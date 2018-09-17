В ООН извинились за ошибку в переводе выступления Хейли на Совбезе по КНДР

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. ООН извинилась за ошибку, допущенную официальным переводчиком организации при передаче слов постпреда США Никки Хейли об убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама.
"Я подтверждаю, что это без сомнения была ошибка перевода, - сказал в понедельник ТАСС представитель генсека Стеффан Дюжаррик. - Мы приносим извинения за эту человеческую ошибку. У переводчиков очень напряженная работа и она особенно сложна, когда у них нет заранее текста выступлений". Из слов переводчика следовало, что США обвиняют Россию в содействии убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В ходе своего выступления постпред США при ООН заявила, что "когда Северная Корея совершила убийство Ким Чен Нама с помощью нервно-паралитического вещества VX, США выступили за усиление контроля ООН за поставками химического и биологического оружия Северной Корее". "Россия в Совете Безопасности с нами согласилась, но затем заблокировала в Комитете внесение дополнений в 12-летний санкционный список - список, который необходим, чтобы предотвратить поток для создания оружия массового уничтожения в Северную Корею", - сказала она.
ТАСС располагает аудиозаписью перевода ООН выступления Хейли, в котором говорится, что "когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама с использованием нервно-паралитического газа, это было сделано при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее". Дюжаррик подчеркнул, что "в случае разночтений между переводом и версией текста в оригинале, оригинал следует считать верным".
Ким Чен Нам скончался 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.
Экстренное заседание по санкциям в отношении Пхеньяна было созвано по американской инициативе. Ввиду срочного характера встречи переводчикам заранее не были предоставлены тексты выступления ораторов, что значительно осложняет осуществление перевода.