются загранпаспорт, медицинская страховка, фотография загранпаспорта и фотография лица анфас. Приглашений, данных о бронировании гостиниц или других документов, подтверждающих цель поездки, не требуется.

Как отметили в Минэкономразвития РФ, срок оформления визы составит до шести календарных дней со дня подачи заявления. Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщал, что стоимость разрешения на въезд для иностранцев не превысит $52.