SpaceX сообщила о выводе на орбиту спутника связи Индонезии и лунного аппарата Израиля

Американской компании удалось и на этот раз обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени Falcon 9. После отделения первая ступень ракеты, выполняющая роль разгонного блока, совершила запланированную мягкую посадку на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды. Из-за темноты компания смогла показать не весь спуск ступени, а только завершающий этап.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на судно-дрон "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя"), завершив третий запуск и приземление разгонного блока", - написала SpaceX в своем Twitter. Компания использовала эту ступень дважды - при выводе на орбиту спутника связи в июле 2018 года и спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM-1A в октябре прошлого года.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. Повторное применение этой ступени позволяет удешевить будущие пуски.

О полезном грузе

Спутник Nusantara Satu принадлежит компании Pasifik Satelit Nusantara, являющейся ведущим в Азии провайдером телекоммуникационных услуг орбитального базирования. Аппарат предназначен для улучшения подключения к интернету, а также для обеспечения передачи звука, изображения и данных на территории архипелага, на котором расположена Индонезия. На борту носителя также находится экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США, срок его эксплуатации в космосе ограничен одним годом.