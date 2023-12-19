Хронология крупнейших землетрясений в Китае

В результате землетрясения 18 декабря 2023 года на северо-западе КНР погибли не менее 118 человек, до 500 пострадали

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 декабря 2023 года в Северо-Западном Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. По предварительным данным, в эпицентре - Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу - погибли 105 человек, 186 получили ранения, разрушены или повреждены 4 782 дома. В соседней провинции Цинхай погибли 13 человек, еще 20 жителей считаются пропавшими без вести. ТАСС подготовил хронологию крупнейших землетрясений в КНР за последние 20 лет. Всего было зарегистрировано шесть землетрясений, унесших жизни более 100 человек (с учетом ЧП 18 декабря 2023 года). UTC - всемирное координированное время (бывшее Гринвичское).

24 февраля 2003 года в 10:03 UTC в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад КНР) произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр находился в уезде Бачу в 105 км к востоку от города Кашгара. Сильные афтершоки продолжались до 26 февраля. Всего погибли 268 человек, еще около 2 800 человек получили травмы. Ущерб был оценен в $200 млн (в пересчете с юаней).

12 мая 2008 года в 6:28 UTC в центральной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7,9. Эпицентр находился в уезде Вэньчуань в 80 км к северо-западу от столицы провинции, г. Чэнду. Толчки ощущались в Пекине (1,5 тыс. км от эпицентра) и Шанхае (1,7 тыс. км), в этих городах проводилась эвакуация из офисных зданий. Землетрясение почувствовали в Индии, Пакистане, Таиланде, Вьетнаме, Бангладеш, Непале, Монголии и России. Жертвами стихийного бедствия стали 87 587 человек, более 370 тыс. получили ранения. 15 млн человек были эвакуированы из своих домов, более 5 млн остались без крова. Всего пострадали более 45,5 млн человек в десяти провинциях. Были полностью разрушены 5,36 млн зданий, более 21 млн - повреждены. Общий экономический ущерб был оценен в $86 млрд. В стране был объявлен трехдневный траур по погибшим.

14 апреля 2010 года в 07:49 по местному времени (23:49 UTC 13 апреля) в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился примерно в 30 км от уездного города Цзегу (Гьегу), около 85% построек в котором были разрушены. В результате удара стихии погибли 2 698 человек, свыше 12 тыс. человек пострадали, около 100 тыс. человек остались без крова.

20 апреля 2013 года в 00:02 UTC в провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в г. Яань (уезд Лушань). Погибли 216 человек, более 15,5 тыс. человек пострадали. Некоторые поселки уезда были полностью уничтожены. Ущерб был оценен в $4 млн.

3 августа 2014 года в 08:03 UTC в уезде Лудянь провинции Юньнань на юго-западе КНР серия подземных толчков магнитудой до 6,5 разрушила более 12 тыс. домов, погибли по меньшей мере 617 человек, ранения получили порядка 3 тыс. человек. Всего же последствия катаклизма затронули 1 млн человек. Экономический ущерб, по оценкам китайского правительства, составил почти $10 млрд.