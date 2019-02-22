История лунных миссий. Что сделано, а что предстоит

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 февраля 2019 года в 04:45 мск американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. В космос выведен индонезийский телекоммуникационный спутник PSN-6, а также израильский частный межпланетный аппарат Beresheet, предназначенный для посадки на Луну. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о космических лунных миссиях.

Лунные миссии

Луна - первое небесное тело, на которое с Земли стали отправлять космические аппараты, и единственный внеземной астрономический объект, где побывал человек. Это обусловлено близостью Луны к Земле, среднее расстояние между спутником и планетой составляет около 384,5 тыс. км.

Первыми к реализации своих лунных программ приступили СССР и США. Это произошло на следующий год после запуска 4 октября 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, с которого началось освоение космического пространства. 17 августа 1958 года США предприняли попытку запустить к Луне космический аппарат Pioneer. 23 сентября того же года СССР попытался вывести в космос аппарат "Луна-1958А". Однако оба запуска потерпели неудачу из-за аварий ракет-носителей.

Первым космическим аппаратом, успешно стартовавшим к Луне, стала советская автоматическая межпланетная станция (АМС) "Луна-1". Она была запущена 2 января 1959 года, но "промахнулась", пройдя на расстоянии 5-6 тыс. км от естественного спутника Земли. Спустя два месяца, 3 марта, США удалось запустить аппарат Pioneer 4: он пролетел в 60 тыс. км от Луны.

Выведенная в космос 12 сентября 1959 года советская "Луна-2" первой достигла лунной поверхности. Спустя два дня, 14 сентября, АМС совершила жесткую посадку на Луну, врезавшись в нее со скоростью 3,3 км/с.

АМС "Луна-3" (СССР), запущенная 4 октября 1959 года, передала снимки обратной стороны естественного спутника Земли. Мягкую посадку на лунную поверхность впервые удалось совершить советской автоматической станции "Луна-9". Выведенная в космос 31 января 1966 года, она успешно прилунилась 3 февраля того же года.

Первым в истории искусственным спутником Луны стала АМС "Луна-10" (СССР). Ее запуск состоялся 31 марта 1966 года, 3 апреля автоматическая станция вышла на окололунную орбиту и проработала на ней 56 суток.

Запущенный 21 декабря 1968 года американский космический корабль Apollo 8 с тремя астронавтами на борту впервые осуществил пилотируемый облет Луны.

20 июля 1969 года первыми ступили на лунную поверхность американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Они прибыли на Apollo 11 (запуск состоялся 16 июля 1969 года). Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля. В рамках этой миссии 24 июля 1969 года на Землю были доставлены частицы материи внеземного происхождения - 21,5 кг лунной породы. Всего в рамках шести экспедиций кораблей Apollo на Луне побывали 12 американских астронавтов.

В автоматическом режиме забор лунного грунта обеспечила советская АМС "Луна-16". Станция стартовала 12 сентября 1970 года, доставила грунт на Землю 24 сентября того же года. Следом за ней подобную операцию провели еще две автоматические станции: "Луна-20" (в феврале 1972 года) и "Луна-24" (в августе 1976 года).

Первым планетоходом, успешно работавшим на Луне, стал советский самоходный аппарат "Луноход-1". Он был запущен 10 ноября 1970 года на борту автоматической станции "Луна-17", проработал на поверхности спутника Земли более десяти месяцев (с 17 ноября 1970 года по 14 сентября 1971 года) и прошел 10,5 тыс. м. Второй советский луноход находился на Луне в 1973 году (его доставила АМС "Луна-21").

3 января 2019 года китайский межпланетный аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории совершил посадку на обратную, невидимую с Земли, сторону Луны. На поверхность спутника Земли был спущен посадочный модуль с луноходом "Юйту-2". Этот второй китайский луноход уже прошел 120 м, превзойдя своего предшественника - "Юйту", который работал на Луне в 2013-2016 годах (пробег - 114,8 м).

Помимо СССР, США и Китая с целью изучения Луны автоматические межпланетные станции запускали Япония (1990, 2007), Европейский союз (2003) и Индия (2008).

В настоящее время исследования Луны ведут американский орбитальный аппарат LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, "Лунный орбитальный разведчик"; с 2009 года) и китайский посадочный аппарат "Чанъэ-4" (с 2019 года).

Дальнейшие планы по исследованию Луны

На 2019 год запланированы также лунные миссии индийского автоматического космического аппарата "Чандраян-2" (Chandrayaan 2; "Лунный корабль - 2") с посадочным модулем и ровером, а также китайского "Чанъэ-5" с возвращаемой капсулой для доставки на Землю лунного грунта, германского и американского посадочных модулей.

В начале 2020-х годов Южная Корея собирается запустить к Луне орбитальный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter. Япония планирует отправить международную исследовательскую экспедицию к одному из полюсов спутника Земли для подтверждения наличия там водных ресурсов, Китай - две автоматические станции для осуществления посадки на Южный и Северный полюсы Луны.

В планы США входит создание в 2020-х годах окололунной пилотируемой станции Gateway ("Гейтвей", с англ. "ворота"; ранее называлась Deep Space Gateway, "ворота в дальний космос"). Ее планируется использовать не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформу для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса. В настоящее время ведутся переговоры об участии в этом проекте России и других стран. Также Россия прорабатывает собственный проект по созданию окололунной пилотируемой станции на базе элементов российского сегмента Международной космической станции (после завершения ее эксплуатации).

Россия в рамках лунной программы рассматривает запуски автоматических межпланетных станций: "Луна-25" (она же "Луна-Глоб"), "Луна-26" ("Луна-Ресурс-ОА" с орбитальным аппаратом), "Луна-27" ("Луна-Ресурс-ПА" с посадочным аппаратом), "Луна-28" ("Луна-Грунт", доставка на Землю лунного грунта), "Луна-29" (с луноходом). В дальнейшие планы входит осуществление пилотируемых полетов на Луну.

Кроме того, американская частная компания SpaceX предлагает проект туристического облета Луны. К 2036 году Китай собирается отправить на естественный спутник Земли своих космонавтов (тайкунавтов).