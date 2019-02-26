Что говорили друг о друге Дональд Трамп и Ким Чен Ын

ТАСС-ДОСЬЕ. 27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоится вторая встреча лидеров США и КНДР - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку их высказываний друг о друге и американо- северокорейских отношениях.
Дональд Трамп
- "Будучи совсем молодым, он (Ким Чен Ын - здесь и далее прим. ТАСС-ДОСЬЕ) смог удержать власть. Так что очевидно, что он довольно смышленый паренек" (в интервью телеканалу CBS 30 апреля 2017 года).
- "На месте Северной Кореи я бы не угрожал больше Соединенным Штатам. Они столкнутся с огнем и яростью, каких мир еще не видел" (из выступления в Нью-Джерси 8 августа 2017 года).
- "Этому человеку [Ким Чен Ыну] не сойдет с рук то, что он творит. Если он хотя бы раз произнесет неприкрытую угрозу, чем он и его семья занимались в течение многих лет, или же если он сделает что-либо в отношении Гуама (по утверждению КНДР, ее баллистические ракеты могут поразить базы США на Гуаме) или иного места на территории Америки или же территории союзника Америки, он скоро очень пожалеет об этом" (из выступления в Вашингтоне 11 августа 2017 года).
- "Зачем Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав "старым", я же никогда не называю его маленьким и толстым". Что поделаешь, я так стараюсь быть его другом - быть может, когда-нибудь это и случится" (в Twitter 12 ноября 2017 года).
- "Ким Чен Ын - очень талантливый человек, который очень сильно любит свою страну"; "Он обладает индивидуальностью и очень умен"; "Он очень достойный, очень умный переговорщик"; "У нас был потрясающий день, и мы много узнали друг о друге и наших странах" (на саммите в Сингапуре 12 июня 2018 года).
Ким Чен Ын
- "Он [Дональд Трамп] представляет собой не политического деятеля, а хулигана и гангстера. Сегодня в моей памяти всплывают насмешки людей, которые во время предвыборной кампании в США называли Трампа "политическим невеждой". "Он выступил с грубейшей речью, содержащей неслыханный вздор, чего не позволяли себе его предшественники". "Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем" (22 сентября 2017 года в заявлении по поводу выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН, в ходе которого президент США пообещал уничтожить Северную Корею, если страна не изменит свою политику и не откажется от ядерной программы).
- "Мы продолжим кропотливую работу по установлению мира на Корейском полуострове и поддержанию региональной стабильности. Но если захватчики-провокаторы тронут нас, даже слегка, мы не простим им этого и жестко ответим безжалостной, священной войной справедливости" (из новогоднего телеобращения 1 января 2017 года).
- "Американские империалисты сами надели себе петлю на шею своей безрассудной военной конфронтацией" (из телевизионного выступления 15 августа 2017 года).
- "В целях достижения мира и стабильности на Корейском полуострове и для реализации денуклеаризации, две страны должны взять на себя обязательства по воздержанию от враждебных действий друг против друга, основываясь на взаимопонимании, и предпринять законные и институциональные меры для гарантий этого" (13 июня 2018 года по итогам саммита в Сингапуре, цитата по ЦТАК).
- "Я в любое время готов вновь сеть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество. Но у нас не будет другого выбора, кроме как искать другой путь, если США не выполнят свои обещания и станут испытывать наше терпение, выдвигая односторонние требования и принуждая их выполнять санкциями и давлением" (в новогоднем телеобращении к народу 1 января 2019 года).