Минюст Молдавии сформировал комиссию для ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Парламент страны запретил членам парламентской партии принимать участие в выборах

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Молдавии сформировало комиссию для ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая была признана незаконной Конституционным судом (КС). Соответствующее постановление министерства было официально обнародовано во вторник и вступило в силу.

В июне КС Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". Несмотря на то, что обвинения против партии не были доказаны, судьи отметили, что могут вынести такое решение в качестве "предупредительной меры". Они приняли к сведению выводы Службы информации и безопасности, которая обвинила партию "Шор" в действиях в интересах России, а также санкции против формирования со стороны ЕС и властей США. Последние обвинили Шора якобы в попытках повлиять на результаты выборов в США.

Министерству юстиции Молдавии было предписано создать комиссию по ликвидации политсилы и исключению ее из реестра партий. Парламент Молдавии запретил членам парламентской партии принимать участие в выборах. Со своей стороны лидер оппозиционной партии Илан Шор заявил, что представители его партии продолжат деятельность в рамках политического блока "Шанс" и объявил о создании фонда, в рамках которого будет поддерживать все оппозиционные партии.

В Молдавии летом 2022 года начались организованные партией "Шор" массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Участники протестов возложили на них ответственность за экономический кризис, спровоцировавший рост цен на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, топливо. Со своей стороны Санду обвинила оппозицию в незаконном финансировании, попытке государственного переворота и планах "саботирования проевропейского курса страны".