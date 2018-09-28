Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2018 года новейший многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35B Корпуса морской пехоты (КМП) США потерпел крушение близ базы морской пехоты Бьюфорт в штате Южная Каролина. По предварительным данным, пилот успешно катапультировался. Это первое крушение самолета данного типа.

Lockheed Martin F-35 Lightning II - семейство одноместных однодвигательных сверхзвуковых всепогодных малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Разработано американской компанией Lockheed Martin в 2000-х годах для замены устаревающих типов самолетов, состоящих на вооружении военно-воздушных сил (ВВС), военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты США, а также ряда стран - союзников США. Самолет стал вторым в истории серийным истребителем пятого поколения после Lockheed Martin F-22 Raptor.

По состоянию на 2018 год различные модификации F-35 поставляются вооруженным силам США, Великобритании, Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Турции. Планируется, что самолеты F-35 также закажет и Дания.

Истребитель может быть носителем атомного оружия. Ожидается, что к 2024 году F-35 ВВС США получат возможность нести модернизированные ядерные авиабомбы B-61 (мощность до 50 килотонн в тротиловом эквиваленте).

История проекта

В 1980-х - 1990-х годах американское военное ведомство инициировало целый ряд программ по созданию перспективных самолетов для замены палубного штурмовика Grumman A-6 Intruder, истребителя-бомбардировщика вертикального взлета и посадки Harrier, истребителя F-16 Fighting Falcon, штурмовика Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, истребителя-бомбардировщика и штурмовика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.

После распада СССР сокращение оборонных бюджетов США потребовало пересмотра этих программ с целью сокращения расходов. В результате было принято решение создать "единый ударный истребитель" (Joint Strike Fighter, JSF), модификации которого были бы унифицированы между собой на 70-90% и позволяли бы заменить названные самолеты.

В 1997 году на конкурс по программе JSF компания Lockheed Martin заявила экспериментальный самолет X-35, ее конкурентом стала компания Boeing с самолетом X-32 (третий участник конкурса, компания McDonnell Douglas, отказалась от участия в нем еще в 1996 году).

Первый полет X-35A состоялся 24 октября 2000 года в Палмдейле (штат Калифорния, США). 23 июня 2001 года впервые поднялась в воздух модификация X-35B. 26 октября того же года заявка Lockheed Martin победила в конкурсе JSF. Одним из преимуществ X-35 стал метод создания вертикальной тяги с помощью отдельного вентилятора (на Boeing Х-32 применялось изменение направления тяги основных двигателей, приводившее к перегреву силовой установки).

В консорциум во главе с Lockheed Martin вошли компании Northrop Grumman, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Allison и British Aerospace. На старте программы предполагалось, что проектирование, испытания и развертывание серийного производства займут пять лет, однако сроки реализации проекта многократно сдвигались.

20 февраля 2006 года состоялась выкатка предсерийного экземпляра самолета для ВВС США - F-35А, 15 декабря он успешно выполнил первый полет. В том же году самолет получил наименование Lightning II (с англ. "Молния-2"), в честь американского тяжелого истребителя Второй мировой войны Lockheed P-38 Lightning. В июне 2008 года состоялся первый полет предсерийного самолета для морской пехоты F-35B, а в июне 2010 года - палубного варианта F-35C. Серийное производство было развернуто на заводе в Форт-Уэрте (штат Техас).

В июле 2011 года палубный самолет впервые взлетел при помощи катапульты, в октябре того же года F-35B впервые вертикально приземлился на палубу корабля (специально переоборудованного под базирование F-35 универсального десантного корабля ВМС США USS Wasp).

С 2012 года F-35B получает Великобритания. В этой стране самолет носит название F-35 Lightning (без цифры II), так как британские ВВС в разное время использовали две разных "Молнии" - Lockheed P-38 и English Electric Lightning.

В сентябре 2015 года взлетел первый F-35, собранный за пределами США: линия окончательной сборки истребителей заработала на совместном предприятии Lockheed Martin и итальянского министерства обороны в Камери (регион Пьемонт, Италия). С 2015 года сборка F-35 также ведется на заводе корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Нагоя.

С декабря 2016 года специальную версию F-35A получает Израиль, где самолет получил армейское наименование "Адир" (с ивр. "могучий").

21 июня 2018 года в Форт-Уэрте состоялась передача турецким вооруженным силам первых F-35A, заказанных этой страной. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в Турцию самолеты будут доставлены в 2020 году, по окончании периода обучения в США пилотов и технического персонала. Передача состоялась несмотря на возражения Конгресса США: американские законодатели требовали отменить поставки Турции современного вооружения, в том числе F-35, из-за покупки этой страной российских зенитных ракетных систем С-400.

Промежуточные итоги программы, оценка стоимости

В конце февраля 2018 года вице-адмирал Мэт Уинтер, директор отдела минобороны США по реализации программы разработки и закупки F-35, сообщил журналистам, что из поставленных американским ВВС и странам-партнерам 280 самолетов только 51% могут совершать полеты. Уинтер отметил, что на многих машинах выявились проблемы с двигателями, системами жизнеобеспечения пилотов и с программным обеспечением. Напряженной оставалась и ситуация с запасными деталями, которые производитель поставлял с задержками.

11 июня 2018 года Lockheed Martin отчиталась о поставке 300-го экземпляра F-35 (в 2017 году были поставлены 66 единиц - на 40% больше, чем в 2016 году). Из общего числа поставленных самолетов на вариант F-35A пришлось 197 единиц, 75 единиц - на вариант F-35B, 28 единиц - вариант F-35С. По данным производителя, суммарный налет этого флота превысил 140 тыс. летных часов. Всего за 2018 год производитель планирует передать заказчику 91 самолет (таким образом, общее число поставленных машин составит 357).

Вооруженные силы США намерены приобрести в общей сложности 2 тыс. 443 экземпляра F-35. Всего на разработку самолета было затрачено свыше $46 млрд, а в целом, согласно прогнозам, реализация программы обойдется США в более чем в $1,5 трлн: $406,5 млрд пойдут на закупку самолетов и еще около $1,1 трлн - на эксплуатацию, техобслуживание, модернизацию и ремонт. Эксперты называют F-35 самой дорогостоящей системой вооружений в истории.

Закупочная стоимость единицы F-35A в 2018 году составляет около $100 млн. К 2020 году ее планируется снизить до $80 млн. В 2023 году Lockheed Martin намерена нарастить выпуск до 160 самолетов в год.

Ожидается, что истребители-бомбардировщики этого типа будут состоять на вооружении по крайней мере до 2070 года.

Конструкция и оснащение

Самолет построен по нормальной аэродинамической схеме моноплана с высокорасположенным трапециевидным крылом, двигателем в хвостовой части и хвостовым оперением, включающим два незначительно наклоненных наружу киля. Модификация F-35B имеет за кабиной пилота подъемный вентилятор вертикальной тяги, соединенный валом с двигателем в хвостовой части машины; двигатель этого варианта самолета оснащен поворотным соплом. Место вентилятора на других вариантах истребителя занимают дополнительные топливные баки.

Турбореактивный двухконтурный двигатель F-135 разработки Pratt & Whitney имеет бесфорсажную тягу 13 тыс. кгс, в режиме форсажа - 19 тыс. 500 кгс. (в варианте для F-35B - 12 тыс. 250 кгс и 18 тыс. 600 кгс в режиме форсажа). Подъемный вентилятор для F-35B спроектирован и производится компанией Rolls-Royce. Сверхзвуковой режим полета обеспечивается только в режиме форсажа. Выпускающееся шасси трехопорное, с носовым колесом.

Истребитель сконструирован в соответствии с критериями технологии stealth, с применением решений, ранее отработанных на F-22 Raptor. Малую радиолокационную заметность обеспечивают малоотражающие формы планера, поверхности которого ориентированы в нескольких строго ограниченных направлениях. Применены радиопоглощающие материалы и покрытия.

Вооружение размещается в двух бортовых грузовых отсеках в нижней части центральной секции фюзеляжа (до 2 тыс. 590 кг) и на шести узлах внешней подвески (до 6 тыс. 800 кг).

Модификации

F-35A - ударный истребитель с обычным взлетом и посадкой, базовый заказчик - ВВС США.

F-35B - ударный истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой, базовый заказчик - КМП США.

F-35C - ударный палубный истребитель с катапультным взлетом и посадкой с помощью аэрофинишеров, базовый заказчик - ВМС США. Площадь крыла увеличена по сравнению с другими вариантами.

F-35I Adir - модификация F-35A для ВВС Израиля.

CF-35 - спроектированная модификация F-35A для ВВС Канады (не выпускалась).

Боевое применение

Первой страной мира, применившей F-35 в боевых миссиях, стал Израиль. 22 мая 2018 года командующий ВВС еврейского государства Амикам Норкин написал в Twitter, что самолеты "Адир" уже поставлены на вооружение и "принимают участие в боевых действиях". Военачальник не уточнил, в каких именно миссиях были задействованы истребители.

27 сентября 2018 года F-25B КМП США был впервые применен в Афганистане для удара по позициям запрещенного в РФ радикального движения "Талибан". В Пентагоне вылет назвали "успешным".

Летно-технические характеристики F-35B

Длина самолета - 15,6 м;

высота - 4,36 м;

размах крыла - 10,7 м;

площадь поверхности крыла - 42,7 кв. м;

масса пустого самолета - 14 тыс. тыс. 650 кг;

снаряженная масса - 22 тыс. 240 кг;

максимальная взлетная масса - 27 тыс. 215 кг;

масса топлива - 6 тыс. 125 кг;

максимальная скорость - 1 тыс. 930 км/ч (свыше 1,6 Маха)

крейсерская скорость - 850 км/ч;

боевая нагрузка - 6 тыс. 800 кг;

радиус действия - 1 тыс. 667 км;

боевой радиус - 833 км.

Двигатель - F135-PW-600. Стандартное вооружение - две ракеты AIM-120C/D категории "воздух-воздух", две корректируемые авиабомбы GBU-32 JDAM массой 453 кг каждая.