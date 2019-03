Биография Кита Флинта

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 марта 2019 года стало известно, что в возрасте 49 лет умер вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт.

Происхождение

Кит Чарльз Флинт (англ. Keith Charles Flint) родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В середине 1970-х годов семья переехала в город Челмсфорд (графство Эссекс). С детства страдал дислексией (нарушение способностей к овладению навыками чтения и письма). В юности увлекался творчеством Led Zeppelin и Pink Floyd. После школы покинул Великобританию, некоторое время жил в Израиле.

The Prodigy

Вернувшись домой, поселился в Брейнтри (Эссекс), где посещал рейв-клубы. В одном из них познакомился с ди-джеем Лиамом Хоулеттом, чьи миксы произвели на него большое впечатление. Кит и его друг Лирой Торнхилл предложили Лиаму выступать на одной сцене. Так, в 1990 году была образована электронная группа The Prodigy. В феврале 1991 года музыканты выпустили свой первый альбом What Evil Lurks. После успешного дебюта коллектив отправился в турне по Великобритании, а затем - по Италии. В последующие годы группа завоевала популярность по всему миру, музыканты выступали во многих странах - от Исландии до Японии. Коллектив неоднократно бывал в России, впервые в 1997 году. Тогда на концерт на Манежной площади в Москве пришли до 250 тыс. человек. В 2016 году музыканты провели турне по российским городам.

Поначалу Флинт был в группе только танцором, однако в 1996 году выступил в роли вокалиста (сингл Firestarter). В выпущенном в 1997 году третьем студийном альбоме группы The Fat of the Land, который дважды стал платиновым, было уже несколько песен в его исполнении. Вскоре он стал самым известным участником The Prodigy. Росту популярности способствовал его эпатирующий внешний вид - пирсинг, многочисленные татуировки, необычные прически.

Всего группа выпустила семь студийных альбомов (последний - No Tourists - в 2018 году), завоевала награды MTV Europe Music Awards и Brit Awards, была номинирована на Grammy. Клипы The Prodigy неоднократно признавались лучшими по версии MTV Video Music Awards. Коллектив продал более 20 млн дисков по всему миру.

Флинт также участвовал в сольных проектах. В частности, основал в 2003 году группу FLINT, которая, однако, вскоре распалась.

Личные сведения

В течение долгого времени Флинт страдал от наркотической и алкогольной зависимости. По его собственному признанию, смог от них избавиться, после того как в 2006 году женился на японке Маюми Кай (ди-джей).

Увлекался мотогонками.