Аварийные посадки пассажирских самолетов, которые не привели к человеческим жертвам

Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи - Омск, 12 сентября 2023 года совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 сентября 2023 года пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Сочи - Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. За медицинской помощью обратились пять человек. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о случаях нештатных посадок пассажирских авиалайнеров, которые не повлекли за собой гибели людей. С 2000 года сообщалось по меньшей мере о семи таких случаях в мире (без учета ЧП 12 сентября 2023 года). В 2019 году похожий случай с посадкой в поле уже произошел с другим A320 "Уральских авиалиний" в Московской области.

12 июля 2000 года пилоты пассажирского самолета Airbus A310 немецкой авиакомпании Hapag-Lloyd (регистрационный номер D-AHLB) после взлета из Ханьи (остров Крит, Греция) не смогли убрать шасси из-за неисправности. Вместо аэропорта назначения - Ганновер - экипаж решил садиться в ближайшем крупном аэропорту - Вене. Однако пилоты неверно рассчитали увеличение расхода топлива из-за возросшего сопротивления воздуха. В 22 км от аэропорта Вены баки опустели. В режиме планирования пилоты смогли долететь практически до взлетно-посадочной полосы, однако в 660 м от нее самолет приземлился на поле. Из 151 человека, находившихся на борту, незначительные травмы получили 26.

24 августа 2001 года у пассажирского самолета Airbus A330 канадской авиакомпании Air Transat (регистрационный номер C-GITS), который выполнял рейс из Торонто в Лиссабон, из-за утечки топлива остановились двигатели над Атлантическим океаном. На борту находились 306 человек - 293 пассажира и 13 членов экипажа. Пилоты успешно посадили воздушное судно на американской авиабазе Лажеш (Азорские острова), совершив самое протяженное в истории авиации планирование на самолете с неработающими двигателями (около 120 км, снижение с высоты 10 600 м). Погибших не было, при покидании самолета 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

14 января 2002 года пассажирский самолет Ту-204 российской авиакомпании "Сибирь" (регистрационный номер RA-64011), следовавший из Франкфурта-на-Майне (Германия), заходил на посадку в Омске. При снижении на высоте 1000 м у самолета отказали оба двигателя. Экипажу удалось спланировать на взлетно-посадочную полосу (ВПП), но из-за ее обледенения воздушное судно выкатилось за пределы ВПП на 450 м. Все 145 человек, находившихся на борту, не пострадали.

26 сентября 2006 года в аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия) пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EX-85718) киргизской авиакомпании "Алтын эйр", выполнявший рейс по маршруту Бишкек - Ош - Москва при разгоне на взлете столкнулся с остановившимся на стыке ВПП и рулежной дорожки самолетом-заправщиком KC-135 ВВС США. От удара крылом Ту-154 по одному из двигателей КС-135 последний загорелся, все три члена экипажа покинули воздушное судно. После взлета экипаж пассажирского самолета обнаружил разрушение правой части крыла и, не вырабатывая топливо, произвел успешную посадку в аэропорту вылета. На борту находился 61 человек - 52 пассажира и 9 членов экипажа. Погибших и пострадавших не было. Согласно результатам расследования, основной причиной ЧП стала ошибка авиадиспетчера, который не убедился, что KC-135, ожидавший на рулежной дорожке автомобиль сопровождения, полностью покинул ВПП.

15 января 2009 года пассажирский самолет Airbus A320-214 (регистрационный номер N106US) американской авиакомпании US Airways, следовавший из Нью-Йорка в город Шарлотт (штат Северная Каролина), столкнулся со стаей птиц на высоте около 900 м вскоре после вылета из аэропорта Ла-Гуардиа. В результате вышли из строя оба двигателя. Экипажу удалось успешно посадить самолет на реку Гудзон. Все находившиеся на борту 155 человек выжили, из них 100 получили ранения разной степени тяжести. После завершения расследования причин аварии самолет был выставлен в музее авиации города Шарлотт. В США по мотивам событий был снят художественный фильм "Чудо на Гудзоне" (2016, режиссер Клинт Иствуд).

7 сентября 2010 года у пассажирского самолета Ту-154М российской авиакомпании "Алроса" (регистрационный номер RA-85684), летевшего из города Полярного (Якутия) в Москву, в полете вышла из строя система энергоснабжения, отключились топливные насосы. Хотя двигатели продолжали работать, возможности долететь до ближайшего работающего аэропорта не было. Командир корабля Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ламанов смогли посадить лайнер на заброшенную взлетно-посадочную полосу в бывшем аэропорту города Ижмы (Республика Коми). На борту был 81 человек, все они благополучно эвакуировались и не пострадали. Жертв удалось избежать во многом благодаря начальнику бывшего аэропорта, Сергею Сотникову, который по собственной инициативе поддерживал полосу в удовлетворительном состоянии. Командир и второй пилот воздушного судна были удостоены звания Героя России, Сергей Сотников - награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После аварийной посадки самолет был отремонтирован, благополучно вылетел из Ижмы и эксплуатировался до 2018 года. Ныне он установлен в качестве памятника в новосибирском аэропорту Толмачево.

15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321 (регистрационный номер VQ-BOZ) российской авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя вышли из строя, и авиалайнер вынужденно совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Всего на борту самолета находились более 230 человек. В результате аварийной посадки жертв удалось избежать, пострадали 76 человек. Самолет восстановлению не подлежал. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Героя России, бортпроводники - ордена Мужества. По мотивам событий снят российский художественный фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы" (2023, режиссер Сарик Андреасян).