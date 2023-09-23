Что известно о Евгении Балицком

Депутаты Законодательного собрания Запорожской области 23 сентября избрали его губернатором региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2023 года депутаты Законодательного собрания Запорожской области избрали губернатором региона врио руководителя области Евгения Балицкого.

Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области Украины (ныне Запорожская область РФ) в семье военного летчика.

В 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза М. М. Расковой по специальности "летчик-инженер" 3-го класса.

Служил в различных авиационных гарнизонах, в том числе в Мелитопольском полку военно-транспортной авиации. В 1995 году был уволен в запас в звании капитана.

В середине 1990-х годов вместе с отцом и старшим братом занялся частным бизнесом в Мелитополе. В 1995-1997 годах возглавлял семейное предприятие "Олжека", которое создавалось как торгово-сервисная сеть по продаже и гарантийному ремонту бытовой техники. С 1997 года руководил Мелитопольским пивоваренным заводом. Был совладельцем нескольких предприятий, телекомпании "МТВ-плюс" и других.

С 2000 года занимал должности председателя правления, директора, заместителя директора по экономике мелитопольского завода "Автогидроагрегат". Возглавлял правление ООО "Агат".

Одновременно с конца 1990-х годов занимался политической деятельностью.

В 1998-2002 годах был депутатом Запорожского областного совета III созыва от Мелитополя.

В 2004 году вступил в Партию регионов (Украина).

С 2010 по 2012 годы - депутат Запорожского областного совета VI созыва. Был избран в облсовет по списку Партии регионов. Входил в состав комиссии по вопросам бюджета. Параллельно исполнял обязанности директора департамента в Министерстве экономики и по вопросам евроинтеграции Украины.

В 2012-2014 годах - депутат Верховной рады Украины VII созыва. 28 октября 2012 года был избран от Партии регионов по одномандатному избирательному округу №80 (Запорожская область). Получил в свою поддержку 54,46% голосов избирателей. Входил во фракцию Партии регионов, в июне 2014 года вышел из нее.

В феврале 2014 года был назначен заместителем председателя мелитопольской городской организации Партии регионов.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную раду Украины VIII созыва вновь был избран депутатом парламента по избирательному округу №80 (Запорожская область). Баллотировался в порядке самовыдвижения. В 2015 году вошел в парламентскую фракцию партии "Оппозиционный блок".

Возглавлял отделение партии "Оппозиционный блок" в Мелитополе.

21 июля 2019 года Балицкий в качестве самовыдвиженца вновь участвовал в выборах в Верховную раду Украины по одномандатному округу № 80. Занял второе место с результатом 29,5%.

В ходе специальной военной операции, которую Россия начала на Украине в феврале 2022 года в ответ на просьбу о помощи со стороны народных республик Донбасса, большая часть Запорожской области перешла под контроль российских войск. На освобожденной территории была сформирована военно-гражданская администрация (ВГА).

С апреля 2022 года Балицкий исполнял обязанности руководителя ВГА Запорожской области. 26 мая был назначен председателем военно-гражданской администрации региона. Одним из первых в области получил российский паспорт.

23-27 сентября 2022 года в Запорожской области состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей высказались за вхождение региона в состав РФ.

30 сентября 2022 года в Москве Балицкий принял участие в церемонии подписания договора о вхождении Запорожской области в состав РФ в качестве ее нового субъекта.

4 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин назначил Балицкого врио губернатора Запорожской области.

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с 26 сентября 2022 года).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022). Имеет украинский орден "За заслуги" ІІІ степени (2013).