Биография актера Мэттью Перри

Артист умер 28 октября 2023 года на 55-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 октября 2023 года стало известно о смерти американского актера Мэттью Перри на 55-м году жизни.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в Уильямстауне, штат Массачусетс (США), в семье американского актера и певца Джона Беннетта Перри и канадской журналистки Сьюзан Мэри Лэнгфрорд. Воспитывался матерью в Оттаве (Канада), в возрасте 15 лет переехал в Лос-Анджелес к отцу. В юношестве занимался теннисом, получал призовые места в национальном рейтинге юниоров. Также посещал курсы актерского мастерства и участвовал в школьных постановках.

После окончания средней школы Перри был выбран на главную роль в телесериале "Второй шанс" (1987). Дебютировал на большом экране в 1988 году в драме Уильяма Ричерта "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона". Затем снялся в комедии Стэна Драготи "Она неуправляема" (1989), появился еще в нескольких сериалах.

Всемирную известность Перри принесла роль Чендлера Бинга в телесериале "Друзья" (1994-2004). За роль остроумного и саркастичного, часто попадающего в неловкие ситуации персонажа он был номинирован в 2022 году на премию Emmy за "Лучшую мужскую роль в комедийном сериале".

Также Перри снялся в комедийном вестерне Кристофера Геста "Почти герои" (1998), в романтической комедии Деймона Сантостефано "Танго втроем" (1999). Появился вместе с Сальмой Хайек в ромкоме Энди Теннанта "Поспешишь - людей насмешишь" (1997) и в комедии Говарда Дойча "Девять ярдов" (2000) в роли соседа киллера, которого сыграл Брюс Уиллис.

Дебютировал в качестве режиссера нескольких эпизодов в сериале "Клиника" (2001-2008).

В 2007 году за роль школьного учителя в телевизионной драме "Триумф: История Рона Кларка" (2006) Перри получил номинации на "Золотой глобус", Премию Гильдии актеров и Emmy. В том же 2007 году появился на большом экране в роли сценариста, борющегося с клинической депрессией, в драме Харриса Голдберга "Беспомощный" (2007), в которой он также был исполнительным продюсером. Затем он исполнил роли еще в нескольких телесериалах, среди них - "Город хищниц", "Хорошая жена", "Продолжай". В 2015-2017 годах Перри был актером, соавтором сценария и исполнительным продюсером в ситкоме "Странная парочка" на канале CBS.

В октябре 2022 году Перри опубликовал мемуары "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing). Книга стала бестселлером в чартах Amazon и The New York Times. Там он рассказал, как боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Его злоупотребление психоактивными веществами также привело к серьезным проблемам со здоровьем.

Мэттью Перри имел канадское и американское гражданство. Не был женат.