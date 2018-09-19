Истребитель-перехватчик МиГ-31. История создания и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2018 года истребитель-перехватчик МиГ-31, выполнявший полет без боекомплекта, упал в лесном массиве близ города Кулебаки (Нижегородская область). Двое летчиков успешно катапультировались и были оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизням ничего не угрожает. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной аварии стала техническая неисправность.

МиГ-31 (по кодификации НАТО - Foxhound, с англ. "гончая") - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Разработан в 1970-х годах коллективом Отдельного конструкторского бюро завода 155 (ныне - АО "РСК "МиГ") под руководством главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского.

Первый полет МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года, опытный образец поднял в воздух шеф-пилот завода им. Микояна Александр Федотов. Самолет был принят на вооружение 6 мая 1981 года Производился в 1975-1994 годах на авиазаводе "Сокол" в Горьком (ныне - Нижний Новгород), всего было построено 519 единиц. В настоящее время самолеты этого типа находятся на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Сил воздушной обороны Республики Казахстан. В начале 1990-х годов к покупке самолета проявляли интерес Сирия, Ливия и Китай, однако контрактов заключено не было.

В 2012 году в Военно-воздушных силах (ВВС, ныне - в составе ВКС) России стояли на вооружении 252 МиГ-31, при этом 80% парка нуждались в ремонте. В 2013 году число боеспособных самолетов, по сообщению Александра Зелина, занимавшего тогда должность главнокомандующего ВВС, составляло порядка 190 бортов. Более новые данные не публиковались.

Конструкция и летно-технические характеристики

МиГ-31 выполнен по нормальной аэродинамической схеме, с трапециевидным крылом, двухкилевым вертикальным оперением, двумя двигателями Д-30Ф-6 (разработан КБ "Авиадвигатель", Пермь) в хвостовой части фюзеляжа и трехопорным убираемым шасси.

- Длина самолета - 22,68 м;

- высота - 6,1 м;

- размах крыла - 13,46 м;

- практический потолок - 20,6 тыс. м;

- взлетный вес - 41 тыс. кг;

- максимальная скорость - 3 тыс. км/ч;

- боевой радиус - 720 км;

- практическая дальность - 2 тыс. 500 км;

- практический потолок - 20 тыс. 600 м;

- экипаж - два человека.

Вооружение

Самолет вооружен шестиствольной пушкой калибра 23 мм, различные модификации МиГ-31 могут оснащаться ракетами "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" разных типов, гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, авиабомбами.

Комплекс "Кинжал"

1 декабря 2017 года на аэродромах Южного военного округа приступил к несению опытно-боевого дежурства авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Носителем ракеты выступает истребитель МиГ-31К. По информации замминистра обороны РФ Юрия Борисова, самолет был выбран в качестве носителя, поскольку "наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах". Как считают эксперты, в состав комплекса "Кинжал" входит модернизированная для воздушного пуска одноступенчатая управляемая твердотопливная ракета 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". С апреля 2018 года комплекс, по данным Минобороны РФ, несет плановое дежурство над Каспийским морем.

Модификации

Производство истребителей-перехватчиков было прекращено в 1994 года, однако с 2011 года на нижегородском заводе "Сокол" началась модернизация самолетов до версии МиГ-31БМ. В 2013 году первая пара модернизированных перехватчиков заступила на боевое дежурство на аэродроме Мончегорск (Мурманская область). На МиГ-31БМ установлена новая система управления вооружением и радиолокационные станции, позволяющие обнаруживать цели на дальности до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Самолет способен сопровождать до десяти и поражать шесть воздушных целей одновременно. В 2016 году ВКС получили 17 МиГ-31БМ, в 2017 году - еще более 20.

Официальных сведений о количестве получаемых российским военным ведомством МиГ-31К открыто не публиковалось.