Биография Петра Зайченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта в Волгограде на 76-м году жизни умер заслуженный артист РФ актер театра и кино Петр Зайченко.

Петр Петрович Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое Кайсацкого района Сталинградской области (ныне - Палласовский район Волгоградской области). Его отец погиб на фронте. Воспитывался Петр Зайченко в семье деда.

Посещал культпросветшколу в Волгограде. В 1971 году с отличием окончил актерский факультет Саратовского театрального училища им. И. А. Слонова (ныне - Театральный институт Саратовской государственной консерватории, академии, им. Л. В. Собинова). Выпускник мастерской Надежды Шляпниковой и Юрия Сагьянца.

В 1971-1974 годах служил в Волгоградском драматическом театре им. Горького. Затем был чтецом в Волгоградской филармонии.

В 1983 году дебютировал в кино, сыграв одну из главных ролей в фильме "Парад планет" Вадима Абдрашитова. В 1986 году получил известность, снявшись в драматической ленте того же режиссера "Плюмбум, или Опасная игра": она стала одной из знаковых кинокартин перестройки и была отмечена золотой медалью президента итальянского Сената на Венецианском кинофестивале 1987 года.

Наиболее известной ролью Петра Зайченко стал таксист в советско-французской психологической драме "Такси-блюз" Павла Лунгина. В 1992 году снялся в франко-бельгийско- испанской комедии "Крапачук" (режиссер Энрике Габриэль), получил приз кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия) за лучшую мужскую роль.

Впоследствии исполнял роли преимущественно второго плана. Среди них Павел Петрович в фильме "Мусульманин", (1995, режиссер Владимир Хотиненко), дед Иван в драме "Сибирь. Монамур" (2011, Вячеслав Росс; был удостоен наград ряда киносмотров, в том числе главного приза фестиваля "Окно в Европу"). При съемках в "Сибирь. Монамур" упал в ледяную реку, что подорвало его здоровье.

Всего Петр Зайченко снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, последняя роль - митрополит Филипп в мини-сериале "София" (2016, Алексей Андрианов).

Являлся членом Союза кинематографистов РФ.

Заслуженный артист РФ (1998).

Был награжден орденом Дружбы (2014).

Автор книги "Жизнь важнее искусства" (2008).

Жизни и карьере актера посвящен документальный фильм "Петр Зайченко. По имени дед" (2013, производство телерадиокомпании "Волгоград-ТРВ").

Был вдовцом, имел дочь.