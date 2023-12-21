Кто возглавил избирательный штаб Владимира Путина

Старт работе штаба официально был дан в Гостином дворе

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2023 года стало известно, что сопредседателями предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина стали художественный руководитель Театра Олега Табакова народный артист РФ Владимир Машков, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога. Старт работе штаба официально был дан в Гостином дворе.

Артем Жога

Родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Сусуманского района Магаданской области. В 2020 году окончил Докучаевский техникум (в составе Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского). С 1990-х годов проживал в городе Славянске Донецкой области, занимался предпринимательской деятельностью. В 2014 году вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне "Спарта", подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола). После гибели Павлова в 2016 году подразделение возглавил сын Артема Жоги - Владимир. Сам Артем Жога занял должность начальника штаба. После гибели сына в марте 2022 года стал командиром батальона "Спарта". В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета (парламента) ДНР I созыва от партии "Единая Россия", председателем Народного совета ДНР. Герой ДНР (2023). 8 декабря 2023 года на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России в Кремле Артем Жога попросил Владимира Путина принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Марьяна Лысенко

Родилась 26 февраля 1970 года в Москве. В 1994 году окончила Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова, на базе которой затем прошла обучение в интернатуре (1995) и клинической ординатуре по специальности "анестезиология и реаниматология" (1997). Доктор медицинских наук (2014). С 1997 года работала в эндокринологическом научном центре Российской академии медицинских наук (РАМН). В 2005-2008 годах была заведующей отделением анестезиологии и реанимации эндокринологического научного центра РАМН. В 2008-2012 годах - главный врач городской клинической больницы №52 (Москва). В 2012-2014 годах возглавляла дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Западного административного округа Москвы. С 2015 года вновь руководит ГКБ №52. Профессор кафедры общей терапии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Заместитель председателя комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты Москвы. Герой Труда РФ (2020).

Владимир Машков

Родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990 году окончил школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова. В 1989-1990 годах был актером МХАТ им. А. П. Чехова, в 1990-2013 годах - Московского театра под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова; "Табакерка"). В 2013-2018 годах - помощник художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова Олега Табакова. С 4 декабря 2023 года - председатель Союза театральных деятелей РФ. В 2018 году являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, в 2018 и 2023 году - кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина. В 2020 году входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В 2021 году баллотировался в Госдуму РФ VIII созыва от партии "Единая Россия", после выборов отказался от депутатского мандата. Снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе "Лимита", "Вор", "Охота на пиранью", "Олигарх", "Идиот", "Ликвидация", "Экипаж", "Движение вверх", "Вызов". В качестве театрального режиссера поставил спектакли "Страсти по Бумбарашу", "Трехгрошовая опера", "№13", "И никого не стало", "Схватка", "Матросская тишина" и другие. Режиссер фильмов "Сирота казанская", "Папа". Народный артист РФ (2010), лауреат премии правительства РФ в области культуры 2019 года, обладатель кино и театральных премий.