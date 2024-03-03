Что известно о новом премьер-министре Пакистана Шахбазе Шарифе

Председатель правоцентристской Пакистанской мусульманской лиги получил поддержку 201 депутата из 336

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 марта 2024 года премьер-министром Пакистана избран председатель правоцентристской Пакистанской мусульманской лиги (Наваз) Шахбаз Шариф, возглавлявший правительство в 2022-2023 годах. Он получил поддержку 201 депутата из 336.

Происхождение, образование, начало политической карьеры

Шахбаз Шариф (полное имя - Миан Мохаммад Шахбаз Шариф) родился 23 сентября 1951 года в Лахоре, столице провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, в семье крупного промышленника Миана Мохаммада Шарифа. Его старший брат Наваз Шариф трижды возглавлял правительство страны.

Окончив Правительственный колледж в Лахоре со степенью бакалавра, Шахбаз Шариф вошел в семейный бизнес: владел долей в сталелитейной компании Ittefaq Group. В 1985 году был избран президентом торгово-промышленной палаты Лахора.

В 1988 году он стал депутатом парламента провинции Пенджаб от Исламского демократического альянса - консервативной коалиции, в которую вошла партия "Пакистанская мусульманская лига (Наваз)", или ПМЛ (Н), которая выделилась из ПМЛ в том же году ("Н" в названии от имени ее основателя Наваза Шарифа). В 1990 году впервые был избран в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента страны).

Главный министр Пенджаба

В феврале 1997 года Шахбаз Шариф занял пост главного министра (глава правительства) Пенджаба - самой крупной из четырех провинций, в которой проживает более половины населения страны (примерно 127 млн из 241 млн). В октябре 1999 года в ходе военного переворота, организованного генералом Первезом Мушаррафом, он и возглавлявший правительство Наваз Шариф были арестованы и в 2000 году высланы из страны.

В 2007 году с разрешения президента Первеза Мушаррафа они вернулись на родину. В 2008 году Шахбаз Шариф вновь был избран главным министром Пенджаба, пребывал в этой должности до поражения ПМЛ (Н) на выборах 2018 года. В период руководства правительством провинции Шахбаз Шариф приобрел репутацию эффективного управленца. Он активно привлекал инвестиции в образовательный фонд, инициировал учреждение школ, предоставляющих возможность бесплатного обучения, его администрация запустила программу по предоставлению беспроцентной ссуды для открытия малого бизнеса, занималась реализацией проекта "Безопасный город" по борьбе с преступностью. В качестве главного достижения Шахбаза Шарифа на посту главного министра называют реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе по развитию транспортной системы в Лахоре.

Лидер оппозиции

В 2009-2010 годах Шахбаз Шариф возглавлял ПМЛ (Н), в марте 2018 года вновь был избран ее председателем, сменив на этом посту брата, осужденного за коррупцию. В том же году он был переизбран в Национальное собрание и был выдвинут кандидатом в премьер-министры (президент назначает на пост премьера депутата Нацсобрания, которому выразили доверие большинство ее членов). Уступив кандидату от центристской партии "Движение за справедливость" Имрану Хану, возглавил оппозицию. Занимал должность председателя Комитета по государственным счетам.

В марте 2022 года Шахбаз Шариф внес в парламент предложение о выражении вотума недоверия правительству Имрана Хана, обвинив его в некомпетентности и "должностных упущениях", проявившихся в "разрушенной экономике". 11 апреля 2022 года, после смещения Имрана Хана, Шариф был избран на пост премьера, набрав 174 голоса (для избрания было необходимо получить 171).

Премьер-министр

Основными задачами своего правительства политик называл укрепление экономики и улучшение отношений с США. Они испортились в годы правления Хана, когда Исламабад усилил взаимодействие с Москвой и Пекином, в связи с чем Вашингтон заморозил военную помощь Пакистану, составлявшую $1,3 млрд в год. Основным достижением его кабинета стала договоренность с Международным валютным фондом (МВФ) о получении дополнительного пакета финансовой помощи на $3 млрд (из них в июле 2023 года страна получила $1,2 млрд, в январе 2024 года - около $700 млн) и предотвращение дефолта. Однако из-за структурных реформ, необходимых в рамках программы МВФ по стабилизации экономики, правительство было вынуждено поднять цены на бензин и сжиженный природный газ, одобрить отмену субсидий на электроэнергию в размере 65 млрд рупий ($244 млн), предоставляемых компаниям-экспортерам, а также отказаться от поддержки национальной валюты. В сентябре 2023 года американский информационный портал The Intercept опубликовал статью, в которой говорилось, что "США помогли Пакистану получить финансовую помощь МВФ" за поставки вооружения для Украины, где проводится российская спецоперация. В МИД Пакистана опровергли эту информацию, заявив о "политике строгого нейтралитета в конфликте между Украиной и Россией".

В августе 2023 года Шахбаз Шариф инициировал досрочный роспуск парламента и ушел в отставку (согласно конституции, его сменил временный премьер). По итогам выборов, состоявшихся в феврале 2024 года, ПМЛ (Н) договорилась о создании правительственной коалиции с Пакистанской народной партией (у них соответственно 75 и 54 мандатов из 336). По конституции вновь избранный премьер-министр должен получить вотум доверия в Национальном собрании в течение 60 дней.