Что известно о Московских центральных диаметрах

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению поездов по МЦД-4

ТАСС-ДОСЬЕ. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября 2023 года открыли пассажирское движение по железнодорожной линии D4 (МЦД-4) в столице. ТАСС подготовил материал о Московских центральных диаметрах.

Основные сведения

Московские центральные диаметры (МЦД) - проект реконструкции радиальных железнодорожных линий Москвы и Московской области и запуска по ним сквозного диаметрального движения пригородных электропоездов. В целом в рамках проекта планируется соединить 10 существующих направлений Московского железнодорожного узла. Для первого этапа, реализованного в 2019 году, были выбраны два направления: Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. 21 ноября 2019 года движение по ним торжественно открыли президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Второй этап, с пуском направлений Зеленоград - Раменское и Апрелевка - Железнодорожный, реализуется в 2023 году.

МЦД - совместный проект Министерства транспорта РФ, правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок выбрана "Центральная пригородная пассажирская компания" (АО "ЦППК"), которая и до этого занималась пригородными перевозками на этих направлениях. На линии D3 (МЦД-3), помимо ЦППК, работает оператор участка Октябрьской железной дороги - "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" (АО "МТППК").

История

Современный каркас железных дорог в Москве сформировался к началу XX века. При этом все 10 радиальных линий, сходившихся к столице, были тупиковыми, заканчиваясь на вокзалах. Транзитные функции железнодорожному узлу обеспечивала открытая в 1908 году Московская окружная железная дорога (ныне Московское центральное кольцо, МЦК) и, в меньшей степени, Алексеевская соединительная линия между Петербургским, Нижегородским и Смоленским направлениями. Однако до настоящего времени транзитные рейсы между направлениями оставались редкими, маршруты поездов были нацелены, в основном, на дачников и жителей пригородов. Большие интервалы, отсутствие тактового расписания и малое число удобных пересадок не позволяли электричкам стать полноценным городским видом общественного транспорта. Между тем, немецкие системы S-Bahn ("Эс-бан") и французская RER ("РЕР") показали перспективность использования существующей железнодорожной инфраструктуры для городских перевозок.

Первые планы связать радиальные направления, организовав сквозное движение электричек через столицу, появились в 1930-х годах при подготовке сталинского генплана Москвы. Однако тогда от этой идеи, носившей название "глубокий ввод" и предполагавшей строительство транзитных тоннелей под центром города, отказались в пользу развития метрополитена.

Успешная эксплуатация Московского центрального кольца (МЦК), пассажирское сообщение по которому было запущено в 2016 году, а также реализуемая программа по строительству дополнительных путей на радиальных направлениях, позволили вернуться к идее "городской электрички".

15 ноября 2017 года в Кремле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров представили доклад о масштабном проекте создания сквозного пригородного железнодорожного сообщения через столицу. Главе государства рассказали о возможности запуска "от 5 до 15 диаметральных линий", в том числе первых двух, которые не потребуют значительных капитальных финансовых вложений, поскольку будут использовать уже действующую инфраструктуру. 22 ноября 2017 года Сергей Собянин на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова впервые озвучил название проекта - Московские центральные диаметры. Название было выбрано по аналогии с МЦК.

Детали проекта

Всего планируется ввод в эксплуатацию пяти диаметров. На транспортных схемах и указателях они обозначаются латинской буквой D с порядковым номером, за каждой линией закреплен свой цвет:

- D1 Белорусско-Савёловский, по маршруту Одинцово - Лобня (линия соединила Смоленское и Савеловское направления Московской железной дороги, цвет "физалис", протяженность - 52 км, 25 станций, действует с 21 ноября 2019 года);

- D2 Курско-Рижский, по маршруту Нахабино - Подольск (Курское и Рижское направления, цвет "фуксия", 80 км, 37 станций, действует с 21 ноября 2019 года);

- D3 Ленинградско-Казанский, по маршруту Зеленоград-Крюково - Раменское (Ленинградское и Казанское направления, цвет "папайя", 85 км, запущен 17 августа 2023 года с 38 станциями, впоследствии будут открыты еще 3);

- D4 Калужско-Нижегородский, по маршруту Апрелевка - Железнодорожный (Киевское и Горьковское направления, цвет "ментол", 86 км, запущен 9 сентября 2023 года с 36 станциями, позднее откроются еще 2). Имеет ответвление от станции Солнечная до платформы Новопеределкино, отмеченное на схемах номером D4A;

- D5 Ярославско-Павелецкий, по маршруту Пушкино (запланировано также ответвление в Королёв) - Домодедово (Ярославское и Павелецкое направления, цвет "зеленый луг", 89 км, 39 станций).

Запущенные в ноябре 2019 года линии D1 и D2 используют существующие железнодорожные пути, в том числе проложенные в 2018-2019 годах третий и четвертый главные пути на участке Москва - Одинцово. Два первых диаметра включают в себя в общей сложности 62 станции, на многих предусмотрены пересадки на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Уже после запуска системы, в 2019-2023 годах на линии D1 открылась платформа Славянский бульвар, на линии D2 - Волоколамская, Пенягино, Остафьево, Курьяново, Щукинская, Печатники, Марьина Роща. Кроме того, капитальный ремонт проходят существующие платформы. В дальнейшем планируется ввести в строй новые остановочные пункты: на D1 пассажиров примут Дмитровская, Илимская и Петровско-Разумовская, на D2 - Котляково, на D3 - Малино, Рижская и Митьково, на D4 - Рижская и Беговая.

График движения на МЦД синхронизирован с часами работы метро: с 05:30 до 01:00. Дневной технологический перерыв в расписании пригородного сообщения был перенесен на ночные часы. При запуске проект МЦД рекламировался как "наземное метро" с тактовым движением поездов и интервалами в 5-6 мин. в часы пик, но по состоянию на август 2023 года они составляют 5-15 мин. (при этом в московском метро интервал в пиковые часы составляет 1,5 мин.).

Первые диаметры улучшили транспортное обслуживание 3,7 млн человек, проживающих в более чем 45 районах Москвы и 6 городах Московской области (Долгопрудный, Нахабино, Подольск, Лобня, Одинцово, Красногорск).

Согласно оценкам, приведенным в июне 2023 года мэром Москвы Сергеем Собяниным, суточный пассажиропоток линий D3 и D4 значительно превысит ежедневный объем перевозок D1 и D2 (около 620 тыс. поездок в 2023 году) и составит около 1 млн поездок.

17 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин дал команду на запуск движения по маршруту D3. В церемонии, прошедшей по видеосвязи из московского "Манежа", приняли также участие столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ожидается, что полностью реализованная система из пяти диаметров будет включать в себя более 370 км пути и свыше 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 9,6 млн человек (6,9 млн москвичей и 2,7 млн жителей 17 городов Московской области). По прогнозам, пассажиропоток системы превысит 300 млн человек в год. Также ожидается, что запуск всех линий МЦД позволит снизить нагрузку на существующую транспортную инфраструктуру Москвы на 10-12%.

Обновление инфраструктуры

Включение станций в систему МЦД подразумевает реконструкцию платформ, установку защищенных от непогоды павильонов и навесов, создание удобных крытых переходов, благоустройство прилегающих территорий и другое. В некоторых случаях существующие остановочные пункты переносятся ближе к действующим станциям метро и МЦК. Реконструированные пересадочные станции МЦД с новыми платформами, вестибюлями и конкорсами (в частности, Тимирязевская на линии D1) с 2023 года позиционируются как "городские вокзалы".

В рамках подготовки к запуску МЦД несколько платформ переименовали для облегчения ориентирования пассажиров. Так, в частности, платформа Ржевская стала Рижской (в рамках пересадочного узла с одноименной станцией метро) и так далее.

По сообщению заммэра Москвы Максима Ликсутова, запуск первых двух диаметров позволил создать около 31 тыс. новых рабочих мест (машинистов, кассиров и других специалистов, обеспечивающих работу линий).

С 21 декабря 2018 года на площади Киевского вокзала в Москве действует демонстрационный павильон МЦД (с 5 июня 2023 года - павильон Московского транспорта). В выставочном пространстве площадью 700 кв. м посетители могут ознакомиться с маршрутами, узнать об инфраструктуре и сервисах проекта.

Для связи Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление) с Казанским направлением в рамках D3 реконструирована и расширена Митьковская соединительная ветвь. Для связи Киевского (Калужского) и Горьковского (Нижегородского) направлений в рамках линии D4 построена соединительная ветвь длиной в 4,8 км в районе Москва-Сити. Реконструирован участок между станцией Площадь трех вокзалов (бывш. Каланчёвская) и Курским вокзалом.

26 мая 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что линия D5 может пройти через центр Москвы под землей, так как на поверхности соединить Ярославский и Павелецкий радиусы сложно. 15 июня 2023 года мэр заявил о начале строительства D5. Предполагается, что линия будет включать в себя тоннель протяженностью около 20 км на центральном участке, однако его проект пока не утвержден.

Подвижной состав

На МЦД эксплуатируются новые электропоезда семейства "Иволга" разных модификаций (производитель - Тверской вагоностроительный завод, входит в АО "Трансмашхолдинг"), "Ласточка" ("Уральские локомотивы"), ЭП2ДМ (Демиховский машиностроительный завод в составе "Трансмашхолдинга"), по линии D1 также проходят рейсы "Аэроэкспресса" в аэропорт Шереметьево (электропоезда ЭШ2 "Евразия" семейства Stadler KISS, "Штадлер кисс" швейцарско-белорусского производства). Помимо новых поездов на МЦД и дальних пригородных маршрутах эксплуатируются и электрички старых моделей.

Тарифы

Для оплаты проезда на МЦД пассажиры могут использовать городскую карту "Тройка", банковские карты и смартфоны с технологией NFC (последние подходят для оплаты как в кассах, так и непосредственно на турникетах).

Маршруты МЦД поделены на тарифные зоны "Центральная" и "Пригород". Стоимость разовой поездки в пределах "Центральной" равна стоимости поездки на других видах столичного общественного транспорта (метро, МЦК, автобус, трамвай и электробус). Тарифы позволяют пассажиру садиться на любой поезд, кроме экспрессов.

На линиях D1-D4 "Центральная" тарифная зона охватывает станции в границах Марк - Сетунь (D1), Волоколамская - Остафьево (D2), Ховрино - Ухтомская (D3) и Внуково - Реутов (D4). "Пригород" охватывает поездки по территории Московской обл. в пределах МЦД. "Дальняя" зона охватывает поездки со станций за пределами МЦД.

В августе 2023 года стоимость разовой поездки по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" по МЦД в пределах зоны "Центральная" составляет 50 рублей, "Пригород" обходится в 65 рублей. Цена в пределах "Дальней" зоны складывается из 30 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 65 рублей по зоне "Пригород". При этом пересадки на станции метро, МЦК и между диаметрами бесплатны при использовании московских проездных (пересадку необходимо провести в течение 90 минут, а для некоторых маршрутов на D3 и D4 - 120 минут). Проехать по МЦД можно по проездным и билетам на обычные пригородные поезда (в том числе по подмосковной карте "Стрелка"), но в этом случае пересадка на метро платная.

Финансирование

4 ноября 2018 года Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, что правительство РФ предварительно одобрило выделение 120 млрд рублей до 2021 года на развитие Московского транспортного узла, в том числе на реализацию проекта МЦД. Позднее в РЖД сообщали, что финансирование железнодорожных строительных проектов на столичном узле (подготовка к запуску МЦД, интеграция Ярославского и Рижского направлений с МЦК и другое) в 2019 году превысит 100 млрд рублей.

7 марта 2019 года стало известно, что столичные власти намерены вложить в "развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов" 40 млрд 546,7 млн рублей. В апреле 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин назвал диаметры "мегапроектами", по затратам сопоставимыми с затратами на метрополитен, но в пять раз более протяженными. "На вложенный рубль мы получим эффект в пять раз больше, чем в метрополитене", - подчеркивал тогда мэр столицы. 15 июня 2023 года мэр сообщил, что федеральный бюджет уже "получил в шесть раз больше, чем вложил в этот проект".

В 2020 году структуры РЖД направили на развитие МЦД и в целом Центрального транспортного узла более 97,2 млрд рублей, в 2021 году - 96 млрд рублей, в 2022 году - более 100 млрд рублей. 26 декабря 2022 года гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил объем вложений в инфраструктуру МЦД в 2023 году в более чем 130 млрд рублей.