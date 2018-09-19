Хронология аварий и катастроф МиГ-31 Минобороны РФ с 2008 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2018 года истребитель-перехватчик МиГ-31, выполнявший полет без боекомплекта, упал в лесном массиве близ города Кулебаки (Нижегородская область). Двое летчиков катапультировались и были оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным Минобороны, причиной аварии стала техническая неисправность.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев аварий и катастроф самолетов этого типа на территории РФ за последние десять лет. С 2008 года сообщалось о десяти таких случаях (с учетом происшествия 19 сентября 2018 года), в одной катастрофе погибли два человека.

11 апреля 2008 года в районе аэродрома Канск (Красноярский край) у МиГ-31 712-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС в полете произошла разгерметизация обеих кабин и потеря откидной части фонаря первой кабины. Экипаж совершил благополучную посадку на аэродроме. За проявленное мужество пилот и штурман - подполковники Владимир Приходько и Константин Козицкий - были представлены к государственным наградам.

10 марта 2010 года на аэродроме Котлас (Архангельская область) МиГ-31 (бортовой номер "72 синий") ВВС при посадке в сложных метеоусловиях попал в плотный снежный заряд, не стал выпускать тормозные парашюты, при движении по земле сошел с полосы на боковую полосу безопасности, зацепился крылом за снежный бруствер и перевернулся, сломав левое крыло и левый киль. В перевернутом самолете сработали пороховые ускорители катапульт. Пилот и штурман получили травмы.

19 ноября 2010 года в Чусовском районе Пермского края МиГ-31 (бортовой номер "18 синий") 6977-й авиабазы ВВС, выполнявший в ходе тренировочного полета фигуры высшего пилотажа, потерял скорость и свалился в плоский штопор. Оба пилота (подполковник Станислав Коваленков и подполковник Дмитрий Медведкин) катапультировались на высоте около 3 тыс 500 м и не пострадали.

6 сентября 2011 года в районе деревне Болгары (Пермский край) МиГ-31 (бортовой номер "11 синий") 2-й авиагруппы 6980-й авиабазы ВВС в полете парой в сложных метеоусловиях на малой высоте, пытаясь избежать столкновения с другим самолетом, потерял пространственную ориентировку и врезался в землю. Погиб экипаж - пилот подполковник Сергей Столпянский и штурман майор Андрей Горбачев.

14 декабря 2013 года в Надеждинском районе Приморского края потерпел аварию МиГ-31ДЗ, вылетевший из аэропорта "Кневичи". Самолет выполнял испытательный полет после капитального ремонта на авиаремонтном заводе №322. После отказа одного двигателя экипаж вывел самолет в безопасную зону. Оба пилота благополучно катапультировались.

4 сентября 2014 года в 25 км от Армавира (Краснодарский край) МиГ-31БМ авиагруппы из состава 6979-й авиабазы ВВС потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета. При заходе на посадку у самолета не вышла правая стойка шасси. Оба члена экипажа - капитаны Евгений Ширшаков и Сергей Степакин - катапультировались и остались живы, получив травмы легкой и средней тяжести.

30 октября 2015 года МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота ВМФ пропал c экранов радаров в 150 км от поселка Ключи (Камчатский край). Самолет в сложных погодных условиях возвращался на аэродром базирования Елизово после выполнения планового учебно-тренировочного полета. Вскоре в ходе поисково-спасательной операции были найдены катапультировавшиеся летчики - пилот не пострадал, штурман получил травмы, не представлявшие угрозы для жизни. Самолет был обнаружен сгоревшим.

25 января 2016 года МиГ-31 ВКС в ходе отработки учебно-тренировочной задачи потерпел крушение в 40 км северо-западнее города Канск, возле деревни Хаерино Красноярского края. Оба члена экипажа успешно катапультировались и остались живы, получив ушибы. По данным Минобороны, причиной крушения самолета стал отказ техники. Тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.

26 апреля 2017 года в районе полигона Телемба в Еравнинском районе Республики Бурятия упал МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (7060-я авиабаза, Камчатка), выполнявший учебный полет. На борту находились два члена экипажа, оба они успешно катапультировались и были эвакуированы.