Минимальный возраст для приобретения алкогольных напитков в странах мира

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала журналистам, что правительство рассмотрит варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 19 лет до 21 года.

Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила материал о минимальном возрасте для приобретения алкогольных напитков в России и странах мира.

Россия

Впервые на территории России на государственном уровне формальные возрастные ограничения на продажу алкоголя были введены постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 декабря 1958 года. Этот документ запрещал "продажу водки и других спиртных напитков несовершеннолетним", то есть гражданам, не достигшим 18 лет. В 1985-1990 годах во время антиалкогольной кампании минимальный возраст продажи алкоголя был поднят до 21 года, но затем возвращен к 18 годам.

Согласно федеральному закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" от 22 ноября 1995 года, запрещена реализация алкоголя лицам, не достигшим возраста 18 лет. Штраф за подобное нарушение, согласно статье 14.16 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ - от 30 тыс. до 500 тыс. руб. Повторное нарушение считается уголовным преступлением и, согласно статье 151.1 Уголовного кодекса РФ наказывается штрафом (до полугода дохода осужденного) и исправительными работами на срок до 1 года.

Европа

В Великобритании, Германии и Франции продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет. При этом в Германии 16-летние подростки имеют право покупать напитки, произведенные путем брожения, в том числе пиво, вино и шампанское.

Азия

В Индии законы, регулирующие продажу и употребление алкоголя, регулируются на уровне штатов. В Гуджарате, Бихаре, Нагаленде, союзной территории Лакшадвип, а также в ряде регионов Манипура действует сухой закон. В остальных штатах возраст, с которого разрешается продажа алкоголя, варьируется от 18 до 25 лет.

В Индонезии употребление алкоголя разрешено с 21 года.

В Китае продажа алкоголя возможна лицам, достигшим 18 лет (кроме Макао, где ограничений нет), в Республике Корея - 19 лет.

В Саудовской Аравии, согласно законам шариата, запрещено употребление, продажа и производство алкоголя.

В Турции алкоголь продается лицам в возрасте 18 лет, в Японии его могут покупать люди старше 20 лет.

Латинская Америка

В Аргентине, Бразилии, Мексике запрещается продажа алкогольной продукции лицам моложе 18 лет. В Парагвае алкоголь можно покупать с 20 лет, а на Кубе горячительные напитки не могут приобретать подростки, не достигшие 16 лет.

США, Канада и Австралия

В США и Канаде законы относительно продажи алкоголя принимаются на уровне штатов. При этом во всех американских штатах продажа алкоголя запрещена лицам, не достигшим 21 года. В Канаде в провинциях Альберта, Квебек и Манитоба купить алкогольные напитки могут лица старше 18 лет, в остальных семи административных единицах - 19 лет.

В Австралии продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет.

Африка

В ЮАР в настоящее время продажа алкоголя разрешена молодым людям с 18 лет. В марте 2018 года парламент ЮАР начал рассматривать законопроект о повышении этого возраста до 21 года.