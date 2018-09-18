Задачи службы переводчиков ООН и случаи ошибочного перевода слов спикеров

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 сентября ООН извинилась за ошибку, допущенную официальным переводчиком организации при передаче слов постпреда США Никки Хейли об убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о задачах службы переводчиков ООН и случаях ошибочного перевода слов спикеров.

Служба устного перевода

На любом мероприятии, проводимом в рамках или под эгидой ООН, используется один из шести официальных языков организации - арабский, китайский, английский, французский, русский или испанский язык. Делегат может выступать на любом официальном языке, при этом его речь синхронно переводится на другие языки ООН. Перевод обеспечивают сотрудники Службы устного перевода. Синхронисты, помимо лингвистических навыков, должны быть в курсе текущих политических событий разбираться в постоянно меняющейся международной обстановке. В случае ошибки синхрониста сравниваются аудиозаписи речи докладчика и слова перевода. По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, согласно правилам ООН, верными считаются слова выступавшего.

Если спикер делает заявление на языке, не являющимся официальным для организации, делегация этой страны должна либо обеспечить устный перевод, либо представить письменный текст выступления на одном из официальных языков.

На некоторых заседаниях, помимо синхронного, осуществляется последовательный перевод после того, как участник заседания закончит выступление. Как правило, это происходит на переговорах глав государств или правительств с генеральным секретарем, на консультациях с председателями СБ или ЭКОСОС, когда обсуждаются конкретные политические ситуации.

На заседаниях ГА и СБ постоянно работают 14 переводчиков: по три с арабского и китайского и по два переводчика в английского, испанского, русского и французского. Они находятся в специально оборудованных кабинах и при этом имеют возможность видеть и слышать участников заседания.

Служба письменного перевода

Письменные переводчики осуществляют перевод документации ООН (большинство документов издаются на шести официальных языках) и, как правило, владеют несколькими языками организации. Кроме того, сотрудники Службы участвуют в создании обширных терминологических баз данных и готовят двуязычные тематические глоссарии, которые отражают внутреннюю специфику современной системы ООН.

В ходе прений могут официальные формулировки документов могут интерпретироваться по-разному участниками дискуссии. Однако правильным вариантом считается текст, переведенный и утвержденный Службой переводчиков.

Случаи ошибок при переводе в ООН

Как считает руководитель Службы переводов ООН Хоссам Фахр, "всегда следует стремиться к стопроцентной точности, но переводчик - это человек, а человеку свойственно ошибаться". В СМИ не раз приводились ошибки, допущенные переводчиками Организации Объединенных Наций.

В 1980 году генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм в ходе переговоров об освобождении американских заложников, захваченных в 1979 году в Иране, сказал, что он прибыл "как посредник, чтобы обсудить условия компромисса". Однако в переводе на персидский окончание его фразы прозвучало как "компрометация морали".

В 1983 году на заседании Специального комитета по деколонизации при переводе с арабского на английский прозвучало: "Эксплуатация малых народов - одна из самых благородных целей Устава Организации Объединенных Наций", в то время как выступавший говорил о "независимости малых народов".

В 1992 году, когда генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали принимал присягу в ООН, переводчик с арабского на английский назвал его "генеральным секретарем США".

21 августа 2007 года постпред РФ при ООН Виталий Чуркин в ходе пресс-конференции обвинил Грузию в предъявлении голословных утверждений, будто Россия сбросила ракету в шестидесяти километрах от Тбилиси. Журналистка из Монголии задала на русском языке вопрос: "Какими будут правовые последствия, если окажется, что Грузия лжет?". Однако на английском он прозвучал следующим образом: "Какими будут правовые последствия, если будет доказано, что Россия сбросила ракету?".