Как в Молдавии запрещали партию "Шор"

Министерство юстиции страны 23 августа сформировало комиссию для ликвидации оппозиционной партии

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2023 года Министерство юстиции Молдавии сформировало комиссию для ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая была признана незаконной Конституционным судом (КС).

Партия "Шор"

Партия "Шор" является одной из старейших в Молдавии. Она была основана 13 июня 1998 года как общественно-политическое движение "Равноправие". Лидером движения был избран политический и общественный деятель Валерий Клименко. "Равноправие" участвовало в большинстве избирательных кампаний, но на парламентских выборах не преодолевало проходной барьер (в 2001 году - 0,44%, 2005 году - 2,83%, в 2010 году - 0,1% голосов избирателей). Основной целью движения декларировалось стремление к обеспечению равных прав граждан "независимо от национальности, социального положения или религии, в целях укрепления гражданского общества и в построении демократического правового государства".

В мае 2015 года движение выдвинуло на пост примара (мэра) города Оргеева предпринимателя Илана Шора. 14 июня 2015 года Шор одержал победу на выборах, набрав 61,97% голосов избирателей.

19 июня 2016 года Шор был избран председателем общественно-политического движения "Равноправие". Клименко стал почетным председателем организации. Вице-председателем партии была назначена Марина Таубер.

25 сентября 2016 года на своем VII съезде движение "Равноправие" было переименовано в политическую партию "Шор". Устав партии был зарегистрирован Министерством юстиции Молдавии 7 ноября 2016 года.

На парламентских выборах 24 февраля 2019 года партия "Шор" заняла четвертое место с результатом 8,32% голосов (семь депутатских мандатов). По итогам досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года партия заняла третье место (5,7% голосов; шесть мандатов).

"Шор" находится в оппозиции к проевропейскому центристскому правительству страны и выступает за активное сотрудничество с Россией. С 2022 года партия проводит акции протеста с требованиями отставки правительства.

Уголовное преследование лидера партии Шора

В 2015 году лидер партии стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении $1 млрд из банковской системы Молдавии. В 2017 году Шор был осужден по этому делу и приговорен к 7,5 лет лишения свободы. Политик обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и быть избранным в парламент. В 2019 году Шор покинул Молдавию. По данным молдавских правоохранительных органов, в настоящее время он находится в Израиле.

26 мая 2022 года по запросу генерального прокурора парламент Молдавии лишил Шора депутатской неприкосновенности на основании подозрений в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах (по делу о хищении из молдавских банков $1 млрд).

13 апреля 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Шора к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве. В связи с этим 27 апреля 2023 года парламент лишил Шора депутатского мандата.

Уголовное дело в отношении вице-председателя партии Таубер

26 мая 2022 года парламент Молдавии по запросу врио генпрокурора снял депутатскую неприкосновенность с главы парламентской фракции партии "Шор", вице-председателя партии Марины Таубер, которая фактически возглавила партию после бегства Шора. 27 мая 2022 года в рамках расследования дела о хищении $1 млрд Таубер было предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Ей было запрещено покидать Молдавию.

21 июля парламент вновь лишил Таубер депутатской неприкосновенности по подозрению в фальсификации отчета о финансировании партии "Шор" при организации акции протеста в Кишиневе 19 июня (согласно парламентскому регламенту, запрос о лишении депутата иммунитета подается по каждому правонарушению отдельно). Таубер была помещена под домашний арест. 1 мая 2023 года она была задержана в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Израиль.

26 мая 2023 года парламент в третий раз лишил Таубер депутатской неприкосновенности по запросам врио генпрокурора. В этот раз такая мера была применена в связи с подозрениями в нарушениях при финансировании своей избирательной кампании на выборах мэра города Бельцы в 2021 году, допущении финансирования партии "организованной преступной группой", возглавляемой Шором и другими.

20 июня Антикоррупционная прокуратура Молдавии передала в суд дело Таубер, обвиняемой в получении незаконного финансирования, фальсификации финансовых отчетов партии и избирательной кампании.

2 августа Апелляционная палата Кишинева ослабила назначенную ранее Таубер меру пресечения и разрешила ей перемещение по территории Молдавии за пределами столицы. В настоящее время Таубер остается под судебным контролем.

Решение КС о запрете партии "Шор"

Осенью 2022 года партия "Шор" организовала масштабные акции протеста. Оппозиция обвинила власти Молдавии в экономическом кризисе, росте цен, инфляции, а также отказе от сотрудничества с Россией. В ноябре 2022 года полиция провела обыски в офисе партии, в результате которых было изъято 380 тыс. леев ($19,6 тыс.), якобы полученных "в результате незаконной деятельности".

Правительство заявило, что партия "Шор" пытается дестабилизировать ситуацию в стране и "саботирует проевропейский курс" Молдавии. 9 ноября премьер Наталья Гаврилица (занимала пост в 2021-2023 годах) обратилась в Конституционный суд с инициативой проверить деятельность "Шор" на соответствие конституции.

14 ноября Конституционный суд принял к рассмотрению направленный правительством запрос. Позднее КС обратился за разъяснениями по вопросу конституционности запрета партии "Шор" в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала заключение в ответ на обращение КС, в котором указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако окончательное решение по этому вопросу, по мнению комиссии, остается за Конституционным судом Молдавии.

19 июня 2023 года Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности оппозиционной партии "Шор". Решение КС вступило в силу в тот же день. Минюсту предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра.

Решение суда дало возможность правительству, сформированному проевропейской правящей Партией действия и солидарности, обратиться с запросом о запрете "Шор" в парламент.

16 августа Шор в Telegram-канале сообщил, что возглавляемая им партия опротестовала свой запрет в Европейском суде общей юрисдикции.

Расформирование парламентской фракции

22 июня 2023 года парламент Молдавии большинством голосов депутатов правящей Партии действия и солидарности утвердил упразднение фракции "Шор". Депутаты от "Шор" были исключены из состава делегаций парламента в международных и двусторонних парламентских организациях.

Бывшие члены фракции "Шор" будут действовать как независимые парламентарии. Они не имеют права присоединиться к другим депутатским объединениям. Это касается и членов партии в органах местного самоуправления, в том числе в Гагаузии, где в мае 2023 года выборы главы автономии выиграла кандидат от "Шор" Евгения Гуцул.

Создание нового политического блока ШОР

26 июня 2023 года Шор заявил о формировании нового политического блока "Шанс. Обязанности. Реализация" (ШОР), который будет добиваться победы на предстоящих в стране местных, президентских и парламентских выборах. По его словам, в новое политическое объединение могут войти порядка 10 партий. Шор также сообщил, что у блока не будет руководителя, а он займет в нем пост координатора. Кроме того, политик рассказал о планах сформировать "теневое правительство", которое займется разработкой предложений по выводу страны из кризиса.

27 июня Шор сообщил, что к его блоку "Шанс. Обязанности. Реализация" присоединились две непарламентские партии - "Наши" и "Альтернативная сила спасения Молдовы".

Запрет на участие в выборах лидерам и активистам "Шор"

31 июля 2023 года парламент Молдавии утвердил запрет на срок от трех до пяти лет на участие в выборах лидерам и активистам партии "Шор". Соответствующие поправки в избирательный кодекс были утверждены во втором чтении голосами проевропейской Партии действия и солидарности.

4 августа партия "Шор" обжаловала в Конституционном суде утвержденный парламентом запрет на участие в выборах.