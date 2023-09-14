Что известно о новом президенте Сингапура Тармане Шанмугаратнаме

Политик примет присягу 14 сентября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2023 года к присяге в качестве девятого президента Сингапура будет приведен Тарман Шанмугаратнам. ТАСС подготовил материал, содержащий биографические сведения нового руководителя этого города-государства.

Тарман Шанмугаратнам родился в Сингапуре 25 февраля 1957 года в семье ученого-медика Канагаратнама Шанмугаратнама, известного своими исследованиями в области рака.

Учился в Великобритании и США - окончил Лондонскую школу экономики, продолжил образование в Кембриджском (магистр экономики) и Гарвардском (магистр госуправления) университетах.

Начал карьеру в качестве главного экономиста в Денежно-кредитном управлении Сингапура (MAS), выполняющем функции центрального банка страны. В 2003-2008 годах был министром образования, в 2007-2015 годах - министром финансов, в этом качестве в 2011-2014 годах возглавлял Международный валютно-финансовый комитет (консультативный орган по вопросам политики Международного валютного фонда), в 2015-2019 годах был министром-координатором по вопросам социального и экономического развития. С 2011 по 2019 годы совмещал эти посты с должностью вице-премьера, в 2011-2023 годах он был также председателем MAS. В 2019-2023 годах занимал пост старшего министра (третье лицо после премьера и вице-премьера) и был заместителем председателя Сингапурского суверенного фонда (GIC).

В последние годы Тарман Шанмугаратнам также являлся сопредседателем Глобальной комиссии по экономике водных ресурсов, действующей при поддержке ООН, председателем Группы видных деятелей G20 по глобальному финансовому управлению, членом попечительского совета Всемирного экономического форума, а также членом Консультативного совета высокого уровня по эффективной многосторонности при генсеке ООН.

С 2001 года Тарман Шанмугаратнам состоял в правящей Партии народного действия (ПНД, консервативная, правоцентристская), в 2002 года был избран в ее Центральный исполнительный комитет. С 2001 года регулярно избирался в парламент.

Объявив о намерении участвовать в 2023 году в президентских выборах, подал в отставку со всех государственных должностей, а также вышел из состава ПНД (согласно конституции, на момент выдвижения кандидат не должен состоять в партии). Шел на выборы под лозунгом "Уважение ко всем". В ходе голосования 1 сентября 2023 года получил 70,4% голосов. Его конкуренты - Нг Кок Сонг и Тан Кин Лиан - набрали 15,72% и 13,88%.

Его жена - юрист, занимается социальным предпринимательством. У них четверо детей.