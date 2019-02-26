Что говорили друг о друге Дональд Трамп и Ким Чен Ын

ТАСС-ДОСЬЕ. 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоится вторая встреча лидеров США и КНДР - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку их высказываний друг о друге и американо- северокорейских отношениях.

Дональд Трамп

"Будучи совсем молодым, он (Ким Чен Ын - здесь и далее прим. ТАСС-ДОСЬЕ) смог удержать власть. Так что очевидно, что он довольно смышленый паренек" (в интервью телеканалу CBS 30 апреля 2017 года).

"На месте Северной Кореи я бы не угрожал больше Соединенным Штатам. Они столкнутся с огнем и яростью, каких мир еще не видел" (из выступления в Нью-Джерси 8 августа 2017 года).

"Этому человеку [Ким Чен Ыну] не сойдет с рук то, что он творит. Если он хотя бы раз произнесет неприкрытую угрозу, чем он и его семья занимались в течение многих лет, или же если он сделает что-либо в отношении Гуама (по утверждению КНДР, ее баллистические ракеты могут поразить базы США на Гуаме) или иного места на территории Америки или же территории союзника Америки, он скоро очень пожалеет об этом" (из выступления в Вашингтоне 11 августа 2017 года).

"Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым", я же никогда не называю его маленьким и толстым". Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом - быть может, когда-нибудь это и случится" (в Twitter 12 ноября 2017 года).

"Ким Чен Ын - очень талантливый человек, который очень сильно любит свою страну"; "Он обладает индивидуальностью и очень умен"; "Он очень достойный, очень умный переговорщик"; "У нас был потрясающий день, и мы много узнали друг о друге и наших странах" (на саммите в Сингапуре 12 июня 2018 года).

Ким Чен Ын