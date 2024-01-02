Хронология землетрясений с погибшими в Японии

Число жертв мощных подземных толчков в стране с 1 января 2024 года достигло 48, пострадали более 50 человек, почти 60 тыс. эвакуированы

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 января 2024 года стало известно, что число жертв мощных землетрясений в Японии достигло 48, пострадали более 50 человек, почти 60 тыс. эвакуированы. С 1 января в стране произошло более 200 подземных толчков магнитудой до 7,6. Сильнее всего пострадала префектура Исикава, расположенная на побережье Японского моря в центральной части острова Хонсю. ТАСС подготовил хронологию землетрясений в Японии, вызвавших человеческие жертвы. С 2010 года зафиксировано 12 таких сейсмических событий (с учетом землетрясений 1 января).

Основные сведения

Японский архипелаг расположен на стыке сразу нескольких литосферных плит, две из которых - Филиппинская и Тихоокеанская - пребывают в движении (погружаются под Амурскую и Окинавскую, а также Охотскую плиты). Это приводит к значительному количеству интенсивных подземных толчков, которые зачастую сопровождаются цунами. Кроме того, Япония лежит в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца, что вызывает многочисленные извержения.

Землетрясения

26 февраля 2010 года в 05:31 по местному времени (20:31 UTC, Всемирного координированного времени, бывшего Гринвичского) землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе южного японского острова Окинава. Очаг залегал на глубине 10 км под дном Восточно-Китайского моря, эпицентр находился в 80 км к востоку от города Итоман на побережье Окинавы. Землетрясение сбросило с крыш домов цистерны водоснабжения, привело к многочисленным разрывам водопроводных труб в административном центре Окинавы - городе Наха, а также в прилегающем Нисихара. В результате удара стихии один человек погиб, около 10 были ранены.

11 марта 2011 года в 14:46 по местному времени (5:46 UTC) в центральной и северо-восточной Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0. Очаг находился на глубине 10 км под дном Тихого океана, в 130 км к востоку от порта Сендай (остров Хонсю, префектура Мияги, 373 км северо-восточнее Токио). Землетрясение вызвало сильное цунами, обрушившееся на тихоокеанское побережье Японии. Погибли не менее 19 759 человек, еще 6 242 человека получили ранения, без вести пропавшими числятся 2 553 человека. Последствием катаклизма стала авария на атомной электростанции "Фукусима-1". Ущерб превысил $360 млрд. По оценкам экспертов, полная ликвидация последствий катастрофы займет около 40 лет.

7 апреля 2011 года в 23:32 по местному времени (14:32 UTC) на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1 - один из наиболее крупных афтершоков разрушительного землетрясения 11 марта. Эпицентр находился в префектуре Мияги, на расстоянии 66 км к востоку от города Сендай, очаг залегал на глубине 49 км. Подземные толчки ощущались в Токио, а также на территории префектур Фукусима, Иватэ, Мияги, Тотиги, Гумма, Тиба, Сайтама и Канагава. Погибли 4 человека, ранения получил еще 141 человек.

11 апреля 2011 года в 17:16 по местному времени (08:16 UTC) в области Хамадори японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 6,6 - еще один крупный афтершок землетрясения 11 марта. Очаг залегал на глубине 13 км в 36 км к западу от города Иваки (161 км на северо-восток от Токио). Жертвами землетрясения стали четыре человека (двое погибли в жилых домах и автомобиле, на которые сошел оползень), еще десять человек были ранены. На несколько часов прерывались работы по ликвидации последствий радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1".

7 декабря 2012 года в 17:28 по местному времени (08:18 UTC) близ города Камаиси (префектура Иватэ на востоке Японии) произошло землетрясение магнитудой 7,3, очаг которого залегал на глубине 36 км. Катаклизм вызвал небольшое цунами - волна высотой до 1 м ударила по северо-восточному побережью острова Хонсю в районе города Исиномаки (префектура Мияги), однако серьезных разрушений не вызвала. В море утонул пожилой мужчина (его тело было обнаружено 14 декабря 2012 года). В результате самого землетрясения незначительные травмы в виде ушибов и ссадин получили 14 человек. На северо-востоке страны были эвакуированы свыше 25 тыс. человек. В ходе эвакуации скончались два человека - пожилые мужчина и женщина.

14 апреля 2016 года в 21:26 по местному времени (12:26 15 апреля UTC) на юго-западном японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,2 с очагом на глубине 11 км в префектуре Кумамото, вызвавшее серьезные разрушения. За ним последовало около 100 более слабых подземных колебаний, а 16 апреля - основной толчок в районе города Кумамото магнитудой 7,0. В результате 267 человек погибли (из них непосредственно при землетрясении - 50), ранения различной степени тяжести получили порядка 2 800 человек. Свыше 8 тыс. домов были полностью разрушены, еще более 197 тыс. - частично повреждены. Из зоны бедствия были эвакуированы 183 882 человека. Спустя два года после землетрясения, 21 июня 2018 года, обрушилась поврежденная при землетрясении "барабанная" башня старинного замка Кумамото, главной достопримечательности города (восстановлена в 2022 году).

18 июня 2018 года в 7:58 по местному времени (22:58 17 июня UTC) на юго-западе главного японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. Погибли четыре человека, включая девятилетнюю девочку. 417 человек получили ранения. Из-за землетрясения было остановлено движение на ряде участков скоростных и обычных железных дорог, а также на автотрассах на юго-западе Хонсю. В городе Такацуки в нескольких местах был поврежден водопровод, в зоне бедствия отменили занятия почти в 300 школах (в семи из них обнаружили трещины в стенах). Примерно 100 тыс. квартир остались без газа.

6 сентября 2018 года в 03:12 по местному времени (18:12 5 сентября UTC) на северном японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова, а очаг залегал на глубине около 37 км. В результате 41 человек погиб, различные травмы получил еще 641 человек. Сейсмический удар привел к масштабным перебоям в электроснабжении и транспортном сообщении в префектуре.

13 февраля 2021 года в 23:07 по местному времени (14:07 UTC) в Тихом океане к северо-востоку о японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого погибли 3 человека, пострадали 186. Землетрясение ощущалось по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей страны. По мнению японских сейсмологов, его можно отнести к афтершокам разрушительного землетрясения 11 марта 2011 года.

16 марта 2022 года в 23:36 по местному времени (14:36 UTC) на северо-востоке Японии, в районе префектур Фукусима и Мияги, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Погибли 2 пожилых людей, 247 человек пострадали. Стихийное бедствие на время вывело из строя системы охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на остановленной японской АЭС "Фукусима-2", однако в течение нескольких часов после землетрясения специалистам удалось полностью восстановить ее работу. Повышения радиационного фона в районе японских АЭС, включая "Фукусиму-2", зафиксировано не было.

5 мая 2023 года в 14:42 по местному времени (05:42 UTC) на территории префектуры Исикава, расположенной на побережье Японского моря в центральной части Японии, произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине около 12 км. В результате подземных толчков погиб 1 человек, 44 получили травмы. Около 540 жилых домов было частично или полностью разрушено.