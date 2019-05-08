Хронология случаев гибели участников туристических групп в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 мая 2019 года стало известно, что на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай в результате схода лавины погибли семь туристов.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев гибели участников туристических групп в России. Всего с 2010 года в СМИ сообщалось о девяти случаях, когда жертвами подобных ЧП становились трое и более человек (не считая происшествие 8 мая 2019 года).

8 января 2010 года в Хуламо-Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарии лавина накрыла группу из девяти альпинистов, которые совершали восхождение на гору Гидантау (3700 м) по маршруту первой (минимальной) категории сложности. Погибли четыре участника похода и инструктор. По данным СМИ, участники восхождения проигнорировали предупреждение о повышенной лавинной опасности.

8 марта 2010 года в районе перевала Северный Тавайок (горный массив Ловозерских тундр, Мурманская область) сошла лавина, накрывшая шестерых туристов из Белоруссии. Погибли четыре человека. По сообщениям СМИ, туристы не уведомили о походе спасательные службы и проигнорировали предупреждение МЧС о возможных сходах лавин.

1 мая 2010 года в Красноярском крае близ Ольгина при сплаве по реке Рыбная погибли три туриста. Их катамаран перевернулся, предположительно, из-за льда на реке. Сплав был незарегистрированным.

3 марта 2013 года в горах в 6 км от села Мугур-Аксы (Монгун-Тайгинский район Тувы) произошел сход лавины. Под снежный завал попала группа из семи подростков в возрасте 16-18 лет, которые совершали лыжное восхождение на гору Ак-Баштыг (3252 м). Шестеро из них погибли. По сообщению регионального МЧС, подростки совершали подъем с наиболее опасной, подветренной стороны и сами могли спровоцировать сход снега.

13 августа 2015 года при восхождении на ледник Малый Актру (Республика Алтай, расположен на высоте около 3200 м) погибли четверо альпинистов из Томска. Восхождение на ледник имело категорию сложности "2Б" (простой маршрут, требующий элементарной альпинистской подготовки). Погибшие были опытными альпинистами, но не взяли с собой теплой одежды и скончались от переохлаждения, попав под сильный дождь.

17 августа 2015 года трое альпинистов из Польши погибли на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) на высоте около 5600 м. Они упали в ущелье, сбившись с маршрута.

18 июня 2016 года в Карелии на озере Сямозеро попали в шторм и перевернулись несколько лодок с воспитанниками детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Погибли 14 детей. По делу о ЧП впоследствии были признаны виновными и приговорены к различным срокам заключения директор, координатор и инструктор лагеря, а также фельдшер районной больницы, которая не оповестила спасателей о звонке одного из выживших детей.

3 июля 2016 года на реке Чегем близ поселка Булунгу (Кабардино-Балкария) перевернулась лодка с шестью туристами, которые занимались рафтингом. Погибли трое. Проверка установила, что спуск по реке был несанкционированным, группа вышла на маршрут, несмотря на штормовое предупреждение.

16 августа 2018 года на горе Галдор (4130 м) в Северной Осетии погибли трое альпинистов из Краснодарского края. Все они имели большой опыт, один из них был сотрудником регионального поисково-спасательного отряда. Точную причину гибели альпинистов установить не удалось: по одной из версий, они попали под камнепад, по другой - сорвались при спуске с вершины.