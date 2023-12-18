Уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников МЧС России

Начальника главного управления МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко 18 декабря задержали по подозрению в коррупции

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 декабря 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали начальника главного управления МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко по подозрению в коррупции. ТАСС подготовил материал о громких случаях задержания и привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных сотрудников МЧС начиная с 2018 года.

Дело о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

25 мая 2018 года по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 60 человек, были задержаны, а затем арестованы начальник главного управления МЧС РФ по Кемеровской области генерал-майор Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного главка МЧС Григорий Терентьев. Мамонтову были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и по ч. 3 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), Терентьеву - по ч. 3 ст. 293 и по ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения). По версии следствия, они не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне". Оба экс-чиновника вину не признали. 27 июня 2023 года Центральный райсуд Кемерова приговорил Мамонтова к 10 годам и 6 месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 900 тыс. рублей. Его также на два года лишили права занимать государственные должности. Терентьев был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 120 тыс. рублей.

Дело начальника ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна

24 июля 2018 года в Томске оперативники ФСБ задержали с поличным в момент получения взятки начальника областного главка МЧС генерал-майора внутренней службы Михаила Бегуна. По версии следствия, чиновник в июне - июле 2018 года лично получил от директора коммерческой организации 300 тыс. рублей взятки за выдачу лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий. Кроме того, на суде было установлено, что Бегун дал указание подчиненному незаконно изыскать деньги у подконтрольных коммерческих организаций, чтобы помочь оплатить услуги адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходивших обвиняемыми по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Бегун назвал дело против себя сфабрикованным и не признал вину. 4 июля 2019 года Ленинский райсуд Томска приговорил экс-чиновника по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 900 тыс. рублей и лишению звания генерал-майора. 12 августа 2020 года Бегуна осудили по новому уголовному делу. Его возбудили по факту незаконных указаний подчиненным о выдаче двум частным охранным фирмам, которыми руководил знакомый Бегуна, лицензий на тушение пожаров. Ленинский райсуд Томска по совокупности с предыдущим приговором назначил экс-чиновнику наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в виде лишения свободы на срок 7 лет и 1 месяц со штрафом в 795 тыс. рублей. 15 декабря 2020 года тот же суд вынес приговор по третьему уголовному делу. Бегуна приговорили по ч. 1 ст. 286 УК РФ с учетом ранее вынесенных наказаний к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы, штрафу в 715 тыс. рублей, лишению звания и права занимать должности в госорганах на три года.

Дело бывшего замглавы МСЧ Сергея Шлякова

26 июля 2018 года в Подмосковье был задержан и на следующий день арестован бывший первый заместитель главы МЧС РФ генерал-полковник Сергей Шляков (занимал должность в 2013-2015 годы). Его обвинили в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2015-2016 годах Шляков участвовал в мошеннической схеме по продаже должности губернатора Ярославской области. В качестве оплаты за свою помощь в организации назначения на пост главы региона Шляков с соучастниками получил свыше 65 млн рублей. Экс-чиновник вину не признал. 20 апреля 2021 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Дело начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева

28 ноября 2018 года сотрудники ФСБ задержали за злоупотребление полномочиями при заключении госконтрактов начальника главка МЧС по Саратовской области Игоря Качева. По решению суда он был отстранен от должности, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Качев настоял на приемке частично не выполненных работ по госконтракту на ремонт пожарных машин и таким образом причинил ущерб бюджету в размере 6,2 млн рублей. Первоначально чиновник признал вину, но позднее отказался от своих слов и заявил о невиновности. 9 июня 2020 года Волжский райсуд Саратова оправдал Игоря Качева за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако в ноябре того же года кассационная инстанция по представлению прокуратуры отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. 7 июня 2021 года Волжский райсуд приговорил экс-чиновника к двум годам в колонии-поселении. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск на сумму 6,2 млн рублей. В конце декабря 2021 года Первый кассационный суд общей юрисдикции по представлению защиты вновь отменил приговор. 5 декабря 2022 года состоялся третий суд по делу, на котором Игоря Качева снова признали виновным в превышении должностных полномочий, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности по делу.

Дело главы ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова

27 марта 2020 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) был задержан бывший начальник главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков (занимал должность в 2010-2020 годах). По данным следствия, он занимался махинациями с поставками робототехнического оборудования для нужд МЧС, незаконно использовал служебную технику в своих интересах и путем обмана получал денежное содержание. Кроме того, его обвиняли в использовании служебного положения для покупки дорогих телефонов за бюджетные деньги. Ущерб от действий экс-чиновника превысил 56 млн рублей. 17 августа 2022 года Курганский городской суд приговорил Рожкова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, лишению специального звания "полковник внутренней службы" и права занимать должности на госслужбе сроком на два года. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. 15 декабря 2022 года судебная коллегия по уголовным делам Курганского облсуда смягчила приговор экс-чиновнику: срок заключения был снижен с шести до пяти лет. Приговор первой инстанции по эпизодам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями был отменен, по превышению должностных полномочий - оставлен в силе. 15 декабря 2023 года Курганский городской суд взыскал с Олега Рожкова 56,6 млн рублей в счет возмещения ущерба по его делу.

Дело экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича

13 июля 2022 года в Москве был задержан и арестован бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович (занимал должность с июня 2018 года по май 2022 года). Его обвиняли в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом госпиталь был возведен без учета климатических условий региона, что не позволило его использовать по назначению. Сооружение было демонтировано. Бюджету области причинен ущерб свыше 320 млн рублей. Экс-замминистра вину не признал. Следствие по делу продолжается.

Дело начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина

27 сентября 2023 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был задержан начальник главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту, что нанесло ущерб на сумму около 3 млн рублей. Волынкин признал свою вину и сообщил, что возместил ущерб.