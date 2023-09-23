Евгения Балицкого избрали на должность губернатора Запорожской области

Он отметил, что это большая честь для него, а также высокая ответственность

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Запорожской области избрало Евгения Балицкого губернатором региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня депутатами Запорожского законодательного собрания избран губернатором Запорожской области. Это большая честь и большое доверие. <…> Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют - за депутатов, за губернатора, за мэра, - не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово "ответственность" для меня является ключевым", - написал Балицкий.

Он поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина, первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко и членов избирательных комиссий. "Особая роль в этом процессе, конечно, принадлежит героическим и смелым людям - членам избирательных комиссий, которые что в дни референдума, что в единый день голосования, несмотря на угрозы и опасность, смело исполняли свой долг", - подчеркнул Балицкий.

Запорожская область в этом году впервые после вхождения в состав Российской Федерации принимала участие в едином дне голосования. В регионе избрали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. Выборы губернатора Запорожской области были непрямыми, депутаты регионального парламента голосовали за предложенные президентом кандидатуры глав регионов.