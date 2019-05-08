История приговоров известным советским и российским спортсменам

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по уголовному делу о драках в центре Москвы. Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Мамаев - к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о приговорах в отношении известных советских и российских спортсменов.

Братья Старостины

Николай (1902-1996), Александр (1903-1981), Андрей (1906-1987) и Петр (1909-1993) Старостины - советские футболисты и спортивные функционеры. Старший из братьев, Николай Старостин, являлся одним из основателей спортивного общества "Спартак". Все четверо в 1942 году были арестованы НКВД. В октябре 1943 года их приговорили к десяти годам лагерей за антисоветскую агитацию, взятки и хищения. В 1945-1950 годах Николай Старостин, отбывая срок в лагере, тренировал заключенных. В первой половине 1950-х годов проживал в ссылке в Казахской ССР. Его младшие братья отбыли срок целиком. В 1955 году дело Старостиных было пересмотрено, всех их реабилитировали.

Эдуард Стрельцов

Эдуард Стрельцов (1937-1990) - советский футболист, олимпийский чемпион (1956). В мае 1958 года был обвинен своей знакомой в изнасиловании. В отношении спортсмена было заведено уголовное дело, которое попало на контроль в ЦК КПСС в рамках проводимой в стране кампании по борьбе с хулиганством и изнасилованиями. Несмотря на то, что пострадавшая вскоре написала в Прокуратуру СССР заявление с отказом от выдвинутых против Стрельцова обвинений, в июле 1958 года он был приговорен к 12 годам лишения свободы. Отбывал наказание в нескольких колониях, в том числе в Вятском исправительно-трудовом лагере и в колонии УЮ 400/5 (Тульская область). В феврале 1963 года был условно-досрочно освобожден. В 1965 году возобновил спортивную карьеру.

Юрий Севидов

Юрий Севидов (1942-2010) - советский футболист, чемпион СССР (1962). В сентябре 1965 года, находясь за рулем автомобиля, сбил Дмитрия Рябчикова, химика, член-корреспондента Академии наук СССР. Вскоре тот скончался в больнице в результате врачебной ошибки. Поскольку Рябчиков занимался секретными разработками ракетного топлива, уголовное дело в отношении Севидова приобрело политический характер. Спортсмен был приговорен к десяти годам лишения свободы. Отбывал срок в Вятском исправительно-трудовом лагере и в Бобруйском лагере (Белорусская ССР). В 1969 году Юрий Севидов был освобожден по амнистии. В 1970 году возобновил спортивную карьеру.

Расул Мирзаев

Расул Мирзаев (родился в 1986 году) - российский боец смешанных единоборств, чемпион мира по боевому самбо. В августе 2011 года в ходе конфликта около ночного клуба Расул Мирзаев ударил по лицу 19-летнего студента. При падении молодой человек получил травму головы и через несколько дней скончался в больнице. Мирзаев был помещен в СИЗО. В ноябре 2012 года суд признал спортсмена виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к двум годам лишения свободы. С учетом срока, проведенного в СИЗО, Мирзаев был освобожден в зале суда. В 2013 году он возобновил спортивную карьеру.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко (родился в 1981 году) - российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Был арестован 10 мая 2014 года по обвинению в изнасиловании домработницы и похищении ее паспорта. Вину Емельяненко не признал. В мае 2015 года он был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывал срок в Борисоглебской колонии общего режима (Воронежская область). Вышел на свободу в ноябре 2016 года после удовлетворения ходатайства об УДО. Неотбытая часть наказания была заменена на двухлетние исправительные работы с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства. В 2017 г. Александр Емельяненко возобновил спортивные выступления.