Что известно о конфликте президента и правительства Грузии

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2023 года правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства.

Президент и правительство Грузии

Грузия - парламентская республика. В соответствии с изменениями, внесенными в ее конституцию в 2010 году (вступили в силу в 2012-2013 годах), права парламента и премьер-министра были существенно расширены. Президент Грузии сохранил за собой полномочия главы государства, но его функции были урезаны, в том числе в части назначения главы правительства и выполнения представительских полномочий во внешних связях Грузии.

Президент вносит в парламент кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную парламентским большинством, а после согласия депутатов назначает кандидата главой правительства. Согласие президента при назначении премьера не требуется. Все правовые акты президента, кроме издаваемых в военное время, должны быть подкреплены подписью премьер-министра (контрассигнация). Президент может лишь с согласия правительства выполнять представительские полномочия в международных отношениях, вести переговоры с другими странами и международными организациями, оформлять соглашения, принимать аккредитации послов.

28 ноября 2018 года президентом Грузии была избрана Саломе Зурабишвили (59,52% голосов), которая участвовала в выборах в порядке самовыдвижения при поддержке правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". После выборов Зурабишвили сказала, что рассматривает свою победу "как победу для Европы и для Запада". Говоря об отношениях с РФ, она заявила, что Грузия является частью Европы и ее диалог с Россией будет зависеть от позиции европейских и американских партнеров. Кроме того, по словам Зурабишвили, Тбилиси не сможет перейти к сотрудничеству с Москвой, пока РФ признает независимость Южной Осетии и Абхазии, которые Грузия считает своими "временно оккупированными территориями".

Действующее правительство было сформировано в 2020 году, после парламентских выборов. С 2021 года его возглавляет Ираклий Гарибашвили, чья кандидатура была предложена правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", сформировавшей после выборов большинство в парламенте (90 из 150 мандатов).

Разногласия президента и правительства из-за закона об иноагентах

7 марта 2023 года депутаты грузинского парламента приняли в первом чтении так называемый законопроект об иноагентах - "О прозрачности иностранного влияния". Его авторы предложили создать в Минюсте Грузии реестр неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из зарубежных источников, что позволяет им оказывать влияние на принятие публичных решений или общественное мнение. В поддержку инициативы выступила правящая партия "Грузинская мечта". Инициатива вызвала критику как со стороны грузинской оппозиции, так и со стороны западных политиков. Противники принятия закона расценили его проект как "пророссийский", утверждая, что документ составлен по аналогии с законодательством РФ об иноагентах.

7-8 марта в Тбилиси, Батуми, Кутаиси прошли массовые акции протеста оппозиции, которые поддержала президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что законопроект подрывает намерение страны вступить в ЕС и пообещала наложить на него вето. В результате правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать проект закона с рассмотрения.

Расхождение позиций в отношении РФ

После признания в феврале 2022 года Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (с 30 сентября 2022 года - субъекты РФ) и начала специальной военной операции на Украине власти Грузии выступили в поддержку Киева. При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что его страна будет исходить из национальных интересов и не собирается присоединяться к западным санкциям против России, поскольку это может нанести ущерб экономике самой Грузии. Позиция правительства вызвала резкую критику со стороны Киева и грузинской оппозиции.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна поддерживает международные финансовые санкции против России и участвует "во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины". 31 марта 2023 года, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, Зурабишвили подвергла критике правительство, обвинив его в смене внешнеполитического курса в сторону России вместо стремления в Евросоюз.

10 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указы об отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и об отмене виз для грузинских граждан. Решение российской стороны вызвало острую реакцию со стороны президента Грузии и оппозиции. Зурабишвили назвала решение РФ "очередной провокацией". Однако в правительстве и правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" возможность прямых рейсов и отмена виз для грузин были восприняты позитивно. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует решение руководства России.

Конфликт из-за зарубежных поездок президента

14 марта 2022 года, выступая с ежегодным посланием к парламенту, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она в частном порядке посетила несколько европейских стран без согласования с правительством. В правящей партии обвинили президента в нарушении конституции. Позднее правительство сообщило, что президент также противилась назначению некоторых послов.

10 июня 2022 года Зурабишвили, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, заявила, что после Бельгии она планировала посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС, однако правительство не разрешило ей этого сделать.

30 августа 2023 года администрация президента сообщила, что Зурабишвили начинает серию зарубежных визитов с целью предоставления республике статуса кандидата в члены ЕС. Первый визит был запланирован в Германию 31 августа. Правительство Грузии в ответ заявило, что обращение администрации относительно визита было официально отклонено еще 3 августа. Кроме того, в кабмине сообщили, что также отказали Зурабишвили еще в нескольких визитах во второй половине 2023 года: на Украину (22-24 августа), в Швейцарию (16 сентября), Болгарию (27-29 сентября), Польшу (2-3 октября), Бельгию (4-6 октября), Данию (31 октября - 2 ноября), ОАЭ (1-2 декабря), Чехию (10-12 декабря) и Израиль (18-20 декабря).

Несмотря на отказ правительства, Зурабишвили все равно посетила 31 августа Германию. В социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) она выложила фото встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, однако позже информация была удалена.

На 1 сентября запланирована встреча Саломе Зурабишвили с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Объявление начала процедуры импичмента президента

1 сентября 2023 года партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, процедура импичмента начнется, несмотря на то что для ее реализации требуется поддержка 100 парламентариев, в том числе представителей оппозиции. Как он пояснил Кобахидзе, Зурабишвили грубо нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства.

По словам лидера партии, в ближайшее время будут собраны подписи членов парламентского большинства, после чего представление о процедуре импичмента будет направлено в Конституционный суд. Заключение суда, у которого по закону есть месяц на принятие решения, ожидается в первых числах октября. Голосование в парламенте, по словам главы партии, ожидается примерно в середине октября.