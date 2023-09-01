Экс-заместитель премьера Тарман Шанмугаратнам победил на выборах президента Сингапура

Он набрал 70,4% голосов, пишет газета The Straits Times

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший старший министр и экс-заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам победил на президентских выборах в Сингапуре. Об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее информации, окончательные подсчеты, опубликованные департаментом выборов Сингапура, показывают, что Шанмугаратнам выиграл, набрав 70,4% голосов. Его конкуренты - Нг Кок Сонг и Тан Кин Лиан - получают 15,72% и 13,88% голосов соответственно.

"Сингапурцы выбрали мистера Тармана Шанмугаратнама нашим следующим президентом с решающим перевесом. <...> У меня есть полная уверенность, что он будет отлично выполнять свои обязанности президента", - поздравил победителя премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.