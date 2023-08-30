Что известно о больших пандах

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 августа сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды.

ТАСС подготовил материал об этих животных.

Большие панды

Большие панды (ailuropoda melanoleuca) - вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих, обитающих в горных районах центрального Китая: в провинции Сычуань и Тибете.

Эти животные достигают веса 120 кг и длины до 1,8 м. От других медведей больших панд отличает относительно длинный хвост - до 1/10 от общей длины тела (до 10-15 см). Их тело покрыто густым белым мехом с черными пятнами вокруг глаз, черным также окрашены лапы и уши. Основу рациона составляет бамбук (причем лишь некоторые его виды), но иногда они едят насекомых, мелких зверьков.

Международный союз охраны природы (International Union for Conservation of Nature, IUCN) относит больших панд к уязвимым видам. До 2016 года они находились под угрозой исчезновения из-за сокращения природного ареала обитания и низкого уровня рождаемости. Согласно последнему проведенному подсчету, в 2013 году в дикой природе находилось 1 864 панды, в зоопарках и исследовательских центрах (по данным на ноябрь 2022 года) - 673. В КНР реализуется масштабная программа по восстановлению численности этого вида млекопитающих. В Чэнду в центральной части КНР действует научно-исследовательский центр по их разведению, в 2009 году в нем удалось получить первое потомство с помощью искусственного оплодотворения.

Большие панды не имеют отношения к малым или красным пандам, которые являются не медведями, а псообразными.

"Панда-дипломатия"

Большие панды считаются одним из символов Китая. Согласно китайским хроникам, впервые этих медведей в качестве подарка за рубеж послала китайская императрица У Цзэтянь - двух панд в 685 году н. э. от нее получил японский император Тэмму.

Для улучшения двусторонних отношений, в 1958-1982 годах КНР подарила 23 панды девяти странам мира. В частности, в 1972 году председатель Китая Мао Цзэдун передал двух панд президенту США Ричарду Никсону после его визита в Китай, в результате которого наметилось улучшение американо-китайских отношений. В Соединенных Штатах животные, Синcин и Линлин, жили в национальном зоопарке в Вашингтоне.

В 1985 году власти КНР объявили больших панд национальным достоянием. После этого было принято решение не дарить животных, а на время (обычно на 15 лет) передавать их "погостить" в зарубежную страну. При этом в договорах отдельно прописывалось, что Китай сохраняет права на детенышей панд, рожденных в неволе за рубежом.

В 2008 году в знак укрепления экономических связей между материковым Китаем и Тайванем в зоопарк Тайбэя были доставлены две панды: Туаньтуань и Юаньюань. Их обменяли на двух тайваньских серау (парнокопытные из семейства полорогих) и двух пятнистых оленей. Родившаяся в зоопарке Тайбэя самка панды Юань Цай может остаться на острове - это единственное исключение из обычных правил аренды этих животных, поскольку КНР считает Тайвань неотъемлемой частью страны.

Всего по состоянию на август 2023 года панды за пределами Китая содержатся в зоопарках 21 страны мира (включая Московский зоопарк).

Большие панды в России

Первая панда в качестве подарка Китая по случаю 40-летия Октябрьской революции прибыла в СССР в мае 1957 года Самец по кличке Пиньпинь был доставлен в Московский зоопарк, однако прожил он лишь два года.

В 1959 году КНР подарила столичному зоопарку второго самца по кличке Аньань. В 1966 году Лондонское зоологическое общество обратилось к руководству московского зверинца с предложением осуществить вязку Аньаня с самкой по кличке Чичи, обитавшей в зоопарке в Лондоне. После переговоров Чичи привезли в Москву. Однако усилия соединить панд оказались безуспешны, и медведицу отправили обратно. Впоследствии была предпринята еще одна попытка получить потомство. В 1968 году Аньань в сопровождении сотрудника зоопарка был доставлен в Лондон, но и там соединить животных не удалось. Самец вернулся в Московский зоопарк и прожил до 1972 года.

В конце 1970-х годов московский павильон для больших панд переделали, туда поместили очковых медведей. Посетители столичного зоопарка смогли вновь увидеть больших панд только летом 2001 года во время проведения Дней Пекина в Москве. Питомцы Пекинского зоопарка - самец Бэньбэнь и самка Вэньвэнь - гостили в Москве полтора месяца. В начале августа 2001 года они вернулись в КНР.

В 2016 году Московский зоопарк начал переговоры о долгосрочной аренде больших панд у Китая. Для поселения больших панд был построен новый китайский павильон стоимостью около 1 млрд рублей.

28 февраля 2019 года Ассоциация охраны дикой природы КНР и Московский зоопарк подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны и исследования больших панд. Документ предусматривает аренду этих животных на 15 лет. Их передачу было решено приурочить к 70-летию годовщины образования КНР и установлению российско-китайских дипотношений.

29 апреля 2019 года в Москву были доставлены из Китая две большие панды: самец по имени Жуи и его подруга Диндин. Они стали пятой и шестой пандой, когда-либо "гостивших" в России. Жуи родился 31 июля 2016 года в городе Яань (провинция Сычуань) в Центре по защите и изучению больших панд. Диндин родилась 30 июля 2017 года на другой базе этого центра - в районе Волун в той же провинции.

5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле приняли участие в официальной церемонии передачи правительством Китая двух больших панд Московскому зоопарку.