Что известно о Пенни Мордонт, первой женщине во главе Минобороны Британии

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки секретной информации. Новым главой оборонного ведомства стала Пенни Мордонт. Она - первая женщина в истории страны на этом посту. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал, содержащий биографические сведения о ней.

Происхождение и образование

Пенни (Пенелопа) Мордонт родилась 4 марта 1973 года в Торки (графство Девон, на юго-западе Англии, Великобритания), выросла в Портсмуте (графство Гэмпшир, юг Англии). Ее отец сначала был учителем, затем занимался вопросами молодежной политики в администрации графства. Мать работала в школах для детей с задержкой в развитии, она умерла в 1988 году.

Окончив школу, Пенни Мордонт некоторое время была сотрудницей в компании Johnson & Johnson, затем - ассистенткой иллюзиониста. Позднее переехала в Румынию, где работала в госпиталях и детских домах. По ее словам, именно в этот период она начала интересоваться политикой. Вернувшись в Великобританию, Пенни Мордонт поступила в Университет Рединга (графство Беркшир, юг Англии), где изучала философию. Она стала первым членом своей семьи, получившим высшее образование (бакалавр, 1995).

До работы в парламенте и правительстве

Окончив университет, Мордонт начала активно заниматься партийной деятельностью, возглавляла молодежное крыло Консервативной партии, к которой присоединилась еще в юности. В разные годы работала в государственных и частных компаниях и организациях. В частности, была специалистом по связям с общественностью в Ассоциации грузового транспорта Великобритании, одной из крупнейших некоммерческих структур страны. Была инициатором проекта Veterans Reunited, в рамках которого проводятся различные мероприятия для ветеранов Второй мировой войны.

В 2004 году создала собственную медийную компанию (продала ее в 2010 году).

В парламенте

В 2010 году Пенни Мордонт впервые была избрана в Палату общин британского парламента, переизбиралась в 2015 и 2017 годах. Работала в комитетах по вопросам обороны, безопасности, контролю над вооружениями и др.

В правительстве

В 2014-2015 годах в кабинете Дэвида Кэмерона Пенни Мордонт была парламентским помощником министра по делам регионов и местного самоуправления; в 2015-2016 годах - младшим министром в министерстве обороны (первая женщина на этом посту).

В 2016 году во время подготовки референдума по вопросу о будущем участия Великобритании в ЕС выступала за выход страны из организации. В последнее время протестовала против варианта Brexit с сохранением членства страны в европейском таможенном союзе.

В 2016-2017 годах в правительстве Терезы Мэй была младшим министром в министерстве труда и пенсий, а в 2017-2019 годах - министром по вопросам международного развития. Кроме того, с 2018 года является руководителем Правительственного офиса по вопросам равноправия (в т. ч. курирует вопросы, касающиеся положения женщин).

Личные сведения

Пенни Мордонт много времени уделяет благотворительности. В частности, в 2006 году она вошла в состав руководства британской организации Diabetes UK, оказывающей разноплановую помощь больным диабетом. При ее содействии в ряде стран были открыты филиалы этой организации.

В 2014 году подверглась критике в СМИ за участие в развлекательном спортивном телешоу Splash! (прыжки в воду). В ответ Мордонт заявила, что полученные за участие в шоу £10 тыс. передала на благотворительные цели.

Является резервистом британских вооруженных сил, служила на флоте, имеет звание младшего лейтенанта.

В числе ее увлечений - астрономия и живопись.