Чем известны партия "Новые люди" и Партия роста

Они подписали соглашение об объединении 24 декабря 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2023 года партия "Новые люди" и Партия роста подписали соглашение об объединении. Подписи под документом поставили лидеры политических объединений - Алексей Нечаев и Борис Титов. Решение об объединении было объявлено в ходе съезда партии "Новые люди", который проходит в Москве.

Партия "Новые люди"

"Новые люди" - официально зарегистрированная политическая партия либерального направления. Образована в 2020 году. Является одной из пяти партий, представленных в Государственной думе РФ.

"Новые люди" выступают за сменяемость власти, сокращение бюрократического аппарата, развитие промышленности и высокотехнологичного производства, создание оптимальных условий для развития малого бизнеса, современной инфраструктуры и рабочих мест, свободу слова и собраний, повышение доходов населения, обеспечение доступности жилья и др.

Основателем партии "Новые люди" является Алексей Нечаев, президент компании Faberlic, член центрального штаба ОНФ. О планах по созданию политической организации он сообщил в январе 2020 г. По словам Нечаева, принцип новой партии состоит в том, чтобы "менять жизнь [людей], не дожидаясь побед на выборах". 1 марта 2020 года состоялся учредительный съезд партии "Новые люди". 8 августа 2020 года на II съезде председателем партии был избран Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года, в единый день голосования, партия впервые приняла участие в выборах в РФ. "Новые люди" смогли преодолеть избирательный барьер во всех четырех субъектах Федерации, где выдвинули своих кандидатов в региональные заксобрания: в Калужской (8,08%), Костромской (7,46%), Новосибирской (6,92%) и Рязанской (5,72%) областях.

19 сентября 2021 года на первых для себя парламентских выборах партия преодолела 5-процентный барьер и прошла в Госдуму РФ, изменив политический расклад в парламенте. Список партии получил 5,32% голосов избирателей. "Новые люди" заняли 5-е место среди 14 участников выборов и сформировали пятую по численности фракцию в парламенте. В 2023 году партия выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы. По итогам голосования 10 сентября 2023 года кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, набрал 5,34% голосов избирателей и занял 4-е место из 5.

По данным ЦИК России, в настоящее время "Новые люди" представлены в органах власти разного уровня 45 субъектов РФ. В региональных заксобраниях работают 37 депутатов от партии, в представительных органах муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ - 12, в исполнительных и представительных органах местного самоуправления - 90. В регионах РФ действуют 74 отделения партии.

Партия роста

Партия роста - официально зарегистрированная политическая партия праволиберального направления. Образована в 2008 году как политическая партия "Правое дело", реорганизована в 2016 году в Партию роста.

16 ноября 2008 года на основе трех политических организаций - Союза правых сил (СПС), "Гражданской силы" и Демократической партии России (ДПР) была учреждена партия "Правое дело". Своими основными целями новая политическая сила обозначила поддержку демократии, борьбу за свободу предпринимательства, возвращение к прямым выборам глав регионов и др. После образования партии в ней был введен институт сопредседателей. В июне 2011 года институт сопредседателей был упразднен и партию возглавил предприниматель Михаил Прохоров. Однако уже в сентябре 2011 года из-за внутрипартийного конфликта съезд отстранил Прохорова от управления партией. В ответ предприниматель вместе с рядом своих сторонников покинул "Правое дело" (в июне 2012 года создал партию "Гражданская платформа"). Пост председателя партии занял Андрей Дунаев. После ухода Дунаева в 2012 году исполнять обязанности председателя стал Вячеслав Маратканов, который в 2015 году был избран главой партии.

В январе 2016 года стало известно, что на базе "Правого дела" планируется образовать новое политическое объединение - партию, представляющую интересы бизнеса. Инициатором выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сопредседатель организации "Деловая Россия" и бывший сопредседатель "Правого дела" Борис Титов. Он заявил, что намерен сменить название партии, дать ей новую идеологию, а также привлечь в ее ряды "перспективных кандидатов". 29 февраля 2016 года на съезде "Правого дела" Борис Титов единогласно был избран председателем партии. 26 марта того же года "Правое дело" было переименовано в Партию роста.

Партия роста заявляет о себе как о "конструктивной оппозиции", в качестве национальной идеи провозглашает рост экономики страны ради роста благосостояния ее граждан. Выступает за развитие частного предпринимательства и рыночной конкурентной экономики, создание на основе среднего класса главной силы развития экономики и гражданского общества, за снижение фискального, административного и уголовного давления на население и бизнес и другое.

В 2017 году съезд партии выдвинул Бориса Титова кандидатом на предстоящие выборы президента РФ. По итогам голосования 18 марта 2018 года лидер партии набрал 0,76% голосов, заняв 6-е место из 8 кандидатов.

Партия трижды принимала участие в думских выборах (в 2011 году как "Правое дело"), но ни разу не смогла получить представительство в парламенте. На выборах 4 декабря 2011 года "Правое дело" получило 0,6% голосов избирателей (последнее 7-е место), на выборах 18 сентября 2016 года - 1,29% (9-е место из 14), на выборах 19 сентября 2021 года - 0,52% (13-е место из 14). В настоящее время в Госдуме VIII созыва Партию роста представляет один депутат - Оксана Дмитриева, избранная по Юго-Восточному одномандатному избирательному округу №217 (Санкт-Петербург; 33,28% голосов). В Госдуме Оксана Дмитриева не вступила ни в одну из партийных фракций, оставшись внефракционным депутатом.

По данным ЦИК России, Партия роста представлена в органах власти разного уровня 26 субъектов РФ. В региональных заксобраниях работают 4 депутата от партии, в представительных органах муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов РФ - 3, в исполнительных и представительных органах местного самоуправления - 404. Зарегистрировано 77 региональных отделений.

Решение о политическом союзе

27 июня 2023 года "Новые люди" Алексея Нечаева и Партия роста Бориса Титова сообщили, что создают политический союз, который станет основой "для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России".

При этом тогда подчеркивалось, что речь о юридическом объединении партий не идет. По словам Бориса Титова, обе политические силы представляют, прежде всего, предпринимателей. Их общая цель состоит в том, чтобы Россия оставалась современной страной и развивалась.