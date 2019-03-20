Дело Радована Караджича. За что судили экс-лидера боснийских сербов

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2019 года Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге ужесточил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу с 40 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Вынесенный в 2016 году приговор судьи сочли "слишком мягким".

Биография

Радован Караджич родился 19 июня 1945 года в Черногории, боснийский серб. В 15-летнем возрасте вместе с родителями переехал в Сараево (Босния и Герцеговина; БиГ). Окончил медицинский факультет Сараевского университета, также учился в Великобритании и США, по образованию врач-психиатр.

В 1990 году, когда в стране шел процесс распада, стал одним из основателей Сербской демократической партии БиГ. До 1996 года был ее председателем.

В 1992 году боснийские мусульмане инициировали выход БиГ из состава Югославии. В ответ на это несколько автономных областей, созданных боснийскими сербами, объединились в Республику Сербскую (РС) в БиГ и провозгласили ее частью Югославии. В 1992-1995 годах на территории БиГ шла гражданская война, во время конфликта Караджич был политическим лидером боснийских сербов.

В 1992 году был избран президентом Республики Сербской в БиГ.

В июле 1995 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге обвинил Караджича в преступлениях, совершенных в период гражданской войны в БиГ, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году (по утверждению МТБЮ в ходе операции по взятию города были убиты 7-8 тыс. мусульман, в том числе мирные жители). В 1996 году был выдан ордер на его арест. Караджич не был выдан МТБЮ, однако в 1996 году под угрозой международных санкций в отношении Республики Сербской был вынужден покинуть пост президента и с этого времени находился в подполье. Несколько операций по его поимке, проведенные международными миротворческими Силами по стабилизации в БиГ (СПС), оказались безуспешными. За информацию о его местонахождении СПС обещали награду в $5 млн.

21 июля 2008 года Караджич был задержан в Белграде. Стало известно, что до ареста он жил по документам на имя Драгана Дабича, работал врачом в одной из частных клиник города, писал статьи по нетрадиционной медицине.

30 июля 2008 года экстрадирован в Гаагу.

Судебный процесс

31 июля 2008 года Караджич впервые предстал перед МТБЮ и заявил, что процесс против него не имеет законной силы и потребовал вызвать для дачи показаний бывшего эмиссара США по Югославии Ричарда Холбрука. Караджич утверждал, что Холбрук от имени США заключил с ним в 1996 году тайное соглашение, согласно которому он должен был уйти из политики, а США гарантировали, что он не будет преследоваться МТБЮ. Однако Госдепартамент опроверг существование подобного соглашения, а судьи трибунала заявили, что никакая договоренность не освобождает от ответственности.

После этого Караджич неоднократно отказывался отвечать на вопросы трибунала о своей виновности (по правилам МТБЮ, такой отказ расценивается как непризнание себя виновным ни по одному пункту).

26 октября 2009 года МТБЮ начал рассмотрение дела. 5 ноября было принято решение о назначении Караджичу адвоката. При этом он не был лишен права вести собственную защиту, как того требуют правила.

Обвинительная часть процесса завершилась в мае 2012 года. За это время прокуратура МТБЮ представила 195 свидетелей.

В июне 2012 года по результатам ходатайства Караджича о снятии с него всех 11 обвинений суд снял только одно. Оно было связано с геноцидом сербскими войсками боснийцев и хорватов (обвинения признаны недостаточными). Однако в июле 2013 года МТБЮ по требованию прокурора вернул это обвинение.

16 октября 2012 года началась защитная часть процесса, которая продолжалась до 1 мая 2014 года. В суде были заслушаны показания 434 свидетелей. Караджичу на предоставление доказательств было предоставлено 300 рабочих часов (столько же, сколько потратило обвинение).

2 октября 2014 года прения закончились, а 7 октября стороны выступили с заключительным словом. После этого слушания были объявлены закрытыми. На подготовку решения понадобилось почти полтора года.

Приговор и апелляция

24 марта 2016 года Караджич был приговорен к 40 годам заключения. Он признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице. Суд снял только обвинение в совершении геноцида, который, по версии обвинения, был совершен в боснийских муниципалитетах Братунац, Преидор, Власеница, Зворник, Сански-мост, Фоча и Ключ в ходе войны 1992-1995 годов, посчитав недостаточными доказательства. Обвинение требовало для подсудимого пожизненного заключения.

22 июля 2016 года Караджич подал апелляцию на приговор МТБЮ. В апреле 2018 года в Международном остаточном механизме для уголовных трибуналов (МОМУТ; занимается рассмотрением апелляций и ходатайств на пересмотр судебных решений и приговоров МТБЮ) прошло ее рассмотрение. Защита Караджича потребовала отменить вынесенный ранее приговор, пересмотреть дело и оправдать политика или сократить срок наказания с учетом смягчающих обстоятельств. В свою очередь обвинение посчитало, что он "злоупотребил своими обширными полномочиями для убийства огромного числа людей" и потребовало максимального наказания - пожизненного тюремного заключения.