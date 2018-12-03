Какие договоры с Россией разорвала Украина

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

После госпереворота на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году отношения между странами стали резко ухудшаться. По инициативе новых украинских властей был расторгнут ряд двусторонних договоров в различных областях сотрудничества.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какие документы денонсировала Украина.

ВТС и военное сотрудничество

Еще в марте 2014 года Украина почти полностью приостановила сотрудничество с Россией в военно-технической сфере, заморозив отгрузки в Россию товаров военного назначения. 16 июня того же года Порошенко запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК. 27 августа Совет национальной безопасности и обороны принял решение о прекращении экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой для исследования космоса в рамках международных проектов.

В тот же Порошенко поручил правительству принять меры по запрету экспорта этих товаров в РФ. 20 мая 2015 года украинский кабинет министров денонсировал соглашение с РФ от 26 мая 1993 года о военно-техническом сотрудничестве.

21 мая 2015 года Верховная рада денонсировала еще ряд соглашений в военной сфере (8 июня 2015 года законы о денонсации подписал президент). Среди них три соглашения от 25 ноября 1995 года: о сотрудничестве в военной отрасли, о транзите по территории Украины российский воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии, об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них. Кроме этого, Рада денонсировала соглашения о сотрудничестве в области военной разведки (от 26 августа 1997 года) и о взаимной охране секретной информации (от 2 декабря 2000 года).

В 2017 году Киев разорвал соглашения о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны от 18 июля 2003 года (денонсировано 9 августа); о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в производстве продукции военного назначения, от 21 декабря 2000 года (18 октября); о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения от 8 февраля 1995 года (8 ноября).

Атомная энергетика

В сентябре 2015 года правительство Украины инициировало разрыв межправительственного соглашения с РФ о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашение было подписано 9 июня 2010 года, ратифицировано Радой 12 января 2011 года. Согласно ему, в 2015-2016 годах российская сторона должна была построить на АЭС два реактора типа ВВЭР-1000, подрядчиком выступала компания "Атомстройэкспорт".

16 сентября 2015 года Рада поддержала инициативу кабинета министров, денонсировав соглашение с РФ (соответствующий указ подписал 2 октября 2015 года Порошенко). Также было прекращено действие украинского закона "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС".

Информация и телерадиовещание

30 марта 2016 года украинский кабинет министров прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере технической защиты информации, подписанное 14 июня 1996 года в рамках развития производственной кооперации предприятий и отраслей государств - участников СНГ. Целью соглашения являлось взаимное обеспечение конфиденциальности информации, переданной другой стороной, в том числе от третьих государств и иностранных технических разведок.

30 ноября 2016 года Рада поддержала предложения правительства о денонсации межправительственных соглашений с РФ о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанных 23 октября 2000 года, и в области информации от 27 февраля 1998 года.

Экономика

21 марта 2018 года правительство Украины прекратило действие Программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Программа была одобрена сторонами 7 июня 2011 года в Москве. Она предусматривала сотрудничество в сфере торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других областей. В официальном сообщении кабинета министров этот шаг объяснили противодействием "агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности".

Договор о дружбе

17 сентября 2018 года Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года о разрыве в одностороннем порядке Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ (указ вступил в силу 19 сентября).

Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года в Киеве в ходе государственного визита президента России Бориса Ельцина. Документ закреплял принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ двух стран, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Документ был ратифицирован сторонами в 1998 году, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Срок его действия составлял 10 лет с автоматическим продлением на последующие аналогичные периоды.

24 сентября 2018 года Россия получила от Украины официальную ноту о непродлении договора. Тогда же украинское правительство поручило МИД, минюсту, минэккономразвития и минфину Украины до 22 октября "обеспечить внесение кабмином на рассмотрение президента законопроекта о прекращении действия договора с Россией". Согласно украинскому законодательству, затем глава государства вносит документ на одобрение в Верховную раду.