Как спикеры Госдумы и Совета Федерации критиковали членов правительства России

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 марта 2019 года в ходе "правительственного часа" в Госдуме спикер Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час" с его участием на более поздний срок. По словам Володина, в первую очередь депутаты хотели бы узнать от главы Минэкономразвития о реализации национальных проектов и госпрограмм. Выступление же Орешкина касалось поддержки малого и среднего предпринимательства.

Госдума впервые отказалась слушать отчет министра на "правительственном часе". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как руководители федеральных министерств подвергались критике со стороны глав Федерального собрания РФ в ходе парламентских заседаний.

23 марта 2005 года спикер Совета Федерации Сергей Миронов раскритиковал деятельность министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева. После доклада главы МВД о состоянии преступности Миронов заявил, что "сам факт наличия в стране ста организованных преступных сообществ... а также данные статистики о совершаемых преступлениях не являются свидетельством высокого качества работы МВД". Спикер посоветовал министру "подумать о том, чтобы деятельность милиции была эффективнее".

18 июля 2012 года во время рассмотрения вопроса о ратификации протокола о присоединении России к ВТО председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала доклады главы Минэкономразвития Андрея Белоусова и министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова. По мнению Матвиенко, чиновники так и не ответили на "острые" вопросы сенаторов о последствиях вступления в ВТО. Спикер пригрозила министрам "личной ответственностью", если их аргументы в поддержку этого решения не подтвердятся.

2 марта 2016 года министр юстиции РФ Александр Коновалов получил выговор от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за опоздание на "правительственный час". Матвиенко указала Коновалову на то, что он должен был заранее планировать свое время, чтобы не опаздывать на заседание Совфеда. При этом спикер подчеркнула, что в ее практике это первый подобный случай.

14 марта 2017 года на расширенном выездном заседании фракции "Единая Россия", посвященном развитию сельского хозяйства, спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева за его слова. В своем выступлении перед членами фракции Ткачев отметил, что депутаты очень "горячо" и эмоционально "пытаются донести [проблемы отрасли] до власти, до государственных структур". В свою очередь спикер указал министру, что источником власти является народ, а депутаты - это его представители. "Вы не на сельском сходе", - добавил Володин.

13 июля 2018 года в ходе обсуждения в Совете Федерации поправок в Лесной кодекс РФ спикер Валентина Матвиенко отчитала руководителя Рослесхоза Ивана Валентика. По словам Матвиенко, Валентик "очень поверхностно, кабинетно... отвечал на вопросы". Спикер посоветовала чиновнику "вместо отпуска поехать в наши лесные регионы" и попросила сенаторов сделать выводы, "соответствует ли коллега Валентик занимаемой должности".

24 октября 2018 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала деятельность министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Во время "правительственного часа" Матвиенко обвинила министра в том, что он не в полной мере отстаивает интересы социальной сферы. Такая позиция, по словам спикера, вызывает у нее "чувство возмущения". "Это что, подход министра, отвечающего за эту сферу? Такой подход не принимается", - сказала Матвиенко.

16 января 2019 года при обсуждении в Совете Федерации вопроса о незаконной вырубки лесов Валентина Матвиенко заявила, что Рослесхоз практически ничего не сделал для изменения ситуации. Обращаясь к главе ведомства Ивану Валентику, она назвала его деятельность во главе Рослесхоза неудовлетворительной и предложила ему "заняться другим делом", раз он не может "соответствовать занимаемой должности".