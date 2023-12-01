Хронология пожаров на рынках в Москве и Подмосковье

1 декабря 2023 года на юго-востоке Москвы произошел пожар на территории рынка "Садовод"

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 декабря 2023 года на юго-востоке Москвы произошел пожар на территории рынка "Садовод". По последним данным, пострадали два человека. В МЧС сообщили об эвакуации 350 человек. Площадь возгорания достигла 350 кв. м.

ТАСС подготовил материал о пожарах на рынках в Москве и Московской области в 2023 году. ЧП 1 декабря стало шестым таким случаем за год и третьим на рынке "Садовод".

В ночь на 28 января в Московской области на 65-м км МКАД на территории рынка "Синдика" загорелся склад со стройматериалами. Здание площадью 2 100 кв. м полностью выгорело. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседнее здание. Жертв и пострадавших не было.

25 мая в Одинцове на строительном рынке "Акос" загорелся торговый павильон. Пожар удалось локализовать на площади 1 800 кв. м. Жертв и пострадавших не было.

27 мая в Москве на рынке "Садовод" произошло возгорание на третьем этаже торгового комплекса. В МЧС сообщили, что огонь был быстро ликвидирован на площади около 50 кв. м. Никто не пострадал.

13 июня на том же рынке "Садовод" пожар охватил три торговых павильона. Всего выгорели около 30 кв. м. Наблюдалось плотное задымление, продавцы пытались спасти товар. Была проведена эвакуация, жертв и пострадавших не было.

26 августа в поселке Нахабино произошел пожар в магазине на строительном рынке. Площадь горения насчитывала 750 кв. м. Жертв и пострадавших не было.