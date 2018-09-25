Пенсионный возраст в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2018 года Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о пенсионных изменениях.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о пенсионном возрасте в России.

Пенсионный возраст

Пенсии по старости впервые были введены в России в 1928 году постановлением союзного совета социального страхования при Народном комиссариате труда СССР от 5 января 1928 году для рабочих текстильной промышленности. Тогда же был определен пенсионный возраст - 60 лет для мужчин и 55 - для женщин, который с тех пор не повышался. Те же возрастные рамки впоследствии были введены при расширении пенсионного обеспечения на работников всех отраслей промышленности и служащих. Последними, в 1965 году, полное государственное пенсионное обеспечение получили колхозники.

Согласно действующему российскому законодательству, лица ряда социальных категорий (многодетные матери, инвалиды по зрению, работники вредных производств и т. д.) могут также претендовать на досрочную пенсию. Например, военные, ряд категорий шахтеров могут уходить на пенсию после 20 лет работы независимо от возраста.

1990-е - 2000-е годы

Впервые на правительственном уровне вопрос о повышении пенсионного возраста был поднят в январе 1997 года. Тогда Министерство экономики РФ (на тот момент его возглавлял Евгений Ясин) разработало проект нового закона "О пенсионном обеспечении граждан в Российской Федерации", который предусматривал увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Представляя законопроект, руководитель департамента социальной политики Минэкономики Владимир Понизов отметил, что повышать пенсионный возраст можно будет только постепенно, в течение 20 лет, так как на тот момент средняя продолжительность жизни мужчин составляла 58 лет. Законопроект принят не был.

В июле 2000 года министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф на слушаниях в Госдуме сообщил, что правительство не планирует повышать в ближайшем будущем пенсионный возраст. При этом он дал прогноз, что к этому вопросу, возможно, придется вернуться в 2007 году при неблагоприятной демографической и экономической ситуации.

27 сентября 2005 года в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что он "против увеличения сроков пенсионного возраста". При этом он заверил: "Пока я президент, такого решения принято не будет". В 2018 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это заявление глава государства делал, когда в России еще не произошли положительные изменения с точки зрения демографии и развития экономики. В частности, средняя продолжительность жизни составляла в 2005 году 65,3 года против 72,7 в 2017 году.

С 2010 года

Активная дискуссия о повышении пенсионного возраста началась в 2010-2011 годах. В частности, в июле 2011 года о неизбежности его постепенного повышения до 65 лет заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. В том же месяце министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что повышение пенсионного возраста "возможно, но сегодня отвергнуто". 18 апреля 2012 года премьер-министр Владимир Путин заявил, что повышение пенсионного возраста для России "неприемлемо и не нужно". В 2013-2014 годах многие из федеральных министров российского правительства отвергали предложения по повышению пенсионного возраста.

29 января 2015 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев сообщил, что считает возможным в рамках реформы пенсионной системы приступить к поэтапному повышению пенсионного возраста. 13 февраля на совещании с экономическими экспертами президент РФ Владимир Путин предложил изучить и рассмотреть данный вопрос. 14 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что выступает за срочное повышение пенсионного возраста.

При этом в ходе прямой линии 16 апреля Путин заявил, что, по его мнению, Россия в настоящий момент не готова к резкому повышению пенсионного возраста, однако это возможно в будущем "при открытом и активном диалоге с обществом", причем повышение не должно коснуться людей предпенсионного возраста.

Обсуждение перспектив повышения пенсионного возраста возобновилось из-за роста дефицита пенсионного бюджета, который на начало 2015 года составил 623 млрд руб. и, по оценкам экспертов, мог вырасти вдвое к 2017 году. В марте 2015 года бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что компенсировать дефицит бюджета можно было или повышением пенсионного возраста, или повышением налогов. 13 июля 2015 года вице-премьер Ольга Голодец в интервью телеканалу "Россия-24" сообщила, что повышения пенсионного возраста в РФ нет в планах правительства до 2018 года.

Пенсионные изменения 2018 года

8 мая 2018 года во время рассмотрения своей кандидатуры на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство под его руководством планирует подготовить и в ближайшей перспективе направить в Госдуму на рассмотрение предложения по пенсионному возрасту. Он отметил, что возраст выхода на пенсию в 55 и 60 лет вводился в СССР, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет. При этом в 2017 году ожидаемая продолжительность жизни, по данным Росстата составляет 77,6 лет для женщин и 67,5 лет для мужчин.

14 июня 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что правительство предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Изменения не коснутся тех, кто уже вышел на пенсию. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 16 июня 2018 года. 19 июля он был принят в первом чтении (законопроект поддержали 328 депутатов, 104 проголосовали против).

29 августа 2018 года Путин выступил с телеобращением, в котором отметил, что повышение пенсионного возраста необходимо. Вместе с тем глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин только до 60, а не 63 лет, снизить пенсионный стаж для выхода на досрочную пенсию, а также ввести меры соцзащиты граждан предпенсионного возраста. В частности, удвоить им пособие по безработице и ввести ответственность за их увольнение.