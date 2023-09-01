Военные учения в рамках ОДКБ. История и современность

В Белоруссии с 1 по 6 сентября запланированы к проведению пять совместных и специальных учений организации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пять совместных и специальных учений - "Взаимодействие-2023", "Поиск-2023", "Эшелон-2023", "Барьер-2023" и "Скала-2023" - запланированы к проведению на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября 2023 года в рамках совместного оперативно-стратегического учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023".

На завершающем этапе планируется провести в Киргизии совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

ТАСС публикует материал об учениях ОДКБ.

Система коллективной безопасности ОДКБ

Членами ОДКБ являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В систему коллективной безопасности ОДКБ входят Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР; около 18 тыс. человек), Миротворческие силы (3,6 тыс.), Коллективные авиационные силы (КАС), а также региональные группы: Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР; около 5 тыс.), восточно-европейская (Россия и Белоруссия) и кавказская (Россия и Армения) группировки. Все эти структуры включены в состав единых войск организации - Коллективных сил, решение о создании которых было принято 19 декабря 2012 года. В рамках военного сотрудничества государства ОДКБ проводят ежегодные совместные учения.

"Боевое братство"

"Боевое братство" - оперативно-стратегические учения ОДКБ. Впервые эти маневры прошли в период с 3 по 20 октября 2017 года на территории России, Армении и Казахстана. В них приняли участие около 12 тыс. человек личного состава, 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники и около 90 летательных аппаратов. Были отработаны организация и ведение разведки, проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности (в него входят Армения и российские субъекты Федерации на Северном Кавказе), а также подготовка и ведение операции по поддержанию мира МС ОДКБ.

В настоящее время в рамках маневров "Боевое братство" проводятся учения, которые ранее проходили по отдельности:

учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие";

учения Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство";

учения разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск";

учения КСБР ЦАР "Рубеж";

учения войск материально-технического обеспечения ОДКБ "Эшелон".

Кроме того, в рамках "Боевого братства" в 2018 году проводились учения Коллективных авиационных сил ОДКБ "Воздушный мост".

В 2023 году впервые должны пройти специальные учения совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер" и подразделений МЧС ОДКБ "Скала".

"Взаимодействие"

Учения "Взаимодействие" проводятся ежегодно с 2009 года. В разные годы они проходили на территории Казахстана (полигоны Матыбулак в Жамбылской области и Спасск в Карагандинской области), России (Чебаркульский полигон в Челябинской области, центральный полигон ВДВ России Струги Красные, аэродром Кресты в Псковской области, полигон Мулино в Нижегородской области), Таджикистана (полигон 201-й российской военной базы Ляур близ Душанбе), Армении (полигон "Маршал Баграмян" в Армавирской области), Белоруссии (Осиповичский полигон, Могилевская область).

В ходе учений отрабатывались:

действия, направленные на локализацию вооруженного конфликта;

проведение специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований;

применение сил и средств КСОР в Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ;

приемы информационной и психологической борьбы;

применение воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ.

В 2016 году учения проходили на полигоне Струги Красные, в них были задействованы более 6 тыс. человек и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Во "Взаимодействии-2017" в Армении участвовали 2,5 тыс. человек из всех стран ОДКБ. В 2018 году в Киргизии на маневрах были задействованы около 2 тыс. военнослужащих, 300 единиц техники, около 40 летательных аппаратов, в том числе беспилотники. В 2019 году на полигоне Мулино в Нижегородской области участвовали около 3 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц техники. В 2020 году маневры должны были пройти в октябре на территории Армении, но были перенесены из-за пандемии. В 2021 году учения "Взаимодействие" в рамках "Боевого братства" прошли 18-23 октября на полигонах Момирак и Харбмайдон (Таджикистан) одновременно с учениями "Поиск" и "Эшелон". Всего в маневрах были задействованы 4 тыс. военнослужащих и 500 единиц вооружения и военной техники. С 26 сентября по 8 октября 2022 году на полигоне Матыбулак (Казахстан) прошли учения "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022". Общая численность участников учений составила более 6,5 тыс., было задействовано свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

"Нерушимое братство"

Учения миротворцев ОДКБ "Нерушимое братство" проводятся ежегодно с 2012 года. В разные годы площадками маневров становились полигоны Казахстана (Илийский, Шошкала и "Берег" в Алма-Атинской области), РФ (Чебаркульский), Киргизии (учебный центр "Ала-Тоо"), Армении ("Маршал Баграмян") и др.

На учениях отрабатывались:

совместные мероприятия по разъединению миротворцами условных конфликтующих сторон;

контроль за соблюдением условий перемирия;

навыки пресечения противоправного ввоза и вывоза в зону конфликта боевой техники, оружия и боеприпасов;

навыки сопровождения гуманитарных грузов, разминирования местности и объектов;

вопросы приема гуманитарной помощи и сопровождения гуманитарной колонны;

действия миротворческого контингента в условиях труднодоступной горной местности;

перехват условного каравана с оружием и наркотиками;

взаимодействие при пресечении массовых беспорядков.

В 2016 году учения прошли на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (близ города Барановичи, Белоруссия). Участвовали национальные контингенты всех шести стран, входящих в ОДКБ, - до 1,5 тыс. военнослужащих. В 2017 году территорией проведения маневров стал полигон Илийский в Казахстане, где также были задействованы 1,5 тыс. военных.

В 2018 году учения "Нерушимое братство" проходили в Екатеринбурге - на военном полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа (около 1,3 тыс. военнослужащих).

В 2019 году маневры прошли 21-29 октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон (более 3,5 тыс. военных, свыше 600 единиц техники).

В 2020 году маневры состоялись 12-16 октября на полигоне Лосвидо (Витебская область) в Белоруссии. Общая численность участников составила более 900 человек, также было задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники.

С 8 по 12 ноября 2021 года учения "Нерушимое братство" прошли на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. В них участвовали около 1,8 тыс. военнослужащих, а также более 300 единиц вооружения.

В 2022 году учения планировались с 10 по 14 октября на базе центра "Эдельвейс" в Киргизии, однако за день до их начала были отменены. 11 октября вице-премьер республики Эдиль Байсалов в интервью телеканалу CNN заявил, что Киргизия отменила проведение учений на своей территории из-за конфликта с соседним Таджикистаном.

"Поиск"

Совместные учения сил и средств разведки государств - членов ОДКБ "Поиск" проводятся ежегодно с 2016 года. Впервые прошли 18-22 апреля 2016 года в учебном центре "Магоб" (Таджикистан). В них участвовали более 1,5 тыс. военнослужащих, а также экипажи армейской, оперативно-тактической, транспортной и беспилотной авиации. Целями маневров были проверка практического управления в ходе совместной операции, ведение разведки в ходе локализации вооруженного конфликта, захват лидеров и уничтожение лагерей незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников и другие.

В рамках маневров "Боевое братство" учения "Поиск" прошли 3-7 октября 2017 года на полигонах России и Армении, 1-5 октября 2018 года - на полигоне Гвардейский (Казахстан), 14-18 октября 2019 года - на белорусских полигонах Обуз-Лесновский, Домановский, Чепелево и Осиповичский. В 2020 году учения, запланированные на территории Армении, были перенесены из-за пандемии. 18-23 октября 2021 года они состоялись на полигонах Момирак и Харбмайдон (Таджикистан), 26 сентября - 8 октября 2022 года - на полигоне Матыбулак (Казахстан).

"Рубеж"

Учения Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ "Рубеж" проводятся с 2004 года (предшествующие им маневры стран - участниц СНГ "Южный щит Содружества" ежегодно проходили в 2000-2003 годах). В 2004-2010 годах "Рубежи" также были ежегодными, с 2012 по 2018 года проводились по четным годам. В 2020 году учения были отменены из-за пандемии.

В разное время площадками учений становились полигоны учебного центра "Эдельвейс" (Киргизия; август 2004 год, октябрь 2016 год; сентябрь 2021 год), Харбмайдон (Таджикистан; апрель 2005 год, август 2018 год; октябрь 2022 год), Оймаша (Казахстан; август 2006 год), Ляур (Таджикистан; июнь 2007 год, сентябрь 2009 год), "Маршал Баграмян" (Армения; август 2008 год), Чебаркульский (РФ; август 2012 год, июль 2014 год). К учениям привлекаются около 1 тыс. военнослужащих.

"Эшелон"

8-10 октября 2019 года в рамках "Боевого братства" на полигоне Мулино (Нижегородская область) впервые состоялись учения войск материально-технического обеспечения государств - членов ОДКБ "Эшелон". 17-20 августа 2020 года маневры прошли на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), 18-23 октября 2021 года - на полигонах Момирак и Харбмайдон (Таджикистан), 26 сентября - 8 октября 2022 года - на полигоне Матыбулак (Казахстан).

"Воздушный мост"

Учения Коллективных авиационных сил ОДКБ "Воздушный мост" впервые были проведены 1-13 октября 2018 года. Особенностью маневров стала масштабная переброска мобильных сил с применением военно-транспортной авиации шести стран ОДКБ (более 3,5 тыс. военнослужащих и 620 единиц военной техники). В Екатеринбурге был создан объединенный командный пункт, в котором представители авиационных сил ОДКБ отрабатывали совместные действия по управлению воздушным движением, переброске воинского контингента и материальных средств к местам выполнения учебно-боевых задач в Киргизии, Казахстане и Таджикистане, а также в России.

Другие учения

В рамках военного сотрудничества государства ОДКБ также проводят следующие совместные маневры: