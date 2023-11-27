Хронология стихийных бедствий на юге России

27 ноября 2023 года число жертв ураганного ветра и подтоплений на юге страны возросло до четырех человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 ноября 2023 года число жертв ураганного ветра и подтоплений на юге России возросло до четырех человек. Без света из-за непогоды, по данным властей, остались почти 2 млн человек. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в нескольких муниципальных образованиях Крыма и в Севастополе. Ураганный ветер, сильные дожди и подтопления также затронули Краснодарский край, Ростовскую обл., Северный Кавказ и новые регионы РФ.

ТАСС подготовил материал о крупных наводнениях и стихийных бедствиях на юге России за последние годы.

25 мая 2017 года из-за ситуации с паводками режим ЧС был введен на Ставрополье. В результате продолжительных проливных дождей в 19 населенных пунктах края (включая села Донская Балка, Солуно-Дмитриевское, Левокумка, пос. Первомайское, города Невинномысск, Минеральные Воды и другие) были подтоплены 1 789 жилых домов, в которых проживали 5 531 человек, из них 954 ребенка. Также вода подтопила 2 715 придомовых территорий с населением 8 401 человек, из них 1 604 ребенка. Из зоны подтопления временно отселили 2 077 человек, в т. ч. 1 037 детей. По данным местных СМИ, 27 мая в одном из затопленных домов в Минеральных Водах были обнаружены тела мужчины и женщины. 29 мая из-за роста уровня воды в Отказненском водохранилище власти края приняли решение об эвакуации жителей населенных пунктов Отказное, Зеленокумск, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка и Покойное. Сумма ущерба от паводка превысила 2,3 млрд рублей.

24 октября 2018 года при прохождении по территории Краснодарского края циклона, сопровождавшегося выпадением обильных дождей, произошло частичное затопление около 30 населенных пунктов в Туапсинском и Апшеронском районах. Погибли шесть человек, еще двое пропали без вести. Всего было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживали более 8,6 тыс. человек. Оказались подтоплены железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост на автодороге Туапсе - Майкоп. Из-за частичного разрушения одного из мостов было нарушено сообщение с Сочи по федеральной трассе А-147. Ремонт пострадавших от удара стихии мостов продолжался до января 2019 года включительно.

17-18 июня 2021 года циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Был объявлен режим ЧС регионального масштаба. Оказалась подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате погиб один человек, пострадали 55, еще один человек пропал без вести. По данным ГУ МЧС России по Крыму, было эвакуировано 1 783 человека, подтоплено 426 придомовых территорий, 356 домов. Комиссии по оценке ущерба от подтоплений жителям Крыма составили около 1 тыс. актов, сумма ущерба превысила 200 млн рублей.