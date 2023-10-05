Хронология визитов Шавката Мирзиёева в Россию

Президент Узбекистана 5-7 октября совершит официальный визит в РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 5-7 октября 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Россию. По сообщению пресс-службы Кремля, 6 октября в Москве лидеры России и Узбекистана проведут переговоры, в ходе которых обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Статистика визитов

После избрания президентом Республики Узбекистан 4 декабря 2016 года Шавкат Мирзиёев посещал Россию 12 раз: три раза - в 2017 году, два - в 2018 году, по одному разу - в 2019 и 2020 году, дважды - в 2021 году и в 2022 году, один раз - в 2023 году. Из них восемь визитов были совершены на саммиты СНГ.

За время своих поездок глава Узбекистана шесть раз проводил двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хронология визитов

4-5 апреля 2017 года Мирзиёев по приглашению Путина посетил Россию с государственным визитом. Это был его первый визит в РФ после избрания главой республики. 5 апреля состоялись переговоры президентов двух стран в узком, а затем в расширенном составе. Кроме того, Мирзииёев встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. В тот же день президенты РФ и Узбекистана посетили выставку "Сокровища Нукуса" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Всего в ходе государственного визита Мирзиёева в Москву было подписано почти 40 документов, в том числе межправительственные соглашения о содействии межрегиональному сотрудничеству, об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в РФ, о сотрудничестве в области туризма. "Газпром экспорт" и "Узтрансгаз" заключили контракт купли-продажи природного газа, "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о проведении совместных геолого-разведочных работ. По итогам переговоров на высшем уровне было подписано совместное заявление президентов двух стран.

11 октября 2017 года Мирзиёев посетил с рабочим визитом Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ. На полях саммита провел переговоры с Путиным. Лидеры РФ и Узбекистана обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран.

26 декабря 2017 года в Москве президент Узбекистана принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ.

14 июня 2018 года Мирзиёев посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

6 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.

20 декабря 2019 года Мирзиёев посетил Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав стран - участниц СНГ, где также провел встречу с Путиным. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества России и Узбекистана.

23-24 июня 2020 года глава Узбекистана находился с рабочим визитом в Москве. 23 июня состоялись переговоры Мирзиёева с Путиным, в ходе которой были рассмотрены ключевые вопросы российско-узбекистанских отношений, в том числе сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. 24 июня Мирзиёев присутствовал на параде Победы на Красной площади, а также принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

19 ноября 2021 года президент Республики Узбекистан посетил Москву. Это был первый зарубежный визит Мирзиёева после переизбрания на пост главы государства 24 октября 2021 года. Президенты РФ и Узбекистана обсудили "вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане". По итогам встречи Путин и Мирзиёев приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В ходе визита был подписан пакет документов, в том числе межправительственная комплексная программа сотрудничества на 2022-2026 годы, межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности и другие.

28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге президент Узбекистана принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ.

7 октября 2022 года Мирзиёев вновь посетил Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ.

26-27 декабря 2022 года президент Узбекистана совершил визит в Санкт-Петербург, где 26 декабря в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина прошел неформальный саммит лидеров государств СНГ. 27 декабря вместе с руководителями России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана посетил Русский музей.

8-9 мая 2023 года Мирзиёев находился в Москве с рабочим визитом. 8 мая в Кремле президенты РФ и Узбекистана провели краткую беседу. 9 мая Мирзиёев принял участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне: посетил парад на Красной площади, возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата.