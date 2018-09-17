В ООН извинились за ошибку в переводе выступления Хейли на Совбезе по КНДР

"Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода, - сказал в понедельник ТАСС представитель генсека Стеффан Дюжаррик. - Мы приносим извинения за эту человеческую ошибку. У переводчиков очень напряженная работа и она особенно сложна, когда у них нет заранее текста выступлений". Из слов переводчика следовало, что США обвиняют Россию в содействии убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В ходе своего выступления постпред США при ООН заявила, что "когда Северная Корея совершила убийство Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества VX, США выступили за усиление контроля ООН за поставками химического и биологического оружия Северной Корее". "Россия в Совете Безопасности с нами согласилась, но затем заблокировала в Комитете внесение дополнений в 12-летний санкционный список - список, который необходим, чтобы предотвратить поток для создания оружия массового уничтожения в Северную Корею", - сказала она.

ТАСС располагает аудиозаписью перевода ООН выступления Хейли, в котором говорится, что "когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама с использованием нервно-паралитического газа, это было сделано при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее". Дюжаррик подчеркнул, что "в случае разночтений между переводом и версией текста в оригинале, оригинал следует считать верным".

Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

Экстренное заседание по санкциям в отношении Пхеньяна было созвано по американской инициативе. Ввиду срочного характера встречи переводчикам заранее не были предоставлены тексты выступления ораторов, что значительно осложняет осуществление перевода.