Скандалы конкурса "Евровидение" с участием Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2019 года стало известно, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не заключила договор с украинской исполнительницей Maruv (Анна Корсун), победившей в финале национального отбора на международный конкурс эстрадной песни "Евровидение-2019".

Юлия Самойлова

22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Юлии Самойловой. Таким образом, представительница России на конкурсе "Евровидение-2017", который должен был пройти в Киеве, не смогла принять в нем участия. В качестве причины отказа называлось участие певицы в 2015 году в концерте в Керчи. Это выступление украинская сторона расценила как "нарушение" постановления кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь "специальное разрешение" для посещения Крыма. В тот же день Европейский вещательный союз (ЕВС; организатор конкурса) выразил разочарование в связи с решением украинских властей, отметив, что "оно идет вразрез с духом конкурса и с принципом инклюзивности". 29 июня Референтная группа "Евровидения" сообщила о штрафе, наложенном на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с задержками при подготовке конкурса и отсутствием сотрудничества с ЕВС при решении вопроса об участии Самойловой. Как стало известно впоследствии, сумма взыскания составила €150 тыс. 1 августа 2017 года ЕВС внес изменения в правила конкурса. В частности, был добавлен пункт, исключающий участие в "Евровидении" артистов или членов делегаций, "прошлое которых может дать властям принимающей страны повод запретить им въезд в соответствии с национальным законодательством".

Дуэт "Анна-Мария"

В феврале 2019 года на Украине перед финальным отбором конкурса "Евровидение-2019" произошел скандал с участницами дуэта "Анна-Мария" (ANNA MARIA). Украинские сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк 16 февраля вышли в финал национального отборочного конкурса. Спустя несколько дней в интервью одному из украинских телеканалов певицы отказались признать "оккупацию" Крыма и "войну с Россией на Донбассе". Это выступление вызвало негативный резонанс в украинских соцсетях, многие пользователи призвали отстранить Анну и Марию от участия в конкурсе. Среди претензий, выдвинутых в адрес сестер, также было проживание их родителей в Крыму. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко написал в социальной сети Twitter, что артисты, гастролировавшие в России или не признающие территориальной целостности Украины, не могут представлять страну на международном песенном конкурсе. 23 февраля дуэт занял последнее шестое место в финале национального отбора "Евровидения".

Певица Maruv

23 февраля 2019 года в финале отборочного национального конкурса победу одержала исполнительница Maruv (Анна Корсун). Однако НОТУ сообщила, что берет перерыв на два дня, чтобы решить, будет ли Maruv представлять страну на "Евровидении" в Израиле. Претензии к исполнительнице возникли из-за ее гастролей в России. Сама Анна Корсун заявила, что готова выполнить условия контракта с НОТУ, предусматривающие, в частности, отказ от выступлений в РФ. При этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, что видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну" на "Евровидении-2019". 25 февраля НОТУ заявила, что у исполнителя, который представит Украину на конкурсе, "есть обязательства": после подписания договора он "становится культурным послом Украины и... выразителем мнения украинского общества в мире". Кроме того, НОТУ сообщила о "вмешательстве" неких "информационных структур" России в конкурс в Киеве, что "фактически привело к политизации результатов национального отбора".