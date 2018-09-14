Ситуация вокруг химического выброса в Армянске

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября 2018 года в Армянске и некоторых других населенных пунктах на севере Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стал новый выброс неизвестного вещества. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ситуации с выбросами в Армянске.

Армянск

Армянск - город республиканского значения на севере Республики Крым. Население - 24 тыс. 151 человек (данные Крымстата на 1 января 2018 года). Градообразующее предприятие - завод "Крымский титан", крупнейший в РФ производитель диоксида титана (является филиалом ООО "Титановые инвестиции", принадлежащего украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу). Предприятие обеспечивает треть российской потребности в этом веществе (проектная мощность - 8,5 тыс. т в год), на нем работают 3 тыс. 500 человек - две трети экономически активного населения Армянска.

Выброс

В ночь на 24 августа в г. Армянске произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Последствия выброса затронули также с. Филатовка и Пятихатка соседнего Красноперекопского района. Специалисты прокуратуры, Роспотребназдора и Минприроды и экологии Крыма были привлечены к проведению экспертиз вещества.

28 августа глава республики Сергей Аксенов заявил, что источником выброса вещества мог быть титановый завод. Однако на предприятии ООО "Титановые инвестиции" - "Крымский титан" журналистам рассказали, что в период 23-25 августа "чрезвычайных ситуаций, внештатных ситуаций, связанных с возможными залповыми выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, которые могли привести к последствиям, указанным в обращениях, не зафиксировано".

30 августа вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил журналистам, что, по предварительным данным расследования ЧП, причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции". По словам Михайличенко, этому способствовала жаркая погода, длительное отсутствие осадков и понижение уровня воды в кислотонакопителе. Последний фактор был результатом прекращения Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, который закрывал 90% потребности полуострова в воде. Ранее, 9 мая 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с работниками "Крымского титана" пообещал, что завод и город до конца года будут обеспечены водой. Ее планировалось перебрасывать с Тайганского водохранилища.

31 августа власти не считали целесообразной остановку производства на заводе. "Будут закачаны необходимые объемы воды в кислотный накопитель, и проблема снимется" - сказал журналистам глава республики. Территории школьных и дошкольных учреждений в Армянске обработали кальцинированной содой.

4 сентября в Армянске превысила норму предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида. В городе был создан оперативный штаб во главе с Игорем Михайличенко, на две недели приостановлена работа титанового завода. Детей школьного и дошкольного возраста на этот срок было решено вывезти из города в санатории за счет республиканского бюджета. 4-6 сентября учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей.

Более 500 км дорог и 2,5 тыс. кв. м поверхностей были обработаны водой в Армянске, обрабатывались дороги в селах Красноперекопского района - Перекоп, Волошино, Фидатовка и Пятихатка.

По данным министра здравоохранения Крыма Александра Голенко на 4 сентября, никто из жителей Армянска, обратившихся в медицинские учреждения региона, госпитализирован не был. Медработники, по его словам, отмечали обращения граждан, в основном с нетяжелыми проявлениями раздражающего аллергического действия на кожу, слизистую носоглотки и глаз. За сутки в больницы региона обратилось 17 человек.

В тот же день глава республики Сергей Аксенов рассказал, что в кислотном накопителе из 30 млн куб. воды осталось всего 1,6 млн. "Ночью парит, образуется конденсат, который из-за перепада температур выпадает осадком, вызывает аллергическую реакцию, схожую по воздействию с амброзией", - пояснил он. По его словам, рассматриваются два пути выхода из сложившейся ситуации - переброс воды в накопитель из Каркинитского залива Черного моря (если она подойдет по химическому составу) или обработка поверхности кислотонакопителя специальным химсоставом.

10 сентября завод задействовал восемь из девяти скважин для наполнения кислотного накопителя водой с интенсивностью 4 тыс. куб. м в сутки.

Уголовное дело

4 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ в атмосферу в районе Армянска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").