История санкций Великобритании против России в связи с Украиной

Великобритания 8 ноября расширила антироссийский санкционный список

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 ноября 2023 года Великобритания ввела санкции против 20 физических лиц из России, а также некоторых производителей драгметаллов и горнодобывающих компаний РФ. Среди них директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков, компании "Красцветмет", Уральская горнодобывающая компания. Кроме того, рестрикции введены в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей.

ТАСС подготовил материал о санкциях Великобритании против РФ, введенных в связи с Украиной.

Санкции, введенные в 2014-2021 годах

Являясь членом Евросоюза (ЕС), Великобритания в 2014 году присоединилась к антироссийским санкциям, введенным этим объединением после воссоединения Крыма с РФ (три пакета санкций: персональные, секторальные и т. н. крымский санкционный пакет). После выхода из ЕС в январе 2020 года Лондон сохранил все действовавшие ограничения в отношении России и стал вводить новые. Так, 2 октября 2020 года в санкционный список были включены компании, участвовавшие в строительстве Крымского моста, и их руководство. В частности, в него попали компании "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания. Ограничительные меры включают заморозку активов в британских банках и запрет на въезд на территорию Великобритании лиц из санкционного списка.

2022 год

В связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Великобритания резко усилила санкционное давление на РФ.

В частности, под их действие подпали президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, председатель правительства Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, руководители банков, депутаты Госдумы. Также в санкционный список были включены бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги и другие.

Санкции затронули такие компании как Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, "Уралвагонзавод", компания "Алроса", "Совкомфлот", РЖД, ПАО "Камаз" и другие.

Были арестованы активы банков ВТБ, ВЭБ, "Россия", "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и других. Под ограничения подпали Сбербанк (меры введены против корреспондентских счетов банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов), Российский фонд прямых инвестиций, страховая компания "Согаз", Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк. Российские банки были лишены возможности осуществлять платежи в фунтах и долларах. Был введен запрет на транзакции, связанные с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния, а также на предоставление компаниями королевства финансовых услуг ЦБ РФ на операции с золотом. Лондон установил лимит на размер денежных средств, которые граждане России могут хранить на счетах в британских банках (£50 тыс., или $66,8 тыс.).

Санкции коснулись и СМИ, в частности, телеканала RT, медиагруппы "Россия сегодня", ВГТРК и отдельных журналистов.

Авиакомпании "Аэрофлот" было запрещено совершать рейсы в страну. Был введен запрет на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Великобритания перестала распространять на РФ режим наибольшего благоприятствования в торговле, введя 35%-ный тариф на ввоз в страну российских товаров, включая железо, сталь, удобрения, медь, алюминий и т. д. (начал действовать 9 мая 2022 года). Великобритания отказалась от импорта угля и нефти из России. Кроме того, был введен запрет на экспорт банкнот, продукции и технологий для морского сектора, сферы нефтепереработки, продукции, которая имеет отношение "к химическому и биологическому оружию", авиационного топлива и добавок к нему, а также на приобретение российского золота. РФ был запрещен доступ к услугам британских инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических, рекламных и IT-компаний.

2023 год

В 2023 году Лондон расширил санкционные списки. Так, рестрикции были распространены на АО "Завод "Универсалмаш", АО "Научно-производственное предприятие "Топаз", ООО "Липецкий механический завод", компанию по производству беспилотников "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы", ВНИИ экспериментальной физики в Сарове, Металлургический инвестиционный банк, компанию "Северсталь", Челябинский металлургический завод, а также на международный детский центр "Артек" в Крыму. Правительство Великобритании ввело запрет на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ.

Всего с февраля 2022 года Великобритания расширяла санкции порядка 40 раз. В ответ Россия вводила контрмеры. Последний раз в сентябре 2023 года. В заявлении МИД РФ подчеркивается, что Москва "продолжит работу над расширением российского стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона".