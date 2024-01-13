Хронология крупнейших пожаров на складах в России

В Санкт-Петербурге 13 января произошел пожар на складском комплексе Wildberries на площади 70 тыс. кв. м

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 января 2024 года в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на складском комплексе компании Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. кв. м, произошло обрушение крыши на площади около 50 тыс. кв. м. Предварительной причиной оперативные службы называют неисправность проводки. ТАСС подготовил хронологию крупнейших по площади горения (15 тыс. кв. м. и более) пожаров на складах в России. Всего с 2015 года сообщалось как минимум о шести таких ЧП (с учетом пожара 13 января 2024 года в Санкт-Петербурге, который может считаться крупнейшим).

10 декабря 2015 года на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве загорелось шестиэтажное складское здание, где хранилась бытовая химия. Площадь пожара достигала 15 тыс. кв. м, ему был присвоен четвертый ранг сложности из пяти. Внутри здания произошла серия взрывов, обрушилась кровля. Жертв и пострадавших не было. Представители завода заявили, что производственные мощности предприятия от огня не пострадали. Назывались предварительные причины пожара: неисправность электропроводки и нарушение техники безопасности при сварочных работах. О точной причине возгорания не сообщалось.

16 августа 2017 года в московском районе Северное Медведково произошел крупный пожар на складе по адресу ул. Полярная, д. 31А. Площадь возгорания, которому был присвоен сначала второй, а затем третий ранг сложности, составила 15 тыс. кв. м., огнем были уничтожены три четверти здания. На складе хранились канистры с нефтехимией и лакокрасочные изделия. Пожар удалось потушить только на следующий день, пострадавших не было.

8 октября 2017 года в Одинцовском районе Подмосковья, на 56-м км МКАД, произошел пожар на складе торгового центра "Синдика", фактически являвшемся крытым строительным рынком. Пострадали три человека, площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось только 9 октября. Среди версий причин возгорания назывались нарушение техники безопасности и поджог, о точной причине пожара не сообщалось.

3 мая 2022 года произошел пожар на одном из складов "Атлант-парк" в пос. Обухово Богородского района Подмосковья. Помещения арендовало для хранения печатной продукции и учебников издательство "Просвещение". Площадь возгорания составила 38 тыс. кв. м, произошло обрушение конструкций склада. К тушению были привлечены 109 человек и 37 единиц техники. Пострадавших не было. В сентябре 2023 года страховая компания "Пари" в полном объеме компенсировала ущерб, выплатив возмещение на сумму 588 млн рублей.

3 августа 2022 года в селе Петровское (Истринский район Московской область) произошел крупный пожар в складском комплексе онлайн-ретейлера Ozon. Пожар был ликвидирован только к 8 августа. Выгорело 55 тыс. кв. м при общей площади комплекса в 400 тыс. кв. м. Персонал численностью около 1 тыс. человек был эвакуирован. В результате ЧП 11 человек пострадали, из них двое были госпитализированы. По данным Всероссийского союза страховщиков, склады Ozon были застрахованы на сумму 17 млрд рублей. В том числе само здание застраховано на 6 млрд рублей, содержимое склада - на 11 млрд рублей.