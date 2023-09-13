Как в Молдавии ограничивали работу российских СМИ

Кишинев депортировал 13 сентября 2023 года руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 сентября 2023 года власти Молдавии депортировали руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Ему также выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию. В Генеральной инспекции по миграции республики сообщили, что "глава информагентства "Sputnik Молдова", гражданин РФ Виталий Денисов признан нежелательным лицом в Молдавии сроком на 10 лет" из-за "деятельности угрожающей нацбезопасности".

ТАСС подготовил материал о том, как в Молдавии ограничивали и запрещали работу российских СМИ и журналистов.

Запрет российских телепрограмм и каналов в 2014 году

Политика по запрету российских телевизионных программ и художественных фильмов началась в Молдавии в 2014 году, после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Молдавские власти объясняли ее целью "обеспечить информационную безопасность в стране" в связи с событиями в соседней Украине.

В апреле 2014 года власти Молдавии провели мониторинг передач ряда российских телеканалов. Решение было принято по запросу Анны Гуцу, депутата от Либерал-реформаторской партии (с 2019 года - Румынская народная партия), известной своими инициативами о запрете изучения русского языка и прекращении госфинансирования русскоязычных школ. Гуцу потребовала, чтобы аналитические и новостные программы России, ретранслируемые в Молдавии, были заменены другими передачами "в связи с политическими событиями в Украине" и "агрессивной российской пропагандой".

4 июля 2014 года стало известно, что Координационный совет по телевидению и радиовещанию (КСТР) Молдавии принял решение приостановить ретрансляцию телеканала "Россия-24" до 1 января 2015 года. Предупреждения и штрафы получили также местные вещатели - Prime, ТV 7, "РТР Молдова" и "РЕН-ТВ Молдова", которые транслируют из России передачи Первого канала, НТВ, "РТР-Планеты" и РЕН-ТВ. 27 мая 2015 года КСТР приостановил на неопределенный срок ретрансляцию в республике телеканала "Россия-24". При этом Координационный совет заявил, что канал "нарушил Кодекс о телевидении и радио республики, Европейскую конвенцию о правах человека, регламент ЦИК по проведению предвыборной кампании и Конституцию Молдавии". Такое решение было вынесено после показа документального фильма "Крым: путь на Родину" и освещения прошедших в марте выборов главы Гагаузской автономии.

Закон о "борьбе с иностранной пропагандой"

7 декабря 2017 года в Молдавии по инициативе правившей тогда Демократической партии, которую возглавлял скандально известный олигарх Владимир Плахотнюк, был принят так называемый закон о борьбе с иностранной пропагандой (поправки в Кодекс телевидения и радио республики), предусматривающий ограничения на трансляцию и ретрансляцию контента работающих в стране российских телеканалов. Президент Молдавии Игорь Додон (занимал пост в 2016-2020 годах) отказался подписать этот документ. В итоге решением Конституционного суда, который также контролировал Плахотнюк, Додона временно отстранили от должности, документ вместо него подписал председатель парламента Андриан Канду.

Закон о борьбе с пропагандой был отменен в 2020 году по инициативе поддерживавшей Додона Партии социалистов. Произошло это после смены власти в стране и бегства в США Плахотнюка, которого объявили в розыск за причастность к хищениям средств из банков Молдавии и другие преступления.

Ограничения работы российских СМИ с 2022 года

В конце февраля 2022 года, после начала Россией специальной военной операции на Украине, парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение сроком на 60 дней. На этот период в стране была ограничена трансляция телепередач из России. Кроме того, был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова" и ряд других ресурсов. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении ряда лиц "по подозрению в некорректном освещении" событий на Украине.

2 июня 2022 года парламент Молдавии принял пакет законодательных поправок, касающийся информационной безопасности страны. В Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах были внесены изменения, запрещающие ретрансляцию новостей, телевизионных и радиопрограмм информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания, а также фильмов военного содержания из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России. Кроме того, было введено понятие "дезинформация", функции по контролю за распространением подобной информации возложены на спецслужбы Молдавии. Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий получило право немедленно блокировать подпадающий под запрет контент. Была также установлена квота на русскоязычный контент: не более 20% от общего объема вещания.

19 июня 2022 года глава национального регулятора - Совета по аудиовизуальной информации - Лилиана Вицу в эфире интернет-канала Rlive сообщила, что президент Молдавии Майя Санду (занимает пост с 2020 года) подписала закон о запрете новостных программ из России. По словам Вицу, столь жесткие меры власти приняли в связи с ситуацией на Украине. Документ вступил в силу 22 июня 2022 года.

16 декабря 2022 года было приостановлено действие лицензий сразу шести каналов, среди них "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6", "Орхей-ТВ". Председатель Совета по аудиовизуальной информации Лилиана Вицу сообщила, что причиной послужило отсутствие критики каналами действий России на Украине. По ее словам, ранее телеканалы "активно ретранслировали российские программы, которые представляли информационную атаку на Украину и подготовку к вторжению", но "в первые дни агрессии они отказались от ретрансляции информационных программ из России и перешли к тактике манипулирования игнорированием". Приостановка лицензий вызвала возмущение оппозиционных партий, общественности, а руководство телеканалов обжаловало действия властей в суде. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия квалифицирует решение молдавских властей как циничное ущемление прав национальных меньшинств.

Случаи запрета въезда и депортации российских журналистов

Весной 2015 года из Молдавии были депортированы съемочные группы телеканалов "Россия-24" и "Звезда", которые направлялись на освещение выборов в Гагаузской автономии. В качестве причин депортации молдавские власти указывали отсутствие у журналистов аккредитации.

7 сентября 2015 года из Молдавии был депортирован продюсер входящего в состав RT видеоагентства Ruptly Алексей Амелюшкин, у него было изъято оборудование. В тот же день в аэропорту Кишинева была задержана съемочная группа российского телеканала Lifenews.

3 и 4 октября 2015 года власти Молдавии задержали в аэропорту Кишинева две съемочные группы телеканала НТВ. 3 октября корреспондента Евгения Зуева, оператора Сергея Коренкова и звукооператора Владислава Петрова не пустили в страну представители таможенной полиции. Формальным предлогом стало отсутствие у них разрешения от Минпечати Молдавии. На следующий день в том же аэропорту заблокировали въезд корреспонденту НТВ Антону Талпе. Его обвинили в нарушении закона о пребывании иностранцев и закона о государственной границе. Журналисты были вынуждены вернуться в Москву.

21 января 2016 года представителям сразу четырех телевизионных и ряда других СМИ РФ не позволили пересечь границу в аэропорту Кишинева и заставили покинуть Молдавию. Журналистов ВГТРК, Первого канала, телеканала LifeNews, оператора РЕН-ТВ и корреспондента РИА Новости выслали из Молдовы. В пограничной полиции пояснили, что журналисты "не указали цели посещения республики".

23 января 2016 года власти Молдавии выслали из Кишинева журналистов российского телеканала "Царьград" - корреспондента Ивана Колесникова и оператора Сергея Краснова. При пересечении границы им было заявлено о запрете посещать республику в течение 10 лет за работу без официальной аккредитации МИД.

12 мая 2017 года в аэропорту Кишинева был задержан главный редактор еженедельника "Российские вести" Дмитрий Ермолаев. По сообщению пограничной полиции, он был депортирован в Москву, так не смог объяснить цель визита в Молдавию.

1 сентября 2017 года в аэропорту Кишинева власти Молдавии запретили въезд в страну главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" ("АиФ") Игорю Черняку.

26 сентября 2017 года в аэропорту Кишинева представители пограничной полиции задержали корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову. Журналистке сообщили, что ей закрыт въезд в страну, после чего посадили на самолет до Бухареста.

28 ноября 2017 года в аэропорту Кишинева во время прохождения паспортного контроля были задержаны прибывшие в Молдавию обозреватель телеканала "Звезда" Алексей Самолетов и продюсер ВГТРК Марина Сафронова. В тот же день без объяснения причин журналистов депортировали в Москву.

18 и 19 февраля 2019 года в Молдавию не пустили съемочные группы телеканалов НТВ и "Россия-1", которые планировали взять интервью у президента республики Игоря Додона. По сообщению пресс-службы пограничной полиции, прибытие журналистов "не отвечало условиям прохождения границы".

10 июня 2019 года пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну съемочной группе российского "Пятого канала".

29 апреля 2022 года в Молдавию не впустили прилетевших из Стамбула журналистов "Известий" - корреспондента Дмитрия Лару и оператора Виктора Цховребора. На сайте издания сообщалось, что оператору отказали с формулировкой "нет обратных билетов", а корреспондента обвинили в том, что он якобы едет воевать на Украину.