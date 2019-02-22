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SpaceX сообщила о выводе на орбиту спутника связи Индонезии и лунного аппарата Израиля

Американская компания смогла в очередной раз вертикально спустить отработанную первую ступень Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9 AP Photo/John Raoux
Описание
Запуск ракеты Falcon 9
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX вывела в космос индонезийский спутник связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунный космический аппарат "Берешит" израильской компании SpaceIL. Об этом информировала в четверг SpaceX.

"Успешное отделение [аппарата от второй ступени] подтверждено. Лунный модель SpaceIL начал двухмесячное путешествие на Луну", - говорится в Twitter компании. Во время ее трансляции из-за яркого света солнца момент отделения не был четко виден в отличие от кадров состоявшегося позже вывода спутника связи.

"Успешный вывод Nusantara Satu на геосинхронную переходную орбиту подтвержден. 70-я миссия SpaceX завершена", - подвела итог американская компания.

Первая ступень применена в третий раз

Ракета-носитель Falcon 9 с аппаратами стартовала с базы ВВС США на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в четверг в 20:45 по времени Восточного побережья США (04:45 мск пятницы).

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Американской компании удалось и на этот раз обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени Falcon 9. После отделения первая ступень ракеты, выполняющая роль разгонного блока, совершила запланированную мягкую посадку на дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды. Из-за темноты компания смогла показать не весь спуск ступени, а только завершающий этап.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на судно-дрон "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя"), завершив третий запуск и приземление разгонного блока", - написала SpaceX в своем Twitter. Компания использовала эту ступень дважды - при выводе на орбиту спутника связи в июле 2018 года и спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM-1A в октябре прошлого года.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. Повторное применение этой ступени позволяет удешевить будущие пуски.

О полезном грузе

Спутник Nusantara Satu принадлежит компании Pasifik Satelit Nusantara, являющейся ведущим в Азии провайдером телекоммуникационных услуг орбитального базирования. Аппарат предназначен для улучшения подключения к интернету, а также для обеспечения передачи звука, изображения и данных на территории архипелага, на котором расположена Индонезия. На борту носителя также находится экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США, срок его эксплуатации в космосе ограничен одним годом.

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Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 м, получила бы приз в $20 млн. В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн.

Капсула времени

Израильский космический аппарат должен доставить на Луну капсулу времени, копия которой была вручена 17 февраля президенту Израиля Реувену Ривлину в его резиденции. "Капсула времени - это огромная база данных, сохраненная на специальных дисках, которые можно снять с космического корабля, и насчитывающая сотни цифровых файлов, в том числе Библию и сведения о SpaceIL, строительстве космического корабля, израильской национальной символике, культурных ценностях и материалах, которые собирались общественностью на протяжении многих лет. Капсула времени останется на Луне после завершения миссии", - указали в президентской пресс-службе.

Израильтяне намеревались осуществить посадку своего аппарата на Луну еще 13 февраля 2019, теперь же ожидается, что станция прилунится 11 апреля текущего года. Как отмечал профильный интернет-портал Space.com, в случае успеха Израиль станет четвертым государством - после России, США и Китая, - которому удастся доставить автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.

В новость были внесены изменения (5:56 мск) - изменен заголовок, добавлена информация о выводе аппаратов на орбиту

Теги
СШАИндонезияИзраильРивлин, Реувен
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